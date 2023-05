In desolaat Gronings decor vindt Ajax de weg naar derde plaats

FC Groningen-Ajax (2-3)Nadat de wedstrijd na ruim 8 minuten gestaakt was op zondag 14 mei werd de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. Foto: Jiri Buller/de Volkskrant Beeld Jiri Buller/de Volkskrant

Het duel werd zondag na negen minuten in lijn met de aangescherpte maatregelen gestaakt, nadat fans van Groningen tot twee keer toe rookbommen op het veld hadden gegooid. Het kleine plukje fanatieke fans wilde met de actie hun onvrede laten blijken over het dramatisch verlopen seizoen van Groningen, dat anderhalve week geleden na 23 jaar degradeerde uit de eredivisie.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Bij de 80 minuten die dinsdagmiddag nog gevoetbald moesten worden, waren geen supporters welkom, waardoor het duel in een troosteloos decor werd afgewerkt. Drie weken geleden moest Groningen het restant van het duel tegen NEC ook al voor lege tribunes afwerken, nadat een supporter een beker bier tegen de grensrechter had gegooid. Het kon er allemaal nog wel bij in het dramatisch verlopen seizoen van Groningen.

Vwo-examen

Tegen Ajax werd de wedstrijd in de negende minuut hervat met een vrije trap rond de middenlijn voor bezoekers, die met dezelfde basiself begon als afgelopen zondag. Evenals Groningen, al kon de thuisclub geen beroep doen op Thijmen Blokzijl. Het 18-jarige talent, dat zondag op de bank begon, was bezig met zijn vwo-eindexamen Economie toen in Euroborg het restant werd gespeeld van het gestaakte duel.

Door de zege nam Ajax de derde plek, die recht geeft op een ticket voor de play-offs van de Europa League, weer over van AZ. De ploeg van Heitinga heeft met nog twee wedstrijden te gaan twee punten meer dan de Alkmaarders, die donderdag in de halve finale van de Conference League de return tegen West Ham United spelen.

Met de lege tribunes als kaal aangezicht gingen de gedachten terug naar de coronaperiode, toen ook geen publiek welkom was in de stadions. Op de hoofdtribune zaten enkel wat medewerkers van Groningen en de directie van Ajax, met onder meer algemeen directeur Edwin van der Sar en Sven Mislintat, de nieuwe technische baas.

Snelle voorsprong

Zij zagen dat Ajax al snel op voorsprong kwam. De mee opgekomen linksback Wijndal werd in het strafschopgebied omvergelopen door Duarte, waarna Tadic de strafschop feilloos raak schoot. De oud-speler van Groningen zag zondag verscheidene rookbommen op zich heen vliegen toen hij na zes minuten een hoekschop wilde nemen en de wedstrijd voor de eerste keer werd stilgelegd. Nu pakte hij de bal rustig uit het net om terug naar de middenlijn te lopen.

Ajax begon sterk aan het restant van de wedstrijd, maar verslapte naarmate de eerste helft vorderde. Alsof het dacht dat de buit met de verkregen voorsprong wel binnen was tegen de degradant, die nergens meer voor speelt, maar zich kranig verweerde. De gelijkmaker van Groningen een paar minuten voor rust was in dat opzicht exemplarisch.

Kudus leed simpel balverlies, waarna Groningen snel omschakelde. Na een geblokt schot greep Wijndal halfslachtig in, waardoor Krüger vrij mocht uithalen. Ook doelman Rulli ging niet vrijuit bij het houdbare schot van de Groningen-aanvaller. Na een paar minuten in de tweede helft verzuimde Krüger Groningen oog in oog met Rulli op voorsprong te zetten.

Surrealistisch

De wedstrijd in het verlaten stadion had iets surrealistisch en dat kwam het spel van Ajax niet ten goede na rust. De ploeg worstelde lange tijd met Groningen, maar leek het duel door doelpunten van Brobbey en Timber (1-3) alsnog redelijk eenvoudig tot een goed einde te brengen.

Dat was buiten de aansluitingstreffer van Duarte gerekend, een paar minuten voor tijd. Al kwam Ajax nooit echt meer echt in de problemen, mede doordat een slotoffensief van Groningen zonder publiek niet van de grond kwam.