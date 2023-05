In de wereld van de onderkoelde, doelbewuste cowboys is pitcher Kenley Jansen dit seizoen een hele grote

Kenley Jansen op de werpheuvel bij Boston Red Sox. Hij verdient er 16 miljoen dollar per seizoen. Beeld Getty

Curaçaoënaar Kenley Jansen, closer van Boston Red Sox, gooide zich woensdag in de geschiedenisboeken door voor de vierhonderdste keer een voorsprong over de streep te trekken. Daarmee onderstreepte de man uit Willemstad zijn status als een van de beste spelers op zijn positie. Slechts zes anderen gingen hem voor in de bijna 150-jarige historie van het Amerikaanse honkbal.

Met vijftien worpen, in een tijdsbestek van een paar minuten, was het klusje geklaard. De korte optredens kenmerken de rol van de closer, de afmaker. Een specialist als Jansen wordt in de negende en laatste inning de werpheuvel opgestuurd met de opdracht om de laatste drie slagmannen uit te gooien.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Een closer krijgt een ‘save’ achter zijn naam als hij een nog enigszins spannende wedstrijd tot een goed einde weet te brengen. Jansen deed het woensdag dus voor de 400ste keer, op bezoek bij Atlanta Braves. Ingetogen, met twee wijsvingers richting de hemel, vierde de 1.95 meter lange honkballer zijn historische prestatie.

Onder hoogspanning

In het huidige honkbal is een sterke closer van cruciaal belang. De afmakers staan onder hoogspanning, de foutmarge is klein. Ze worden betaald als sterren. Jansen is met zijn 35 jaar niet meer de jongste, maar ontvangt in Boston alsnog 16 miljoen dollar per seizoen.

De positie van closer is relatief nieuw in het stokoude Amerikaanse honkbal. Aan het begin van de twintigste eeuw werden startende werpersgeacht hun wedstrijd gewoon uit te gooien. Het gebeurt nu nog maar zelden. De moderne werper gooit snelheden van tegen de 160 kilometer per uur; het is geen volledige wedstrijd vol te houden.

De zogeheten ‘relievers’ zijn daarom van grote waarde. De invallers met frisse armen lossen de startende werper af wanneer die sporen van vermoeidheid begint te vertonen. Meestal worden de vervangers op hun beurt weer vervangen, omdat het niet loopt, of uit strategisch oogpunt. Wanneer het er in de negende inning nog om spant, komt de closer als laatste aflosser het veld in.

De positie werd eind jaren tachtig uitgevonden door de legendarische coach Tony La Russa. De Amerikaan was bij Oakland Athletics de eerste die zijn laatste werper louter voor de negende inning bewaarde. De tactiek kreeg navolging bij andere clubs.

Showmannen

Closers zijn showmannen om wie een aura van feilloosheid hangt. Het zijn de onderkoelde, doelbewuste cowboys die hun wapen net even sneller trekken dan een ander. Bam-bam-bam, en klaar. De invallers betreden het veld vaak met opzwepende muziek, alsof ze als een stierenvechter de arena instappen. De met trompetgeschal begeleide entree van Edwin Diaz, closer van New York Mets, werd afgelopen seizoen een cultfenomeen. (De club moet het dit jaar zonder Diaz doen: de Puerto Ricaan raakte bij het WK honkbal ernstig geblesseerd bij het juichen.)

De beste van allemaal was Mariano Rivera, de Panamese Amerikaan die van 1995 tot 2013 als closer voor de Yankees speelde. Als het Enter Sandman van rockband Metallica door het stadion schalde, konden tegenstanders net zo goed hun spullen inpakken. Rivera behaalde een recordaantal van liefst 652 saves.

Jansen staat momenteel zevende op de ranglijst van meeste ‘reddingen’. Dat een heldenrol als closer meestal van tijdelijke aard is, merkte hij zaterdag toen hij een wedstrijd tegen St. Louis Cardinals in de laatste inning uit handen gaf. Toch is Jansen bezig aan zijn beste seizoen sinds tijden. In het voorjaar liet hij het WK honkbal met het Nederlands koninkrijksteam schieten om te wennen aan zijn nieuwe club Boston Red Sox.

Jansen maakte vooral naam bij Los Angeles Dodgers, waar hij tien seizoenen speelde. In 2020 won hij een kampioenschap met de club, maar veel vreugde leverde het hem naar eigen zeggen niet op. De Curaçaoënaar kwakkelde, raakte zijn plek kwijt in de play-offs en gaf in de finalereeks een wedstrijd uit handen.

Onzeker op heuvel

Jansen was onzeker geworden op de werpheuvel, onthulde hij later bij ESPN, onder meer door de kritiek die hij kreeg op sociale media. Zijn ooit zo ziedend harde worpen verloren aan snelheid. De cutter, zijn handelsmerk, gebruikte hij steeds minder. Het is een harde ‘fastball’ die op het laatste moment van de slagman wegdraait.

Een psycholoog hielp Jansen de afgelopen jaren uit zijn dal. De voormalige catcher leerde omgaan met kritiek, liet de sociale media links liggen en begon bij zijn nieuwe club Atlanta Braves aan een wederopstanding. Afgelopen seizoen noteerde hij de meeste ‘saves’ in zijn divisie, de National League.

In de eerste maanden bij de Red Sox hervond Jansen zijn voormalige snelheid. De closer gooit dit seizoen projectielen van gemiddeld 153 kilometer per uur, harder dan hij ooit deed. Jansen stofte zijn oude, vertrouwde cutter af: hij gebruikt de specialiteit weer bij 80 procent van zijn worpen. De comeback is opmerkelijk. Zijn laatste seizoenen in Los Angeles was hij goed, maar niet meer de geweldenaar van voorheen. De vorm van weleer lijkt hij nu, tenminste voor even, te hebben hervonden.