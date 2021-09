In één adem met Prost en Senna: Verstappen vs. Hamilton is het titelgevecht waar de Formule 1 al jaren naar hunkerde

Winnaar Max Verstappen en nummer twee Lewis Hamilton op het podium van de Grand Prix van Frankrijk op 20 juni. Beeld Formula 1 via Getty Images

Het iconische beeld van twee weken geleden, met hun auto’s bovenop elkaar in de grindbak van Monza, ging direct de wereld over. ‘Historische crash’, kopte La Gazzetta dello Sport. Bild schreef over ‘een nieuwe escalatie’. Het Spaanse DAZN twitterde over een crash die ‘voor altijd in de geschiedenis van de Formule 1' zal staan.

Het gehele seizoen gaan Verstappen en Hamilton al nek-aan-nek. Ze gunnen elkaar geen centimeter. Het leidde tot de clash op Monza, waar Verstappen als hoofdschuldige werd aangewezen. Twee maanden eerder was het ook al raak in Silverstone, met Hamilton als dader.

Het deed terugdenken aan botsingen tussen titelrivalen Alain Prost en Ayrton Senna in 1989 en 1990 in Japan of die tussen Damon Hill en Michael Schumacher in 1994, in Australië. Groot verschil: bij die incidenten werd het kampioenschap beslist. Bij Verstappen en Hamilton moet dat allesbeslissende duel nog komen.

Het maakt volgens Formule 1-schrijven Koen Vergeer de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton meteen al lastig te vergelijken met die uit het verleden. ‘Vroeger waren de coureurs wat voorzichtiger met elkaar, omdat de sport toen gevaarlijker was. Jackie Stewart dacht er begin jaren zeventig niet aan Fittipaldi van de baan te rijden’, legt Vergeer uit. ‘Dat begon te veranderen in de jaren tachtig, toen de omhulsels van koolstofvezels hun intrede deden. Toen kon je wel eens een biljartje wagen met de ander.’

Tegenwoordig zijn de auto’s veiliger dan ooit. Het heeft de dynamiek in titelgevechten veranderd. Daar komt bij dat in de tweekamp tussen Verstappen en Hamilton allerlei zeldzaamheden samenkomen. Zo staan er niet vaak coureurs tegenover elkaar die gezien worden als de besten van het moment en ook nog eens rijden voor verschillende teams in nagenoeg gelijkwaardige auto’s.

‘Neem Vettel en Hamilton’, zegt Vergeer. ‘Die pakten de afgelopen tien jaar de meeste titels, maar hebben nooit serieus tegen elkaar gestreden. Als de een topauto had, had de ander hem niet. En Max en Lewis geloven er ook allebei heilig in dat ze de beste zijn. Dat zag je op die manier misschien alleen bij Senna en Prost. Zij zaten alleen in hetzelfde team’, zegt Vergeer over de strijd tussen de Braziliaan en Fransman aan het einde van de jaren 80.

Kleur bekennen

Julien Billiotte kan zich nog goed heugen hoe heel Frankrijk meeleefde met Prost. ‘Je moest kleur bekennen: of je was voor Prost, óf voor Senna. Er was geen middenweg’, zegt hij.

Billiotte, Formule 1-verslaggever van het Franse weekblad Auto Hebdo, ziet nu iets soortgelijks bij Hamilton en Verstappen. Het geeft volgens hem aan dat de sport na relatief saaie kampioenschappen hunkerde naar een dergelijke titelstrijd. Billiotte: ‘Op het circuit is dit voor mij ook de beste rivaliteit sinds Senna en Prost. Daarbuiten is er wel meer onderling respect, ook omdat er tussen teamgenoten veel meer spanning is als het gaat om wie het beste materiaal en de beste monteurs krijgt.’

