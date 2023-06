In eigen stijl naar de Spelen: BMX’er Niek Kimmann vindt de reis net zo belangrijk als de bestemming

Niek Kimmann bedwingt een bult tijdens de wereldbekerwedstrijden op Papendal. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Bij de tent van het Nederlandse team krioelt het van de BMX’ers in een oranje tenue. De één zoekt verkoeling voor een ventilator, de ander trapt op een hometrainer zijn benen los of doet in de schaduw rek- en strekoefeningen. Maar van de beste Nederlandse BMX’er, Niek Kimmann, ontbreekt elk spoor.

De regerend olympisch kampioen zit iets verderop in de tent van de internationale wielerunie UCI. Vanachter zijn zonnebril kijkt de 27-jarige rijder uit het Overijsselse Lutten op een plastic stoel stoïcijns voor zich uit. In zijn hand heeft hij een grote fles water.

Dat Kimmann zich tijdens de wereldbekerwedstrijden op Papendal niet bij het Nederlandse team ophoudt, maar de tent binnenstapt waar het bordje ‘UCI’ op prijkt, is niet verwonderlijk. In aanloop naar de Olympische Spelen, die over een jaar in Parijs worden gehouden, heeft hij zich aangesloten bij een internationale trainingsgroep onder leiding van de Britse trainer Liam Phillips.

Vuurtje aanwakkeren

Tot aan Parijs verblijft hij 60 procent van de tijd in Zuid-Frankrijk. Daar huurt hij, nabij de Mont Ventoux, samen met andere BMX’ers een huis. Die nieuwe omgeving was noodzakelijk om het vuurtje richting de Spelen weer aan te wakkeren. ‘Ik ben een van de sporters die het nodig heeft om steeds een nieuwe prikkel te krijgen, dan moet je soms out of the box durven denken.’

Het is niet voor het eerst dat Kimmann zijn eigen pad kiest. Bijna drie jaar geleden deed hij al eens iets vergelijkbaars. Zeven maanden voor de Spelen van Tokio ruilde hij zijn vertrouwde trainingsomgeving op Papendal in voor de onbekende Zwitserse Alpen. Daar voegde hij zich bij de internationale trainingsgroep van de UCI, waar hij nu ook weer voor kiest. Op Papendal was hij na negen jaar voor zijn gevoel in een sleur terechtgekomen.

‘Mensen verklaarden mij voor gek, maar ik wist dat ik mezelf alleen recht in de spiegel kon aankijken als ik de keuze zou maken waar ik het meest enthousiast van werd. Ik wil me niet te veel focussen op het resultaat, maar meer op de weg ernaartoe. Als het dan niet lukt, kan ik het makkelijker accepteren: dan heb ik er alles aan gedaan, een mooie tijd gehad en me als mens ontwikkeld.’

Goud in Tokio

Kimmann won, ondanks een scheurtje in zijn knie na een botsing met een official tijdens de training, goud in Tokio en plots hoorde hij van iedereen dat hij zo’n goede keuze had gemaakt om naar Zwitserland te gaan. ‘Het gekke was dat ik drie weken voor Tokio helemaal geen zin had in de Spelen, omdat ik wist dat het project in Zwitserland daarna zou ophouden. Dat zei ik al voordat ik goud won.’

Hij noemt de zeven maanden in de Zwitserse Alpen de mooiste periode uit zijn leven. ‘Ik vond daar de prikkel om elke dag te doen wat ik het liefste doe: BMX’en. Ik woonde met een paar BMX’ers samen. Ik zat op de zolderkamer en had een bed, bureau en kast. Meer had ik niet nodig. Verder daagden we elkaar elke dag uit op de baan. We zaten in een bubbel richting Tokio: voor ons gevoel draaide de hele wereld om dat ene moment.’

Maar na zijn gouden plak in Tokio kwam die ene vraag nog nadrukkelijker naar boven. Kimmann had alles gewonnen wat er te winnen viel: de wereldbekerranking, het WK, EK en de Olympische Spelen. Hoe kon hij zichzelf nog motiveren? Het antwoord: ‘Door dingen te doen waar ik enthousiast van word en te genieten van de reis die ik maak, dan komen de resultaten vanzelf.’

Competitie in Amerika

Hij deed vorig jaar mee aan de competitie in Amerika – een jongensdroom. ‘Ik heb heel mijn leven in Europa geracet en ken elke baan wel zo’n beetje. Ik weet precies hoe ik de bochten moet ingaan en de bulten moet nemen. In Amerika moest ik tijdens die trainingen de hele baan in een korte tijd uitvogelen, dat vond ik geweldig. Ik wil mezelf af en toe tegenkomen om te kijken hoe ik dan reageer.’

Daarnaast reed hij tussendoor wereldbekerwedstrijden in Europa, tegen het advies van zijn coach in. Die dacht dat het te ambitieus was. Kimmann: ‘Uiteindelijk was het inderdaad te veel van het goede. Ik won geen grote titels, maar leerde wel heel veel over mezelf. Soms heb je zo’n jaar nodig om beter te worden.’

Kimmann haalt een Engels gezegde aan: ‘You can win anything you want, but not everything you want. In het post-olympische jaar ben ik uit mijn comfortzone gestapt en heb mijn lessen geleerd: ik moet prioriteiten stellen. Vanaf nu zijn dat de Olympische Spelen in Parijs.’

Gelukkig worden

Dat doet de olympisch kampioen op zijn manier, waar híj gelukkig van wordt. ‘Winnen is mooi’, zegt Kimmann nadat hij op Papendal op zaterdag als zesde en zondag als vierde is gefinisht. Hij brak in februari zijn sleutelbeen en merkt dat zijn niveau per week beter wordt. ‘Maar of ik nu veertien, vijftien of twintig wereldbekerwedstrijden win, bepaalt niet mijn geluk voor de rest van mijn leven. Wel de ervaringen die ik heb opgedaan.’

Ja, de reis is voor Kimmann minstens net zo belangrijk als de bestemming. Het is de manier hoe hij zijn sport belijdt en waarop hij denkt de meeste kans op succes te hebben. ‘Om mee te kunnen met de absolute wereldtop, moet je alles tot uit je kleine teen halen. Dat kan alleen als je iets doet wat je echt leuk vindt, anders kun je nooit zo diep gaan.’