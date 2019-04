In de zwemwereld is eindelijk geld te verdienen

Kromowi­djojo, achtste op de lijst van verdiensten, ging met 25 mille (23 duizend euro) terug naar Nederland. Beeld ANP

De deelnemers, onder wie de wereldtoppers Chad le Clos, Ben Proud, Sarah Sjöström, Cate Campbell, Katinka Hosszu en Ranomi Kromowidjojo, gingen met 880 duizend dollar naar huis. De Zweedse Sjöström was de best verdienende zwemmer van de tweedaagse in Guangzhou. Zij sleepte 51 duizend dollar binnen. Kromowi­djojo, achtste op de lijst van verdiensten, ging met 25 mille (23 duizend euro) terug naar Nederland.

Inhaalrace

De zwemwereld, lang klein gehouden door bestuurders die weigerden de topatleten ordentelijk te belonen, is aan een inhaalrace begonnen. De goed betalende kampioensserie met een tussenstation in Hongarije laat Kromowidjojo volgende maand links liggen. De afsluiting in Indianapolis (VS) is wel weer haalbaar.

Zwemmen in Guangzhou was als een show aangekleed. In plaats van acht finalisten, het traditionele systeem, werden finales nu door vier zwemmers beslecht. Er waren geen series, geen halve finales. Het was de bedoeling de vier besten ter wereld in het water te brengen. Dat dienden op rij de olympisch kampioen, de wereldkampioen, de wereldrecordhouder en de aanvoerder van de wereldranglijst te zijn. Dat bleek vrijwel onhaalbaar.

Het dichtst bij dat streven kwam de 50 meter vrije slag bij de vrouwen, waar de Australische vedette Cate Campbell, wereldrecordhouder Sjöström, olympisch kampioen Pernille Blume en voormalig olympisch kampioen Kromowi­djojo het water in gingen. Het kwartet finishte in die volgorde, tussen de 24,00 (Campbell) en 24,47 (Kromowidjojo). Sjöström werd geplaagd door vele inspanningen; ze won in een klein uur wel de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag.

Rare estafettes

Kromowidjojo, zaterdag goed voor een persoonlijk record op de 100 vlinder (58,77 seconden) zwom zondag ook drie races. Zij werd vierde op de 50 vrij, derde op de 50 vlinder en won, in een gelote samenstelling, de gemengde estafette op de 4 x 100 meter wisselslag. De Nederlandse zwom de rugslag. Het leverde haar vierduizend dollar op.

De wereldzwembond Fina gaf in ronkende bewoordingen hoog op van de primeur. Tv-aandacht zou van groot gehalte zijn geweest. De tijden waren aardig, maar het aantal uitschieters was beperkt. Er deden ook bovenmatig veel Chinezen mee aan het toernooi.

Door een zeker gebrek aan zwemmers kwamen ook rare estafettes tot stand. Zo moest de Nederlandse schoolslagspecialist Arno Kamminga zaterdag meedoen op de 4 x 100 meter vrije slag. Hij zwom 52,38, langzamer dan de snelste vrouw in zijn ploeg, Cate Campbell (51,94).

Op zondag zwom Kamminga wel in zijn specialisme. Zijn derde plaats op de 100 meter schoolslag was goed voor zesduizend dollar.