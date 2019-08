In de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta was sprake van een overmaat aan alles-of-nietsfiguren

Sam Larsson scoort in blessuretijd de 2-2. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nergens klinken hoop en teleurstelling mooier dan in de Kuip. Het oerstadion is in een wat afgebladderde staat – geld besteedt Feyenoord liever aan de plannen voor een nieuw onderkomen – maar de akoestiek blijft puur goud. Het geklap en ge-hé-hé-hé kletteren van alle kanten na een geslaagde crosspass of sliding tijdens een sterke fase. Het gestamp van duizenden voeten en gegodver uit nog meer monden na de zoveelste gemiste kans of geklungel achterin is al even weergaloos. Schitterend is ook de stilte na een tegendoelpunt, waarop speaker Peter Houtman op precies het juiste moment opzichtig treurend vertelt wie er ‘van onze gasten’ gescoord heeft.

Het zijn dergelijke klanken die dit seizoen waarschijnlijk doorlopend te horen zullen zijn in Rotterdam-Zuid. Tegen Sparta geeft Feyenoord zondagmiddag een voorproefje. Het creëert meer kansen dan de bezoekende buurman uit West, maar weet pas diep in blessuretijd 2-2 te maken.

Feyenoord heeft een rare ploeg. Ondanks het stoppen van Robin van Persie, op zijn 35ste nog steeds de beste speler, is er heus klasse voorradig. Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste hebben de snelheid, techniek en het doorzettingsvermogen om aanvallende backs van topformaat te worden. Maar ze missen nog steeds consistentie en verdedigend inzicht, en zijn blessuregevoelig. De zelfgekweekte 18-jarige middenvelder Wouter Burger verstopt zich niet bij zijn basisdebuut in de competitie. Hij wil alles doen. Ballen ophalen, de diepte in sprinten, crosspasses geven, stevige tackles maken, een truukje tussendoor. Er lukt ook best veel, maar ook best veel niet.

Zo kunnen van bijna elke Feyenoorder de plussen worden weggestreept tegen de minnen. Een acceptabele ondergrens ontbreekt en dient dit seizoen door nieuwe coach Jaap Stam te worden gemetseld.

Voor vormgever Steven Berghuis is dat niet genoeg. Hij wil meer creativiteit, een betere opbouw van achteruit, talent dat zich daadwerkelijk ontwikkelt, prestaties in Europa én een ploeg die zich kundig organiseert als de tegenstander uitbreekt, zo spreekt hij uit. Dat waren vorig seizoen inderdaad de grote mankementen. En ze zijn er nog niet uit, bleek al in de voorbereiding en ook weer tegen Sparta.

Het miraculeus gepromoveerde Sparta heeft aanvankelijk te veel ontzag om ‘erop te klappen’, ziet coach Henk Fraser, maar gooit steeds meer de schroom van zich af. Na nota bene een hoekschop van Feyenoord staan er een kwartier voor tijd ineens drie Spartanen voor één Feyenoorder. Invaller Lars Veldwijk scoort, zoals eerder middenvelder Mohamed Rayhi profiteerde van wanordelijkheden voor én door Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer, nog zo’n alles-of-nietsfiguur aan Feyenoordzijde. Sparta heeft vooral een sterke pion in de veelzijdige laatbloeier Bryan Smeets, overgekomen van Top Oss.

Steven Berghuis schiet op de goal van Sparta, maar keeper Tim Coremans zal de bal stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kwetsbaar verdedigingsduo

Feyenoord recht de rug, voornamelijk positief gesteund door 41 duizend toeschouwers die zich niet laten muilkorven door vooraf geschetste doemscenario’s. Dat gebeurt ondanks de dramatische opbouwer Eric Botteghin en de van elk zelfvertrouwen gestripte Jan-Arie Van der Heijden; een sterk, complementair centraal verdedigingsduo in het kampioensseizoen 2016-2017, maar al een poos kwetsbaar en onbeholpen ogend.

Maar er is ook sprankeling. In de benen van de 20-jarige Colombiaanse flankaanvaller Luis Sinisterra, vorig seizoen onzichtbaar gebleven, maar vooral voor rust dartel dribbelend en scharend met vaak prima voorzetten tot besluit. Hij biedt andere jongeren Dylan Vente en Orkun Kökcü grote kansen, maar beiden falen in de afronding.

Kökcü, die pech heeft dat een eerdere inzet door Sparta-doelman Tim Coremans op de paal belandt, is overduidelijk Feyenoords grootste talent en vraagt doorlopend om de bal, maar ook hij loopt zichzelf een beetje voorbij in zijn ijver.

Een mooi koppel kan hij gaan vormen met Berghuis, de onbetwiste smaakmaker, die vanaf de rechterflank het spel probeert te regisseren, doorlopend dreigend is met zijn machtige linkerbeen en glijdend de

1-2 aantekent na goed voorbereidend werk van Kökcü en Haps. Maar die ook een vrije kopkans na een hoekschop van Kökcü totaal verprutst.

Uiteindelijk tekent invaller Sam Larsson na wat gerommel in de 95ste minuut voor de 2-2, wat naast opluchting ook verbazing veroorzaakt in de Kuip. De Zweed deed in het halfuur daarvoor werkelijk alles verkeerd; typisch een Feyenoordvoetballer van nu kortom.

Opluchting en wat verbazing was er ook vooraf door het nieuws dat de door PSV gewilde Berghuis ervoor had gekozen zijn contract te verlengen tot 2022. Hij is een speler die de extremen in zijn spel nog steeds niet kwijt is, maar in alles toch het verst is. Hij kiest voor de ambitie van Feyenoord, vertelt hij na afloop. ‘De nieuwe leiding wil Feyenoord daar krijgen waar het hoort; dat is voor mij uitdagend.’

Later stelt hij echter weinig keus te hebben gehad. ‘Ik lag nog twee jaar vast. Ik was niet te koop. Het is nooit tot een keuze gekomen.’

Zo blijft het tot ver na afloop golven in de Kuip.