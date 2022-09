In een ‘flits’ worden de smeekbedes van De Vries na jaren van geduld gehoord

Spanning op het gezicht van Nyck de Vries, voorafgaand aan de GP op Monza. Beeld ANP

Zijn monteurs moesten hem aan zijn armen uit de auto trekken, simpelweg omdat ruim anderhalf uur racen in een Formule 1-auto alle spierkracht uit zijn lijf had gezogen. Het was het allemaal waard voor Nyck de Vries, die zondag in Monza sensationeel debuteerde in de Formule 1. Hij scoorde direct twee WK-punten, terwijl hij een dag eerder nog niet eens wist dat hij überhaupt zou debuteren.

Het achtbaanweekeinde van De Vries begon met een telefoontje op zaterdag, toen hij in de paddockclub op Monza, het exclusieve gedeelte voor vips, sponsorverplichtingen had. Met enige dwang werd hij verzocht zo snel mogelijk naar Mercedes te komen, het team waar hij reservecoureur is. Eenmaal daar werd hij doorgestuurd naar Williams, dat nauwe banden onderhoudt met Mercedes.

Vervolgens kreeg De Vries te horen dat Williams-coureur Alexander Albon kampte met een blindedarmontsteking en niet de laatste training en kwalificatie kon rijden. Bij de briefing voor de training werd hem medegedeeld dat Albon ook de race zou missen, waarna hij wist dat hij zijn eerste Grand Prix ging rijden.

Stoïcijns

‘Het ging allemaal in een flits’, zei De Vries grijnzend na de race voor de camera van Viaplay. ‘Maar misschien was dat maar goed ook, want daardoor had ik geen tijd om na te denken. Gewoon: go with the flow en je werk doen.’ Het is de stoïcijnse mentaliteit waarmee de 27-jarige De Vries zich de afgelopen jaren op geheel eigen wijze knokte naar de top van de mondiale autosport.

Al in de kartsport stond De Vries, afkomstig uit Sneek uit een gezin dat verzot is op racen, te boek als een groot talent. In 2010 werd hij door McLaren gestrikt voor het talentenprogramma. Daar stapte hij begin 2019 op eigen initiatief uit. Hij wilde meer racen en vooral winnen. Daarvoor moest hij het lot in eigen hand nemen, ook al had hij niet als anderen ongebreidelde financiën.

Daarmee leek zijn laatste kans op een F1-stoel verkeken. Hij had er vrede mee. De Vries leerde zich wapenen tegen de grillen van de peperdure autosport, waarin een zak geld geregeld meer indruk maakt dan een bak aan racetalent. ‘Het heeft geen zin om je boos te maken om onrechtvaardigheid’, zei hij in 2019 in een interview met deze krant.

Zonder een niet te negeren overdaad aan talent, zoals bijvoorbeeld Max Verstappen, is het voor coureurs als De Vries extreem lastig om de koningsklasse te halen. Topteams zijn dan snel buiten bereik en bij de lagere teams is een iets mindere coureur met diepe portemonnee snel interessanter. Hij ervoer het in 2019, toen hij als eerste Nederlander Formule 2-kampioen werd. De coureur die hij versloeg, de Canadese miljardairszoon Nicholas Latifi, kreeg bij Williams wél een stoel.

Kampioen Formule E

Na zijn vertrek bij McLaren strikte Mercedes De Vries voor een stoel in de volledig elektrische klasse Formule E. In zijn tweede seizoen won hij meteen de titel. Dat maakte indruk binnen Mercedes. Vorig jaar was hij een van de twee reservecoureurs bij Mercedes. Hij kreeg geregeld lof van teambaas Toto Wolff, die zijn inbreng en feedback roemde.

Die complimenten zijn gehoord, bleek dit jaar. F1-renstallen zijn vanaf dit seizoen verplicht minimaal één vrije training door een niet-Formule 1-coureur te laten rijden. Liefst drie teams kwamen voor die taak bij De Vries uit: Mercedes (in Frankrijk), Williams (in Spanje) en Aston Martin, waarvoor hij vrijdag trainde in Monza.

Om die reden was De Vries al in Italië toen Albon onverwacht wegviel, met zijn F1-debuut tot gevolg. Hij kon zich er amper op voorbereiden en kreeg een auto die was afgestemd op een coureur die een kleine twintig centimeter langer dan hij was. Des te knapper was het daarom dat De Vries direct indruk maakte in de kwalificatie door de eerste schifting te overleven, een zeldzaamheid voor laagvlieger Williams.

In de race – die Max Verstappen soeverein won, zijn vijfde zege op rij – liet hij andermaal zien Formule 1-waardig te zijn. Hij overleefde moeiteloos de steevast hectische fase na de start en kon daarna goed meekomen met de auto’s in het middenveld. In de slotfase van de race reed hij op de tiende plek. Dat werd de negende plek na een late uitvalbeurt van McLaren-coureur Ricciardo, goed voor twee WK-punten.

Hij werd zo de zestiende Nederlandse coureur die een Formule 1-race reed en de zesde die punten wist te scoren. Maarten van Wesenbeeck, directeur van autosportfederatie Knaf, sprak met gevoel voor understatement van een ‘hartstikke mooi’ weekeinde voor de Nederlandse autosport, waarin voor het eerst twee Nederlanders in één F1-race punten scoorden.

Uithangbord

Van Wesenbeeck hoopt met De Vries volgend jaar er een Formule 1-uithangbord bij te hebben, als inspiratiebron voor racetalent. ‘Want zonder twijfel hoort hij in de Formule 1', zegt hij. ‘Nyck is heel interessant voor teams. Door zijn titels, maar ook door zijn professionele instelling. Daar blonk hij al in uit in zijn karttijd. Hij was vroeg bezig met zaken als voeding.’

Wie na de race luisterde naar de lyrische woorden van Williams-teambaas Jost Capito over de ‘ongelofelijk kalme en professionele’ De Vries kon tussen de regels horen dat hij zo goed als zeker is van een F1-plek voor 2023. ‘Het is aan hem’, zei Capito bij Viaplay.

De Vries gebruikte zijn sensatiedebuut niet om via de media alvast dat zitje op te eisen. Hij weet als geen ander dat garanties niet bestaan in de racerij. ‘Dus ik ben vooral heel erg trots en blij dat ik deze kans met beide handen heb gegrepen’, zei hij.