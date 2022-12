In één aspect is Timothy Weah zijn legendarische vader George al voorbij: spelen op een WK

Weah viert zijn doelpunt tegen Wales met een kushandje naar de tribune, waar zijn ouders zitten. Beeld AP

Na zijn doelpunt in de openingswedstrijd tegen Wales (1-1) keek de jonge Weah omhoog naar de suites voor eregasten in het Ahmed Bin Ali Stadium. Daar ging de president van Liberia, voor hem gewoon zijn vader George, ‘helemaal uit zijn dak’, vertelde Weah de volgende ochtend in het tv-programma Good Morning America.

Na afloop dineerde Weah met zijn vader en moeder Clar, een Jamaicaanse uit New York en een van zijn eerste voetbalcoaches. Op sociale media werd Weah gefeliciteerd door de Braziliaanse legende Pelé. ‘Een bericht van de koning’, reageerde hij vol ongeloof.

Weah, een rappe vleugelaanvaller, had vanwege zijn achtergrond kunnen voetballen voor Frankrijk, Liberia en Jamaica, maar koos voor de VS, het land waar hij opgroeide.

Zijn vader was er geen beroemdheid, zoals vrijwel overal elders in de wereld. In de VS ontbraken de gigantische voetsporen van de legende George Weah, wereldvoetballer van het jaar 1995, als eerste Afrikaan, en superspits van onder meer AS Monaco, Paris Saint-Germain en AC Milan.

Bal aan de voet

Zoon Timothy, in 2000 geboren in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, is te jong om zijn vader als voetballer te herinneren. Nadat senior zijn voetbalschoenen in 2003 opborg, stortte hij zich op zijn politieke carrière. Een gooi naar het presidentschap van Liberia in 2005 mislukte. Een tweede poging in 2017 slaagde wel.

De grote Weah leerde zijn vrouw Clar in de jaren 90 kennen tijdens een familiebezoek aan New York. De Liberiaan wandelde een bankgebouw in Manhattan binnen, maakte kennis met een charmante medewerkster en raakte verliefd. De twee trouwden in 1993 en kregen drie kinderen, van wie Timothy de jongste is. Vanaf het moment dat hij kon lopen, had hij een bal aan de voet, vertelde een oom onlangs aan The New York Post.

Weah junior groeide op in Rosedale, een New Yorkse wijk met Caribische invloeden onder de rook van vliegveld JFK. De familie van zijn moeder heeft er nog altijd een Jamaicaans restaurant. Weah voetbalde bij een lokale club en vertrok later naar de jeugdopleiding van New York Red Bulls, waar hij samenspeelde met Tyler Adams, de huidige aanvoerder van het Amerikaanse voetbalelftal.

Op zijn veertiende trok hij naar de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, de oude club van zijn vader. Drie jaar later tekende hij een contract. Meestal speelde hij in het B-team, sporadisch stond hij op het veld met Neymar en Mbappé. Voor meer speeltijd verhuisde Weah naar LOSC Lille, zijn huidige club.

Eerste international uit de 21ste eeuw

Vader George is tot dusver bij elk van zijn wedstrijden in Qatar aanwezig. ‘Hij beleeft nu een WK door mij, want zelf heeft hij de kans nooit gehad’, sprak Weah tegen The Washington Post. ‘Hij is heel blij voor me.’

Zijn vader is ‘de normaalste man ter wereld’, zei Weah eerder tegen FOX Sports. ‘In de ochtend trapt hij meestal nog een balletje.’ De president en zijn zoon houden contact via Whatsapp.

Clar en George Weah (midden) op de tribune in Qatar. Beeld Getty Images

De status van zijn vader zal voor Weah moeilijk te bereiken zijn, maar niettemin timmert hij aardig aan de weg. De aanvaller debuteerde in 2018 in een piepjong Amerikaans elftal in opbouw, als exponent van een nieuwe lichting. Weah was de eerste international die in de huidige eeuw werd geboren.

Hij blonk uit vanwege zijn snelheid, maar ontbeerde volgens interim-coach Dave Sarachan tactisch inzicht. Door het maken van vlieguren in de Franse Ligue 1 werd hij een belangrijke pion voor de huidige bondscoach, Gregg Berhalter.

Verloren zoon

Zijn doelpunt tegen Wales droeg Weah op aan de VS, Liberia en Jamaica, de landen die hem vormden. In de winter bezoekt hij jaarlijks Liberia, waar president Weah aanvankelijk kritiek kreeg omdat hij Timothy niet had overgehaald om voor zijn vaderland te voetballen. Inmiddels lijkt het hem vergeven. Ook in het West-Afrikaanse land juichte men voor het doelpunt van de verloren zoon.

Mochten de VS winnen van Nederland, dan zal de feestmuziek uit de Amerikaanse kleedkamer door hem geselecteerd worden. In zijn vrije tijd is de voetballer DJ, zijn huis in Frankrijk is uitgerust met een opnamestudio. Weah draait en produceert muziek. Zijn lievelingsgenre is trap soul, een combinatie van rap, blues en soul. Het kan ook zijn teamgenoten bekoren. ‘Hij brengt altijd de goede vibes’, zei verdediger Walker Zimmerman.

Op zijn eigen manier ontsnapte Weah aan de immense schaduw van zijn vader, die hem eerder in zijn loopbaan soms nog overweldigde. ‘Voor iemand in zijn positie is het goed voor te stellen dat je je veel bezighoudt met wat je vader bereikt heeft’, zei teamgenoot DeAndre Yedlin, ‘maar hij doet gewoon zijn werk en heeft zijn eigen persoonlijkheid. Daar heb ik veel respect voor.’