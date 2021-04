In drie, vier seconden ontglipt Van der Poel tweede zege in de Ronde

Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen Beeld BELGA

Het lijkt zondagmiddag op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde lang op een bijna volmaakte herhaling van de gebeurtenissen op 18 oktober vorig jaar. Mathieu van der Poel (26) rijdt op kop, met één renner in zijn wiel. Hij wacht lang, hij kijkt herhaaldelijk achterom. Het grote verschil: daar fietst nu niet zijn aartsrivaal Wout van Aert. Die is afgeschud, de Belg maakt deel uit van een groep die de achtervolging heeft gestaakt. Nu rijdt er een Deen in zijn wiel, in het rood-wit van de landskampioen. Het is Kasper Asgreen (26), in dienst van Deceuninck-Quick-Step.

Volmaakt wordt het niet voor de Nederlander, in de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen. Net als in de herfst van vorig jaar zet Van der Poel aan zo’n 250 meter van de streep. Net als Van Aert die dag komt Asgreen langszij. De Vlaming kon hij toen nog aan, hij hield een decimeter verschil op de streep over. De Deen lijkt een enkele seconde te plooien, herpakt zich en dan valt de winnaar van vorig jaar naast hem ineens compleet stil. Van der Poel mist de kans om als eerste Nederlander voor een tweede achtereenvolgende keer Vlaanderens Mooiste te winnen. Het hoofd zakt diep in de richting van de bovenbuis.

Trekje van treurnis

Met een nauwelijks waarneembaar trekje van treurnis op het gezicht rijdt hij even door, maakt een bocht van 180 graden, keert terug in de richting van het het podium en feliciteert de winnaar. Als hij daarna de cameraploegen passeert, blijft het met de helft van het gezicht verborgen achter het mondmasker wat gissen naar zijn emoties. In de sprint merkte hij dat het na drie of vier seconden voorbij was. ‘De benen liepen vol. Ik kon zelfs niet meer blijven staan.’ Ja, hij is ‘nogal teleurgesteld’. Hij had zichzelf wel kansen toegedicht. ‘Als ik met iemand naar de finish had willen rijden, dan was het Kasper.’ Nee, van onderschatting was geen sprake geweest. ‘Ik denk nooit dat het al binnen is. Ik had al gemerkt dat hij in vorm was. Als ik op de heuvels aanviel, was hij vaak de eerste die in mijn wiel zat. Ik heb verloren van iemand die sterker was. Dat maakt het makkelijker te accepteren. Maar ik ben er wel opgelegd.’

Hij twijfelde vooraf aan zijn mogelijkheden - hij sprak liever van ‘realisme’. Hij zocht tevergeefs naar de vorm, waarmee hij eerder dit seizoen de Strade Bianche en twee etappes in de Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef. Vorig jaar had hij veel gerichter naar de Ronde kunnen toewerken. In de UAE Tour wilde hij na zijn wereldtitel veldrijden in Oostende werken aan zijn basisconditie, maar moest de wedstrijd verlaten wegens coronabestemmingen onder begeleiders van zijn team. Dat was een breuk in de opbouw.

Zondag in Vlaanderen rijdt hij lang eigenhandig zijn twijfel uit de wielen. Op de talrijke klimmen in de laatste fase, neemt hij herhaaldelijk het voortouw. Daar wordt al duidelijk dat Van Aert het moeilijk heeft - hij kan ternauwernood aanklampen. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe, ploeggenoot van Asgreen, lijkt niet de benen te hebben. Het is de Deen die op 25 kilometer de aanval plaatst die tot een beslissende afscheiding leidt - de Fransman heeft er vrede mee. Alleen Van der Poel en Van Aert kunnen volgen.

Bij de laatste passage van de Oude Kwaremont kiepert de Nederlander met een versnelling de Belg overboord, waarna hij samen met de Deen de achtervolgers op afstand houdt, al beginnen vooral bij hem grimassen zijn gelaat te tekenen. Asgreen: ‘We wisten dat we elkaar nodig hadden. Vervolgens vertrouwde ik op mijn sprint.’ Van der Poel laat in het midden of het gebrek aan een goede basis hem de zege heeft gekost. ‘Dat durf ik niet te zeggen. De laatste klimmen gingen juist beter dan vorig jaar.’ Achter de twee wordt Greg Van Avermaet derde, op 32 seconden. Van Aert eindigt als zesde, op 47 tellen.

De Minderbroedersstraat is geen onbekend terrein voor de Deen. In 2019 eindigde hij er als tweede, op 14 seconden van winnaar Alberto Bettiol. Intussen is hij een betere renner geworden, vertelt hij na afloop. Hij heeft meer finales gereden, meer lange koersen, waarin je weet dat je de eerste drie uur geen gekke dingen moet doen om te voorkomen dat je in de daarop volgende fasen jezelf tegenkomt.

Indruk

Asgreen maakte eind vorige maand al indruk met een zege in de E3 Harelbeke. Daar werd hij na een lange solo teruggepakt, om vervolgens vijf kilometer voor de finish weer te ontsnappen. Hij droomde al als jongen van de klassiekers. Zijn vroegste herinnering: het duel tussen Fabian Cancellara en Tom Boonen in 2010 op de Muur van Geraardsbergen. Deceuninck-Quickstep was de ploeg waar hij naar toe wilde. ‘Daar zitten zoveel goede renners. Daar wordt zoveel talent ontwikkeld. Daar wil je als jonge renner deel van uitmaken.’

Stak het hem, dat alle aandacht vooraf uitsluitend uitging naar Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel? ‘Nee. Zij zijn de drie beste renners ter wereld. Zij hebben zoveel gewonnen. Het is mooi dat ik ze vandaag kon verslaan. Meestal is het andersom.’

Van der Poel geeft dan toch een kijkje in zijn binnenste, als hem wordt gevraagd welk gevoel hij nu heeft overgehouden aan dit voorjaar. Hij is geen renner die smijt met krachttermen, maar dit moet hem toch van het hart. ‘Het kutte is dat de laatste wedstrijd altijd blijft hangen. Ik ben er nu mee bezig dat ik de Ronde heb verloren. Dat is, eh, kut.’