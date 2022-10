In de topsport is covid meer dan de domme realiteit

Opmerkelijk, de door mij gevolgde wielerblogger INRNG meldt dat hij de mogelijkheid tot reageren onder een bespiegeling over covid spoedig gaat ‘uitzetten’. Alleen al het woord gebruiken brengt volgens hem een pavlovreactie teweeg bij een minderheid die eropuit is het meeste lawaai te maken en daarvoor uitgesleten clichés in stelling brengt.

Ik hoorde er dus van op. Ik dacht, die mensen beleven allang hun volgende momentum in een ander domein van de brute realiteit. Covid, dat is zo 2020.

Ik ging eens door de reacties. Kennelijk was er al duchtig gewied. Ene Matthew schreef nog dat het heel moedig was van INRNG zich überhaupt aan het onderwerp te wagen in een goed geschreven stuk. En dat is dan weer zonder meer een moedige reactie van Matthew, als je zijn logica volgt.

Het zijn bijzondere tijden. Wellicht dat een slecht geschreven stuk over covid aan de aandacht van de even luidruchtige als mentaal getormenteerde medemens ontsnapt. Je weet niet hoe de hazen lopen.

Het stuk van INRNG was meer een analyse: hoe covid het peloton veroverde, en hoe het peloton en alle instituties daarachter de vijand probeerde te verdoven. Men vatte covid niet op als een persoonlijke belediging, maar gewoon als een fact of life. Covid is een ramp, maar niet meer dan dat.

Dat in het rampjaar 2020 waarin de wereld op apegapen lag toch een volledige wielerkalender in 100 dagen werd gepropt was meer dan een krachtig gezang in de armoede. De Vuelta sloot af toen het winter was. In het wielrennen fantaseert men het juiste seizoen er gewoon bij.

In het peloton heeft men covid nooit als ‘een griepje’ beschouwd. Van een griepje herstelt een renner vrij snel. Een besmetting met covid kan iemand jaren terug in de tijd werpen, besmet met een onschuldige variant of niet.

Grappig is het dat in de coronaprotocollen rond wielerkoersen de ene besmette toch mocht blijven, terwijl een andere besmette de koffer kon pakken. Het had allemaal te maken met het tellen van de virusdeeltjes. Het tellen heeft ook de speciale aandacht van INRNG.

Voorlopig is er geen betere methode, stelt hij. Als er eenmaal geteld is beslist een raad bestaande uit alle belanghebbenden of het verantwoord is de besmette mens in kwestie te elimineren of niet.

Ik kan me voorstellen dat in het heetst van de strijd als bij verkiezingen om politieke macht tellingen multi-interpretabel kunnen zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat ploegbazen hun eigen zegeningen tellen.

Een renner is zijn kapitaal. Er zijn ploegbazen die zichzelf op kosten jagen door het hart van elke besmette coureur van voor tot achter te laten doorlichten. Want covid is geen griepje. In de topsport is covid meer dan de domme realiteit.