In een leeg voetbalstadion luistert de muziek nauwer dan ooit: ‘Het ligt allemaal erg gevoelig’

Liverpool speelt zondag voor het eerst thuis sinds het heengaan van zanger Gerry Marsden, vertolker van het beroemde voetballied You’ll never walk alone. Tegen aartsrivaal Manchester United nog wel. De fans zijn verbannen wegens corona, maar er zal een rilling door menig huiskamer gaan als het nummer wordt gedraaid.

Van de Nederlandse clubs hebben Feyenoord en FC Twente You’ll never walk alone het innigst tegen de borst gedrukt. Maar zondag, tijdens Ajax - Feyenoord, zal het niet klinken. Marco Verheul alias dj Willow, de vaste dj bij thuiswedstrijden van Ajax: ‘Het is te nadrukkelijk een lied van een andere Nederlandse club.’

Zwarte lijsten

Het luistert nauw welke muziek in stadions wordt gedraaid. Er zijn zelfs zwarte lijsten. ‘Het ligt allemaal erg gevoelig’, beaamt Paul de Koning alias Bootsy Paul, dj bij thuiswedstrijden van Feyenoord. ‘Ik draai al een poos geen Bob Marley meer. Ik vond het wel lekkere muziek, maar dan lig ik eruit.’

Het komt doordat Marley’s hit Three little birds sinds een aantal jaar nadrukkelijk is geadopteerd door Ajax-fans. De Koning: ‘Met Queen hoef ik ook niet aan te komen. Midden jaren negentig werd Ajax iets te vaak kampioen en klonk telkens We are the champions. Een voorganger van me draaide het een keer en hoefde niet meer terug te komen. Supporters zijn heel kritisch op alles op en rond hun club.’

Elke club heeft zijn eigen favoriete genre. Bij Ajax zijn vooral meezingers van Amsterdamse bodem favoriet. ‘André Hazes senior en junior, Koos Alberts, Johnny Jordaan, Tante Leen’, somt Verheul op. ‘Soms wat hardstyle nummers of hitjes voor de jeugd. Maar hoe kleiner en authentieker, hoe harder er wordt meegezongen. Bij Oh Johnny zingt iedereen mee. Dat is elke keer weer kippevel. Net als bij Bloed, zweet en tranen.’

Lee Towers

In De Kuip staan er op de setlist vooral Feyenoord-liedjes en Engelstalige tracks. You’ll never walk alone wordt vooral gedraaid in de vet aangezette Las Vegas-versie van Lee Towers, inclusief achtergrondkoor en uitgebreid instrumentarium. Towers legt andere accenten dan Marsden. Heiligschennis? De Koning: ‘Ach, de versie van Gerry Marsden is ook verre van origineel. Het komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse musical Carousel uit de jaren vijftig. Eigenlijk is het een heel Amerikaans lied.’

Ook Club Brugge-, Borussia Dortmund- en Celtic-fans kun je niet gelukkiger maken dan door You’ll never walk alone op te zetten. ‘Iedereen kan eruit halen wat-ie wil. Hoop, saamhorigheid, volharding’, zei Lee Towers eerder in de Volkskrant. Over zijn Las Vegas-versie: ‘Hij blaast je meteen omver. Moet ook. Anders bereik je die mensenmassa niet. Het is de niet-lullen-maar-poetsen-versie.’

Feyenoord-dj De Koning grinnikend: ‘Lee ziet het echt als zijn eigen nummer. Of hij nou wordt uitgenodigd of niet; Lee staat klaar om het te zingen als er iets te doen is bij Feyenoord.’ Zo ook toen Gerry Marsden voor een jubileum naar de Kuip kwam. Op verzoek van Towers werd diens Las Vegas-versie gedraaid. De Koning: ‘Marsden stond er maar een beetje bij, wist niet wanneer in te vallen.’

Nieuw repertoire toevoegen doet een dj niet zomaar. Verheul: ‘Ik probeer eerst altijd uit te vissen of een lied al in een andere Nederlands stadion gedraaid wordt. Ik vind het flauw om iets over te nemen. Ajax-fans zitten er ook niet op te wachten.’ Eenmaal moest Verheul vliegensvlug een paar minuten naar een reclameblok overbruggen. Snel zette hij Droomland van André Hazes op. ‘Maar het was per ongeluk het duet van Hazes met Paul de Leeuw. De Leeuw is een Rotterdammer. Dan word je uitgefloten. Dan baal je.’

Uitzinnig

Liedjes blijven langer hangen als ze opkomen tijdens een succesperiode. In de Kuip klinkt al sinds 1994 I will survive in de versie van de Hermes House Band na een doelpunt. Die traditie werd geboren in een ander stadion, dat van Werder Bremen. De Koning: ‘Feyenoord speelde daar een geweldige Europese wedstrijd. Na afloop moesten de Feyenoordfans in het stadion blijven. Zelf hoef ik dat niet in mijn hoofd te halen, maar in Duitse stadions draaien ze ook netjes nummers die de bezoekende fans bekoren. Dat nummer ging op repeat, de sfeer was uitzinnig, toen was het van ons.’

Met Just can’t get enough van Depeche Mode dacht De Koning zelf iets te kunnen pluggen. ‘Perfect stadionnummer. Was nog van niemand in Nederland. Maar dat werd een matig seizoen. Dan gaat ook zo’n nummer als een nachtkaars uit.’ Verder doet vooral housemuziek het goed in de Kuip. ‘Vooral bij grote wedstrijden als je de spanning wil opbouwen. Dj Paul is Rotterdammer, zijn 90’s-Hit Luv u more is een heerlijke stamper, die tekstueel heel goed bij Feyenoord past. Dat is ook iets waar ik op let.’

Toen fans begin dit seizoen nog wel mondjesmaat waren toegestaan, maar niet mochten zingen van de regering haalde De Koning You’ll never walk alone en Luv u more bewust uit de setlist. Verheul zette in de Arena smartlappen op die minder bekend zijn.

Nadat publiek helemaal werden verbannen, kreeg De Koning van de teammanager van Feyenoord verzoeknummers van spelers door. ‘Meer uptempo en urban muziek. Vind ik ook prima.’ Ook zonder fans draait De Koning ‘met volle overgave’. Net als Verheul. ‘Ik beeld me altijd in dat het helemaal vol zit.’

De Koning: ‘Ik mis de fans enorm. Het mooiste van You’ll, never walk alone is als ik hem op Europese avondjes wegdraai en de fans uit volle borst a capella het refrein zingen. Daar kan helemaal niets tegenop.’