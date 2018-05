In de wieg gelegd voor goud: staat de toekomst voor een kind van een topsportpaar al vast?

Ouderlijke invloed

In het gezin van de Olympisch schaatskampioenen Anni Friesinger en Ids Postma is het niet anders. Ze hebben twee kinderen: Elisabeth en Josephine, met wie ze afwisselend in Salzburg en Friesland wonen. Friesinger: 'We staan nog geregeld op de schaatsbaan. De kinderen willen niet meer op de babybaan, maar op de echte baan. We hoeven ze niet eens enthousiast te maken, dat gaat vanzelf.'



De omgevingsfactor 'ouders' kan positief of negatief uitwerken. Jaden Gil, de zoon van Andre Agassi en Steffi Graf, is nooit gaan tennissen. Hij werd ontmoedigd door zijn ouders, psychisch verminkt als die waren door het gedril van hun ouders. Jaden Gil, 16 nu, bleek in een andere tak van sport uit te blinken. Hij is honkballer op de prestigieuze universiteit van Southern California.



Rik en Ralf Rienks, de volwassen zoons van olympische toproeiers Nico Rienks en Harriet van Ettekoven, kozen pas op latere leeftijd voor roeien, nadat ze andere sporten hadden beoefend. Ze behoren tot de nationale top. 'Op voetbal gingen de kleine, snelle jongens mij voorbij. Als je dan ziet dat je ouders wel iets goed kunnen, dan probeer je het ook een keertje', zei Rik Rienks onlangs in Trouw.



Friesinger: 'We laten de kinderen helemaal vrij, maar stel dat ze schaatser worden, dan zullen ze altijd worden vergeleken met ons. Ik weet niet of ze daar nou zo gelukkig van worden.'



De jongste dochter van Friesinger (3) vroeg haar een half jaar geleden wanneer ze nou eens een keertje mocht skeeleren. 'Een kind van tweeënhalf op skeelers is vragen om ongelukken', zegt Friesinger. Maar haar angst bleek ongegrond. 'Tien minuten later rolde ze al vrolijk een eind weg. Niks aan de hand.'



De kinderarts vertelde Friesinger dat haar kinderen motorisch zeer goed zijn ontwikkeld. 'Waar anderen heel hard moeten werken om bepaalde bewegingen te kunnen, doen zij die vanzelf al. Dat hebben wij waarschijnlijk doorgegeven.' Net zoals Friesinger haar talent weer van háár ouders doorkreeg. Vader Friesinger was een sprinter in Duitsland, haar moeder, een Poolse, bekwaamde zich in de langere afstanden. Friesinger: 'Ik werd allrounder, een combinatie van beiden.'