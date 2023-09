In de Vuelta deelt Jumbo-Visma tot nu toe de lakens uit en wordt het de vraag wie de ploeg gaat uitspelen

Primoz Roglic passeert op zijn gemak de finish van de negende etappe, die door de Duitser Lennard Kämna werd gewonnen. Vanwege de modder werd de tijdwaarneming een paar kilometer naar voren gehaald. Beeld AFP

Met hoeveel kopmannen rijdt Jumbo-Visma nu eigenlijk deze Vuelta, was de vraag aan Primoz Roglic, nadat hij voor het geel-zwarte team zaterdag de rit over de gruwelberg Xorret de Catí had gewonnen. ‘Het is drie nu, hè’, luidde het antwoord. Gekscherend: ‘Misschien komt er nog wel iemand bij.’

Het is een voor de hand liggend thema na de dubbelslag van het team: naast de zege van de Sloveen reed ploeggenoot Sepp Kuss zich in de rode trui. In het algemeen klassement heeft hij een voorsprong van ruim 2,5 minuut op Girowinnaar Roglic, met kort daarachter tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De ploeg duidde die twee vooraf aan als de uit te spelen troeven.

De meesterknecht van het team, telkens van grote waarde in zware bergritten, bouwde donderdag zijn marge op, toen hij deel uitmaakte van een grote kopgroep en ook nog eens de etappe op zijn naam schreef. De Amerikaan laat het tot dusver in het midden of hij nu ook vol voor de eindzege gaat – nog daargelaten of de ploegleiding daarmee zal instemmen; het ligt niet voor de hand. Eerder in de week ontkende hij ambities te hebben, meteen gevolgd door de zinspeling dat het toch ook wel mooi zou zijn, een Amerikaan in het rood naar Madrid, tien jaar na de winst van Chris Horner.

Jumbo-Visma deelt hoe dan ook de lakens uit in Spanje. Zaterdag reed de ploeg met Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Robert Gesink het gat dicht naar een kopgroep die vlak na het begin van de zware klim – die te boek staat als drie keer de Muur van Hoei – bij de kladden werd gegrepen. Hoewel titelverdediger Remco Evenepoel bergop het tempo dicteerde, stak Roglic hem na een korte afdaling in de laatste honderden meters voor de finish voorbij. De Belg verklaarde later niet te weten dat het om ritwinst ging. Vingegaard gaf toe dat hij niet in staat was geweest zelf aan te vallen.

Zondag, tijdens een in de eindfase chaotisch verlopen etappe naar het in nevelen gehulde bedevaartsoord Caravaca de la Cruz, kleurde de ploeg opnieuw de wedstrijd door het peloton in waaiers te trekken. Er ontstond een kopgroep van dertien renners met daarin liefst zeven renners van de Nederlandse formatie. Van de grootste concurrenten was alleen Evenepoel van de partij. Movistar, UAE Team Emirates en Bahrein Victorious moesten alle zeilen bijzetten om weer aan te sluiten.

Het weer smoorde een nieuw treffen in de kiem. Op de slotklim van ruim 8 kilometer, met enkele steilten tot 20 procent, ging het wegdek na zware buien schuil onder lagen modder, verder verspreid door omhoogrijdende auto’s. De koersorganisatie slaagde er niet in het asfalt tijdig schoon te maken en besloot, met een kopgroep in aantocht, dan maar de tijdswaarneming te verplaatsen; eerst op 2,6 kilometer van de finish, later op 2 kilometer. Het beeld van de etappe van vorige week zondag, toen in Barcelona wegens overvloedige regen ook een gedeeltelijke neutralisatie werd afgekondigd, herhaalde zich: de favorieten fietsten ontspannen zij aan zij naar de eindstreep. De Duitser Lennard Kämna van Bora Hansgrohe, weggereden uit de kopgroep, won de etappe.

Roglic deelde nog wel een speldenprikje uit: met een versnelling vlak voor de passage op de 2 kilometer, won hij nog twee seconden op zijn belagers, zelfs negen op Kuss. Alsof de drievoudig Vuelta-winnaar wilde onderstrepen dat er weliswaar drie kopmannen zijn, maar dat hij het meest recht heeft op de status van kopman onder de kopmannen.