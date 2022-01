In Eindhoven draait alles om een zaak: was die bal nou uit of niet?

De coaches Roger Schmidt (PSV) en Erik ten Hag (Ajax) geven elkaar na afloop een hand. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het Philips Stadion gaan de gedachten zondag terug naar Real Madrid - Ajax, in maart 2019. Met een uiterste krachtsinspanning hield Noussair Mazraoui die avond de bal binnen, leidend tot het doelpunt van Dusan Tadic en de 0-3 voorsprong in Santiago Bernabéu, al had de VAR minutenlang nodig om te kijken of de bal over de zijlijn was. Het bleek de opmaat tot de droomreis van Ajax door de Champions League.

Tijdens PSV - Ajax lijkt het alsof de tijd bijna twee jaar wordt teruggezet, met Daley Blind in de rol van Mazraoui. Is de bal wel of niet over de zijlijn, dat is de vraag. Enkele seconden later schiet Mazraoui Ajax naar de overwinning (1-2) en koppositie in de eredivisie. Als aanzet voor de derde landstitel in vier jaar?

Na afloop gaat het in de catacomben van het Philips Stadion alleen nog maar over minuut 74. Of specifieker: het moment dat Blind de bal verkeerd aanneemt en in tweede instantie zijn best doet om die alsnog binnen te houden bij de zijlijn, het doelpunt van Mazroui en de minutenlange tussenkomst van de VAR, zittend achter een trits tv-schermen in Zeist.

‘Ik moest meteen aan de uitwedstrijd tegen Real Madrid denken’, zegt Mazraoui, die na het vieren van zijn doelpunt aan Blind vraagt of de bal de zijlijn wel of niet is gepasseerd. Blind twijfelt, zegt hij. Mazraoui: ‘In Madrid kwam Tadic toen ook meteen naar mij toe om te informeren of de bal in of uit was.’

Geen 100 % duidelijkheid

Op de beelden lijkt de stuiterende bal uit, maar honderd procent uitsluitsel kan videoscheidsrechter Rob Dieperink niet geven, omdat er geen camera loodrecht boven de zijlijn hangt. Dus is niet te zeggen of de bolling van de bal in zijn geheel over de zijlijn is, en blijft de beslissing van de grensrechter staan. Tot vreugde van Ajax, leidend tot woede bij PSV.

‘Op het moment dat de bal wel of niet over de zijlijn gaat, roept mijn assistent dat de bal nog steeds binnen is’, zegt scheidsrechter Danny Makkelie na afloop tegenover ESPN. ‘De VAR heeft er naar gekeken en kon geen shot vinden waaruit sluitend bewijs kwam dat de bal helemaal over de zijlijn was geweest. Dan mag de VAR niet ingrijpen, ook al heeft het er alle schijn van dat de bal uit is.’

‘Iedereen ziet dat die bal over de zijlijn is’, zegt Cody Gakpo gefrustreerd. De aanvaller van PSV plaatst een groot vraagteken bij de beslissing van de arbitrage om het doelpunt goed te keuren. ‘Ik heb het gevoel dat Ajax bevoordeeld is’, gaat hij verder. ‘Ik weet niet wat we hier als club tegen kunnen doen, maar zuur is het wel dat we hierdoor verliezen.’

Het roept de vraag op of na doellijntechnologie ook zijlijntechnologie zijn intrede moet maken in het voetbal? Of hoe ver het voetbal überhaupt moet gaan bij het inzetten van technologische hulpmiddelen? Wetende dat de verschillen aan het eind van het seizoen miniem kunnen zijn. In 2016 werd PSV met twee punten verschil kampioen. Twee jaar later pakte het de titel in een rechtstreeks duel tegen Ajax, op de laatste speeldag.

Zijlijntechnologie

‘Om dit soort situaties uit te sluiten zou zijlijntechnologie een optie kunnen zijn’, aldus Gakpo. ‘De belangen zijn groot. Het zou niet moeten kunnen dat een beslissing van de VAR in zo’n belangrijke wedstrijd voor zoveel discussie zorgt. Het moment was het breekpunt in de wedstrijd.’

Volgens PSV-trainer Roger Schmidt is zijlijntechniek niet nodig, althans niet in dit geval. ‘Hier heb je geen doellijn- of zijlijntechnologie voor nodig, maar een bekwame assistent-grensrechter’, zegt hij. ‘Het is de taak van de arbitrage om de wedstrijd niet te beïnvloeden met foute beslissingen. Dit was een heel makkelijke beslissing.’

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag, die op een paar meter van de situatie staat en meteen aan Real Madrid-uit moet denken, twijfelt of de bal in of uit is. ‘Maar dat bepaalde momenten betwistbaar zijn, hoort ook bij voetbal. Ik snap dat het teleurstellend is, als je aan de verkeerde kant van de beslissing zit. Details bepalen een wedstrijd, wanneer ploegen aan elkaar gewaagd zijn.’

In het stadion lijkt het een eeuwigheid te duren, de minuten dat videoscheidsrechter Dieperink de actie van Blind minutieus onder de loep neemt. Als scheidsrechter Makkelie naar de middenstip wijst, als teken van een geldig doelpunt, ballen de Ajacieden de vuisten. Schmidt roept uit pure frustratie dat ze de schaal dan maar meteen aan Ajax moeten geven. Aan het eind van het seizoen zal blijken of het veelbesproken moment inderdaad bepalend is geweest voor de titelstrijd.