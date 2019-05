In de Vlaamse luwte zoekt Dafne Schippers naar de scherpte

Coach Bart Bennema observeert langs de atletiekbaan van Oordegem hoe topsprinter Dafne Schippers haar eerste wedstrijdmeters van het seizoen in de buitenlucht aflegt en ziet dat het nog niet goed zit. Ze tilt nog te veel haar knieën op. Hij zou graag zien dat het ‘mooi rond’ gaat, dat ze haar natuurlijke souplesse van weleer weer hervindt. Laatst, bij een training, lukte het wel.

Het hoeft ook nog niet te kloppen, deze zaterdag op het Sportpark Vlaanderen in het domein Putbos, ten zuidoosten van Gent. Trainer en atleet hebben de luwte van de peppels en Vlaamse gemoedelijkheid opgezocht voor een eerste test. Op de International Flanders Athletics Meeting (IFAM) loopt Schippers – geafficheerd als het pronkstuk van het deelnemersveld – zowel de 100 als de 200 meter.

Hier kan de door de organisatie als ‘absolute wereldvedette’ aangekondigde atleet zich vrijuit tussen de toeschouwers begeven. Als ze even aanzet voor een terloops sprintje, maakt de rij wachtenden voor een kraampje met pasta en pizza respectvol ruimte. Achter de tribune op een stoepje, in de zon, voegt ze zich ongestoord bij haar ouders, broer en Australische herder Mexx, de opvolger van soortgenoot Sammie, haar hond die half december bij Oosterbeek onder een trein om het leven kwam. Ze ziet wel de betrekkelijkheid van de plezanterie in Vlaanderenland. ‘Het is wel lekker zo weer te starten, maar ik heb wel de prikkel van echte wedstrijden zoals een Diamond League nodig.’

De scherpte is er dan ook niet. Ze wint beide afstanden, maar de tijden vallen tegen: 11.38 op een na een hoosbui spiegelend tartan en 22.98 aan het begin van de avond. Dat het resultaat op de 200 meter al onder de limiet ligt voor de WK in Doha eind september wordt door de entourage als slechts bijvangst gezien. Schippers zelf: ‘Het is altijd lekker als dat alvast in de pocket zit.’

Langzame start

Er zijn zwaarwegende verzachtende omstandigheden. Sores met haar rug doorkruisten de voorbereiding. Vlak voor de EK Atletiek begin maart in Glasgow, gleed ze thuis van de trap. Ze snelde nog wel naar het zilver op de 60 meter, maar de blessure bleek hardnekkig. Tijdens een trainingskamp ging ze begin april tijdens een start weer door haar rug. Wat precies opspeelde, konden de specialisten niet achterhalen. Mogelijk was het een ontsteking tussen het heiligbeen en een gewricht dat de verbinding legt met het bekken. Accelereren was onmogelijk. ‘Ik heb tijd nodig gehad om het vertrouwen in het lijf weer terug te krijgen. Het was een zware periode.’

Die weerspiegelt zich in beide races. Voor het eerst sinds negen weken stond ze vorige week maandag weer in het startblok. Sindsdien vertrok ze slechts vijf keer op volle kracht. Dat wreekt zich vooral op de 100 meter. ‘Ik zat gelijk rechtop. Als je de eerste 30 meter niet de snelheid mee krijgt, verlies je dat in het tweede stuk. Maar ik heb dit negen weken niet kunnen doen, negen weken is heel lang.’ De 200 meter noemt ze ‘...oké’. ‘Ik denk dat ik iets te rustig begon. Je moet het weer even voelen, het ritme, de bocht, de benen in de verzuring. Mijn eerste 200 is meestal niet zo geweldig.’

Bennema is kort klinisch in zijn analyse. ‘Ze komt gewoon niet op snelheid. Zo simpel is het.’ Hij ziet het wel in de training, hij zag het vandaag zelfs in de warming-up. ‘Ik had haar iets sneller ingeschat, zo’n twee tienden.’ De vermaarde demarrage in het laatste gedeelte op de 200 meter ontbrak. ‘Ik zag haar inkakken, stukgaan.’ Het verbaast hem niet. ‘Ze heeft twee maanden lang niet specifiek kunnen werken. Daar word je nu op gewezen. Dat is lastig, zeker voor haar. Maar je kunt snel verbeteren.’

Discipline en reglement

Dat Schippers in Oordegem weer de wat hoekiger pas liep die dateert uit de jaren waarin ze samenwerkte met de Amerikaanse sprinttrainer Rana Reider, schrijft hij toe aan de ‘wedstrijdmodus’. ‘Dit is haar eerste race. Er zit dus nog wel iets. Het heeft tijd nodig.’ Met het trainen op afstanden van 250, 300 meter probeert hij haar loop weer te polijsten. Ook wil hij weer elementen uit de zevenkamp toevoegen, de discipline waarin Schippers haar sportcarrière onder Bennema begon. Verder dan wat stoten met een lichte kogel kwam het niet. Verspringen en hordenlopen zouden de kwetsbare rug te veel belasten.

Schippers wil niet al te veel woorden meer vuilmaken aan de periode onder Reider. Af en toe hebben ze nog contact, zonder dat ze details uitwisselen over de training. ‘Ik kijk liever naar de toekomst dan het verleden. Maar ik verwijt mezelf niks. Ik wilde destijds nog specifieker werken met een sprintcoach. Ik heb er veel geleerd. Ook Bart heeft in die tussentijd veel opgestoken. Samen hopen we met hard werken de tijden van vroeger weer te gaan halen. Ik heb er veel vertrouwen in.’

Een half uur na de 200 meter lopen ze samen even op, een grasveld over. Bennema: ‘Ik wist dat ze zou balen. Ze moet op iets meer hebben gehoopt. Ik ook. Ik heb gezegd dat ik niet onmiddellijk een oplossing heb. Dat ik even moet nadenken. Maar ik weet wat ze de afgelopen tijd niet heeft kunnen doen. Stap voor stap gaan we verder. Ze moet nu gaan racen, met het mes op de keel.’ Later deze week wacht al een Diamond League, in Stockholm.

Op het grasveld meldt zich een vrouw in een geel hesje en een notitieblok onder de arm. Het is de dopingcontroleur. Ze kijkt verontschuldigend. Maar reglementen overstijgen nu eenmaal zelfs de Oordegemse gemoedelijkheid.