Daarnaast speelden bij Prost en Senna journalisten een prominentere rol in het opstoken van hun strijd, zegt Billiotte. ‘Coureurs hadden in die tijd veel nauwere banden met de pers. De Formule 1 was kleiner en toegankelijker. Je reisde samen de wereld over. Dan sprak je elkaar vaak, ook informeel. Prost kende alle Franse journalisten en wist precies als iemand op goede voet stond met Senna. Dan sprak hij niet meer met je, weet ik van oudere collega's.’

Bij Senna speelde hetzelfde, zegt Billiotte. ‘Voor zijn overstap naar Williams in 1994 belde Senna alle Franse journalisten persoonlijk op om vrede te sluiten. Williams reed in die tijd namelijk met Renault-motoren. Tegenwoordig is er meer afstand en minder toegang tot de coureurs. Ook kunnen zich via sociale media rechtstreeks uiten.’

Volgens Billiotte blijft het tussen Hamilton en Verstappen buiten de baan daarom nog relatief kalm. Druk van buitenaf speelt tot op zeker hoogte alleen nog wel een rol, zegt hij. ‘Fernando Alonso (tweevoudig kampioen en oud-teamgenoot Hamilton, red.) zei recent nog dat het extra lastig om een Brit als rivaal te hebben, omdat het Formule 1-journaille overwegend Brits is.’

Zo openden Britse sites donderdag gretig met de opmerking van Hamilton dat Verstappen misschien wel kampte met kampioenschapsstress, refererend aan de clash in Monza. Verstappen haalde er zijn schouders over op. ‘Klopt, ik kan er bijna niet van slapen. Het is vreselijk om voor een titel te strijden’, zei hij cynisch.

In een videogesprek met de Nederlandse pers oogde hij ontspannen. ‘Dit is allemaal kinderspel. Ik heb andere dingen meegemaakt in mijn leven, waardoor ik hier niet nerveus van wordt’, zei hij, zonder daar verder op te willen ingaan. Met rivaliteiten houdt hij zich naar eigen zeggen niet bezig. ‘Je stapt in die auto. Je hebt een rempedaal, gaspedaal en stuur. Daar draait het om. Ik focus op mezelf.’

Bereid te crashen in elke bocht

Volgens Koen Vergeer en Julien Billiotte kan het bijna niet anders, of de kemphanen clashen nog een keer. ‘Verstappen is bereid te crashen in elke bocht. Dat is zowel zijn kracht als zwakte. En je ziet dat Hamilton niet meer zo terughoudend is als in het begin van het seizoen’, zegt Billiotte. Hij hoopt vooral dat het kampioenschap niet wordt beslist in de scheidsrechterkamer, zegt hij, doelend op de anticlimax in 1997. Toen werd Michael Schumacher geschrapt uit het WK, nadat hij in de slotrace had gepoogd titelrivaal Jacques Villeneuve van de baan te rijden.

Vergeer stelt dat Verstappen en Hamilton ‘hard op weg’ zijn de Formule 1 een variant te geven van het titanenduel dat de sport nooit kreeg: Schumacher versus Senna. Het werd in de kiem gesmoord door het verongelukken van Senna in 1994.

Hij ziet tal van parallellen. Zevenvoudig kampioen Hamilton heerst net als Senna aan het begin van de jaren 90 in zijn sport. Verstappen is net als de jonge Schumacher de nieuwe ster, die overloopt van talent en wars is van statussen. De een rijdt voor een prestigieus automerk dat al jaren domineert (Hamilton: Mercedes, Senna: McLaren). De ander is in dienst van een ambitieus bedrijf dat op het eerste gezicht niets met autosport te maken heeft (Verstappen: energiedrank Red Bull, Schumacher: kledingmerk Benetton).

Volgens Vergeer is het aan Verstappen en Hamilton het spannend te houden tot de laatste race in Abu Dhabi. ‘Dus niet dat er eentje materiaalpech krijgt, waardoor er opeens een groot gat ontstaat.’ Legendarische titelduels in de Formule 1 hebben namelijk een overeenkomst, zegt hij: ze worden pas op het laatst beslist.