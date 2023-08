In Feyenoords choreografie zit nog ruimte voor progressie, zo blijkt tegen Sparta

Feyenoord-keeper Timo Wellenreuther voorkomt dat Pelle Clement kan scoren voor Sparta. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Atypische Feyenoord-taferelen zondagmiddag op Het Kasteel, stadion van Sparta. Althans wie het Feyenoord van vorig seizoen als maatstaf neemt. Een speler, Lutsharel Geertruida, die woedend is op ploeggenoten. Een speler, Igor Paixão, met kramp. Een speler, Mats Wieffer, wiens schot uit het stadion vliegt. Feyenoord-supporters die ‘bloed, zweet en tranen’ schreeuwen. En de beste speler, David Hancko, die de bal kort na rust verliest na een wat langgerekte dribbel waaruit Sparta 2-0 scoort via een droom van een counter, afgerond door Charles-Andreas Brym, een koele Canadese afmaker die ook al vlak voor rust scoorde.

Wel weer typisch ‘Feyenoord 2022-2023’ was een belangrijk doelpunt in de slotfase, in de blessuretijd zelfs, de 2-2 van de pas 17-jarige Leo Sauer. Het was een terechte beloning, want Feyenoord speelde steeds meer ‘powerplay’, zoals coach Slot dat noemt. Met een regiment aanvallers werd het Sparta-doel bestookt. Zo ontspon zich een zalige tweede helft waarbij Sparta, meester van de geraffineerde uitbraak, ook nog grote kansen kreeg op een derde treffer.

Kampioen Feyenoord leed wederom puntenverlies, na het gelijkspel vorige week in eigen huis tegen Fortuna. ‘Teleurstellend’, oordeelde coach Arne Slot, die met Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs een nieuw middenveld uitprobeerde, maar zag dat dit opnieuw niet helemaal goed liep. Hij maakt zich nog geen grote zorgen. ‘Begin vorig seizoen liep het ook niet direct geolied.’

Specifieke wapens

Slot wees terecht op de kwaliteit van Sparta, een ingespeeld geheel, boordevol zelfvertrouwen met specifieke wapens. Sparta beleefde eveneens een gloedvol seizoen en won vorige week bij PEC Zwolle.

Feyenoord heeft nog te weinig ritme, klonk het uit de monden van Feyenoorders als Gernot Trauner, terug van een blessure. Ritme is een wat rare term, alsof het om een dansuitvoering gaat. Maar in zekere zin wordt ook bij een voetbalploeg gebouwd aan een bepaalde choreografie waarbij elke speler individueel kan schitteren, maar waarbij de spelers bovenal precies van elkaar moeten weten waar en hoe te bewegen om zo tot gloedvolle aanvallen te komen. En vervolgens te scoren. Met, als toegift, een juichdansje.

Maar dat kansen creëren lukte lang niet. Die problematiek speelt volgens Slot al veel langer. De aanvalsopbouw klopt volgens hem wel, maar in de laatste fase moeten de juiste keuzen worden gemaakt. Hij wees op Timber, die in kansrijke positie ineens iets ingewikkelds probeerde. Om dat beter te doen ‘is trainbaar, maar ook een kwestie van kwaliteit’. Vandaar dat Slot nog steeds hoopt op versterkingen, liefst een buitenspeler, een aanvallende middenvelder en een doelman, want eerste keus Justin Bijlow heeft wederom een polsbreuk opgelopen.

Kwam Sparta-uit te vroeg voor Feyenoord? Ach, wie de voorgaande edities terugkijkt, ziet dat Feyenoord toen ook niet swingde op het Kasteel, en met enig fortuin won.

Doelman Timo Wellenreuther, normaliter reserve achter Bijlow, was vorig seizoen veelzeggend genoeg de uitblinker bij Feyenoord en moest nu dus weer meedoen. Wederom redde hij geweldig toen Pelle Clement op hem afstormde, een van de weinige invallers bij Sparta die iets toevoegde.

Slimme Slowaak

Dat was toch een verschil. Feyenoord had prima invallers. Met Yankuba Minteh (net 19) bijvoorbeeld, een dribbelvaardige, zelfverzekerde rechtsbuiten. Met de debuterende Sauer ook, een slimme Slowaakse linksbuiten die zich in de voorbereiding al liet zien, net als Minteh die van Newcastle is gehuurd.

Nee, het valt wel mee bij Feyenoord met het gebrek aan spelers die iemand kunnen uitspelen. Ook spits Ayase Ueda viel goed in. Hij kopte de bal naar Minteh die dacht te scoren, maar buitenspel stond.

Het was een van de weinige keren dat Sparta-aanvoerder Bart Vriends geen redding kon brengen met zijn hoofd. Vriends was een rots waar talloze aanvalsgolven van Feyenoord op stuksloegen. Sparta had de aanvoerder steeds meer nodig, net als de uitstekende doelman Nick Olij. Het is wonderbaarlijk dat Ajax de keeper niet haalde.

Complementair middenveld

Sparta vaart er wel bij, net als bij het aanblijven van de ongrijpbare Koki Saito en de veelzijdige Vito van Crooij die rond Brym zwierven. Het middenveld is complementair met gaatjesdichter Kitolano, de ervaren De Guzman die beide Brym-treffers inleidde en alleskunner Verschueren.

De backs zijn van mindere kwaliteit dan vorig seizoen en met centrumverdediger Eerdhuijzen (blessure) en spits Lauritzen (ziek) werd gestart zonder een deel van de luchtmacht. Lauritzen viel nog wel in. Hij werd dus kundig vervangen door Brym, die vorig seizoen was uitgeleend aan FC Eindhoven en daar al indruk maakte. Zijn afronding verraadde veel klasse en zelfvertrouwen. Zoals bij Feyenoord ook het afwerken van Santiago Giménez (kopbal) en Sauer (binnenkant voet hoog in het doel) op aangeven van Paixão puntgaaf was.

Teleurstelling dus bij Slot, die vermoedde dat zijn dit seizoen in het profvoetbal debuterende Sparta-collega Jeroen Rijsdijk dat ook zou zijn. Maar die was juist dik tevreden. ‘Ik heb de groep gevraagd met het hoofd en het hart te spelen. Dat hebben ze gedaan. Met een leeuwenhart zelfs.’