In de W Series rijden alleen vrouwen (maar die zijn daar niet allemaal blij mee)

Beitske Visser (middenachter) tussen de andere geselecteerden. Beeld W Series

Terwijl het autoracen nog verdeeld is over de vraag of de klasse racende vrouwen helpt of juist tegenwerkt, kan Visser niet wachten om in de auto te stappen. ‘Want als ik rijd, vermaak ik me altijd wel.’

Visser overleefde een afvalrace die begin dit jaar met meer dan zestig coureurs begon. De eerste schifting werd gemaakt in januari op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar de vrouwen onder meer op fitheid en omgang met de media werden getest. Afgelopen week reisden de 28 overgebleven kanshebbers af naar het circuit in het Spaanse Almería om te rijden in de Formule 1-achtige auto’s die speciaal voor het kampioenschap zijn ontwikkeld.

Omdat er geen verschillen zijn tussen de auto’s had Visser snel door dat het de goede kant opging toen ze constant bij de snelsten zat. Ze hoorde woensdag, met nog een dag te rijden, al dat ze zich als een van de beste twaalf had gekwalificeerd.

‘Eigenlijk vond ik dat best jammer. Daardoor hoefde ik niet meer te rijden en het liefst doe ik dat 365 dagen per jaar’, zegt ze lachend.

Beitske Visser (rechts) op het circuit. Beeld W Series

Het is niet onverwacht dat Visser zich kwalificeerde. Al jaren houdt ze zich staande in de autosport. Ze begon met racen toen ze vijf jaar was en werd in 2013 de eerste vrouw in het talenteam van Red Bull. Ze versloeg in races onder anderen Max Verstappens huidige teamgenoot Pierre Gasly. Tegenwoordig staat ze onder contract bij BMW en is ze testrijder in de volledige elektrische raceklasse Formule E.

Visser is eraan gewend om tegen mannen te rijden. En die te verslaan. Ze heeft nooit onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen in de autosport. Critici vinden dat de W Series dat wel doet. De Duitse Sophia Floersch (18), dit jaar rijdend in opstapklasse Formule 3 voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, noemde de W Series begin deze maand in Auto Bild nog ‘de verkeerde weg’.

Gelijke voet

‘Na #MeToo probeert iedereen ons op gelijke voet te behandelen en dan komt er zoiets’, zei Floersch. ‘Dat betekent eigenlijk dat ze niet geloven dat wij tegen mannen kunnen racen.’ Dat is onzin, vindt Floersch. Ze stapte in de autosport, omdat het een van de weinige sporten is waarin mannen en vrouwen gelijk zijn.

De klasse zelf wil vrouwelijke rijders met de W Series een extra podium bieden. Het prijzengeld geeft mogelijkheden te stijgen op de peperdure autosportladder. Zo moeten meer vrouwen doorstoten naar de hogere niveaus en uiteindelijk naar het summum, de Formule 1. Ruim veertig jaar geleden reed er voor het laatst een vrouw in de koningsklasse.

Beitske Visser maakt zich niet zo druk om al die meningen rond de introductie van de W Series. ‘Ik zou het er niet mee eens zijn als het was bedoeld om mannen en vrouwen los van elkaar te laten racen. Maar dit is simpelweg een kans voor vrouwelijke coureurs om nog meer wedstrijden te rijden. Het is iets extra’s, geen vervanging.’ Visser was onder de indruk van het niveau afgelopen week en voorspelt spannende races. ‘De eerste zeven zaten op een paar tienden van een seconde van elkaar’, zegt ze.

Overheersing

De Nederlandse gaat bij de start van het seizoen in het Duitse Hockenheim over ruim een maand vol voor de titel. Ze moet dan onder meer vijf Britse coureurs verslaan, die ruim een kwart van het deelnemersveld vormen. Vreemd vindt Visser de Britse overheersing in de nieuwe klasse niet: ‘Het ging er afgelopen week enkel om of je snel genoeg was. Er zit bijvoorbeeld geen Duitse tussen, terwijl dat commercieel misschien wel interessant was. Het draait gewoon om racen. Niet om al die bullshit eromheen.’