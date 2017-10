In dubbelspel vindt Bertens de rust die ze in haar enkelspel zo mist

Eigenlijk is tennisster Kiki Bertens toe aan vakantie om zich te bezinnen op die eeuwige worsteling met zichzelf in het enkelspel. Met de Zweedse Johanna Larsson plaatste de 25-jarige Bertens zich echter voor het dubbelspel bij de WTA Finals in Singapore, waarin ze in de eerste ronde het Australische koppel Ashleigh Barty en Casey Dellacqua treffen. Het is een onverwachte bonus na een grillig seizoen.



Met gemengde gevoelens reisde Bertens naar het officieuze WK in Singapore in de wetenschap dat ze dit jaar alleen op gravel heeft gepiekt met WTA-titels in Neurenberg en Gstaad, een halve finale bij de Masters in Rome en een kwartfinale in Madrid.