In de tunnel van Ten Hag worden geen afslagen genomen, dat is ook in Engeland snel opgevallen

SIUUU LATER, schreeuwde een van de Engelse tabloids deze week vanaf de cover. Naast de tekst was een grote foto geplaatst van een man die Ron werd genoemd. Het ging om Ronaldo. Ook Erik ten Hag had met een foto de voorpagina gehaald. ‘Double trouble at Old Trafford’, was de lokkende kop.

Ten Hag heeft het bij Manchester United aan de stok gekregen met Ronaldo. Dat viel te verwachten. Een schitterend ongeluk dreigt. Het gaat hier wel om Ronaldo, de oude (37) Portugese zonnekoning die in Manchester 570 duizend euro beurt. Per week.

Ronaldo heeft de gewoonte om doelpunten te vieren met een halve pirouette, een Bokito-achtige pose plus een een langgerekte schreeuw, si, ook wel gespeld als siu. SIUUU LATER moest worden gelezen als ‘See you later’.

In zijn eerste wedstrijd van het seizoen voor Manchester United, tegen Rayo Vallecano, werd Ronaldo zondag door Ten Hag na 45 minuten gewisseld. Hij hield het samen met een paar ploeggenoten meteen voor gezien en ging naar huis, de rest van de wedstrijd kon hem gestolen worden.

Het was de vraag hoe Ten Hag zou reageren. Ronaldo maakt toevallig zelf uit of hij bij de ploeg blijft nadat hij is gewisseld. Ten Hag keek niet weg van deze vervaarlijke olifant in de kamer en noemde het vertrek van Ronaldo en de anderen met een verbeten blik onacceptabel. Het kwam er mooi uit, in zijn middelbare school-Engels.

En dat vertel ik de spelers ook, zei Ten Hag verder, waarna hij op Viaplay uitlegde dat Manchester United één team moet vormen – les 1 in het trainershandboek. En los ging het in de pers, want ja, Ronaldo.

In de tunnel van Ten Hag worden geen afslagen genomen. Het is ook in Engeland snel opgevallen. ‘The Erik ten Hag revolution’, zoals de pers het noemt, is in volle gang. Omdat hij meer zicht wilde hebben op wisselspelers die hun warming-up doen, heeft hij op Old Trafford na dertig jaar de dug-outs laten verplaatsen. Dat kon de pers wel waarderen.

De initiator van de omwenteling zelf doet zijn werk zoals altijd stoïcijns en blijft zijn principes trouw. Zijn persconferenties zijn nog even saai als altijd. He seems very serious, a studious guy, oordeelde Jamie Carragher, een oud-speler van Liverpool die tegenwoordig als analyticus zijn brood verdient.

A studious guy, dat is Erik ten Hag, een man die zichzelf ondanks een negatief reisadvies van Louis van Gaal heeft geplaatst voor een van de grootste uitdagingen in het internationale voetbal, de reanimatie van Manchester United. Op de bingokaart kan het vakje ‘gevallen grootmacht’ dagelijks worden aangekruist.

Met Van Gaal heeft Ten Hag gemeen dat hij zich bij voorkeur laat bijstaan door oude bekenden. Steve McClaren, zijn assistent, leerde hij kennen bij FC Twente, met Mitchell van der Gaag werkte hij samen bij Ajax. Christian Eriksen (ex-Ajax), Lisandro Martínez (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord) hebben een verleden in de eredivisie, Donny van de Beek bloeide onder zijn leiding op bij Ajax.

Op verzoek van Ten Hag wordt al drie maanden gejaagd op Frenkie de Jong. Ajax-aanvaller Antony is een ander doelwit. Video-analist Kevin Keij nam hij mee van Ajax. ‘Wil je ook nog de kantinemedewerkers Erik?’, sneerde een Ajax-supporter op Twitter. En zo importeert Ten Hag het dna van Ajax in Manchester en tegelijkertijd zijn eigen valkuilen. Als de resultaten tegenvallen, zal de Hollanditis zich met volle kracht tegen hem keren.

Vooralsnog staat Ten Hag er goed voor. Wie bij de bookmakers een pond inzet op zijn ontslag vóór de Kerst, krijgt er 33 terug. Alleen Jürgen Klopp en Pep Guardiola (beiden 1/66) staan hoger genoteerd. Ik zou de gok niet wagen.