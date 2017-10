In een adembenemend gevecht sprint Hoogland naar zilver bij EK baanwielrennen

Split second

Het zat hem dwars dat hij ontbrak in de uitslagen. 'Ik was in 2015 ineens het mannetje dat alles onder controle had. Maar ik kon de verwachtingen niet inlossen.' Hij ging fouten maken, zei hij vrijdag. 'Ik ging te veel nadenken. Ik was te veel met mijn tegenstanders bezig. Maar sprinten is in een split second beslissingen nemen. Ik hoop echt dat het gevoel dat het daarmee lukt nu echt terug is.'



Het had er zeker in de halve finale alle schijn van. In een adembenemend gevecht, vol momenten van stilstand, klopte Hoogland regerend wereldkampioen Denis Dmitriev. Die had hij in drie eerdere wedstrijden nog nooit verslagen. De beslissende derde heat kroop hij hoog in de baan en ging er vandoor toen de Rus even niet oplette. In de finale was het beste er vanaf. Vigier ving hem in twee heats betrekkelijk gemakkelijk op.



Hoogland had geen kwartfinale hoeven te rijden. Een confrontatie daarin met Lavreysen bleef uit. Die was eerder op de dag onderuit geveegd door een in een bocht wegglijdende Litouwer, Svajunas Jonauskas. De jonge renner uit Luyksgestel wist zich nog wel te plaatsen voor de volgende ronde, maar een pijnlijke schouder dwong hem voortijdig het velodroom in Berlijn te verlaten. Of hij nog in actie komt, was vrijdag nog onduidelijk.