In Dordt is voetbalgeluk weer de geur van echt gras

Echt gras is weer de norm in het profvoetbal in Nederland. FC Dordrecht en Almere City maakten al de switch. Clubs als RKC, Sparta, FC Den Bosch, (Jong) PSV en ADO willen zo snel mogelijk van het kunstgras af.

In het gangetje naar de kleedkamers in het stadionnetje van FC Dordrecht liggen modderkluiten. Het zijn verse restanten van de wedstrijd van de avond ervoor tussen de thuisclub en Jong PSV. ‘Hoort echt bij voetbal, modder in de gang’, zegt technisch manager van de eerstedivisieclub Peter Drijver een tikje gelukzalig. ‘En dan die geur… heerlijk.’

FC Dordrecht bezit sinds 3 augustus 2018 een hybride hoofdveld, 93 procent natuurgras, 7 procent kunstgras, na vijf jaar op een kunstgrasmat te hebben gespeeld. Almere City maakte kort daarvoor de switch naar een veld van honderd procent natuurgras.

Zij zijn trendsetters. In diverse nieuwjaarsspeeches van profclubs met kunstgras werd de ambitie uitgesproken naar natuurgras over te stappen. Applaus was hun deel. ‘Het is een investering die verschilt per type veld. Alles bij elkaar heb je het over tonnen aan totale kosten’, zegt John Bes, algemeen directeur van Almere City. ‘Maar alle geledingen wilden dit. We verwachten dat er voor de eredivisie, waar we naartoe willen, een verplichting komt dat alle clubs natuurgras moeten hebben.’

Clubs als RKC, Sparta, FC Den Bosch, (Jong) PSV en ADO Den Haag zijn al heel concreet met hun plannen. Dordrecht-manager Drijver snapt dat. ‘Kunstgras leek de toekomst. Maar het buitenland volgde niet. De KNVB moedigt nu heel erg natuurgras aan.’

Ruud Gullit was een van de voortrekkers van de natuurgraslobby die een anderhalf jaar geleden ineens wind pakte. Gullit stelde destijds: ‘Kunstgrasvoetbal is een soort zaalvoetbal, spelers maken haast geen slidings, anticiperen anders op de bal en in duels. Nederlandse voetballers worden allemaal dribbelaars, vinden ze in het buitenland.’

Andere klacht: een kunstgrasveld ziet er niet uit. Vooral na VVV - Ajax van vorig seizoen, toen rubberen korrels bij elk schot opstoven, groeide de afkeer. ‘Het lag er pas een maand, daarom zag je zoveel korrels’, zegt VVV-directeur Stan Valckx. ‘Dat had niks met de kwaliteit van doen, hoor.’

De topclubs hebben liever vandaag dan morgen een verbod op kunstgras, waarop in het profvoetbal op 1 augustus 2003 voor het eerst werd gespeeld. Pionier was Heracles. De KNVB sprak van een ontwikkeling die ‘niet tegen te houden’ zou zijn. Tot afgelopen zomer speelde zowat de helft van de profclubs op kunstgras, vooral uit kostenbesparing. Professionele onderhoudsploegen, speciale veldbelichting, en -verwarming en extra trainingsvelden waren niet meer nodig. Op het hoofdveld konden evenementen worden georganiseerd. Drijver: ‘Eigenlijk komen we nu een veld tekort, maar dat lossen we wel op.’ Vier vrijwilligers, waaronder de schoonvader van Drijver, meldden zich aan om dagelijks terreinknecht Jan Kijkuit bij te staan. Drijver: ‘Ze zijn er zuinig op alsof het hun eigen tuin is. Ze hebben zelfs een eigen app-groep waarin ze de staat van het veld bespreken.’

Hulp is er ook van veldenproducent GreenFields die wekelijks bekijkt wat er aan het veld moet gebeuren en ook adviseerde het treffen met Jong PSV, dat aanvankelijk eerder in de week gepland stond, een paar dagen uit te stellen. De sneeuw kon er wel af worden geschept, maar dan zou het veld direct kapotgelopen worden. De KNVB gaf toestemming. Drijver: ‘Vroeger moest alles doorgaan, speelde je daarna maanden op een kapot veld.’

Kunstgrasclubs voelen de druk toenemen vanuit de media en tijdens vergaderingen. ‘Het lijkt wel een soort hetze’, zegt Valckx. Het is niet uit luxe dat VVV op kunstgras speelt, stelt de directeur. ‘Een van de problemen is dat ons veld in een kuil ligt, in de winter was al het gras zowat weg.’

Toch ligt er een ‘masterplan’ in Venlo voor echt gras. ‘Maar echt niet per volgend seizoen. Als de grote clubs iets meer gaan delen met de kleine clubs, zoals in veel andere landen, zal het sneller gaan.’

Valckx maakte al eens mee dat een speler VVV afwees vanwege het kunstgras. ‘Die had twee kruisbandblessures gehad. Ach, op echt gras kun je in de regen ook zo je liezen scheuren.’

Dordrecht plukt de zoete vruchten. Feyenoord besloot de aangekondigde samenwerking direct te starten. Drijver vermoedt dat natuurgras de doorslag heeft gegeven. Hij kuiert er elke dag wel even overheen. ‘Even kijken waar het er goed bij ligt en waar niet. Ik kom zo tot rust.’