In de schoten van AZ-speler Jens Odgaard zit een prettig soort van agressie

Oktober 2022, AZ - Feyenoord. Jens Odgaard van AZ probeert te ontsnappen aan Gernot Trauner. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voor iemand van bijna 1,90 meter is Jens Odgaard beweeglijk en technisch begaafd. De Deen kan met twee benen schieten, met links beter dan met rechts, en is op meerdere posities inzetbaar. Hij was spits toen Vangelis Pavlidis geblesseerd was en even linksbuiten toen Jesper Karlsson ontbrak.

Normaliter is hij de linksbenige rechtsbuiten in de veelzijdige aanval van AZ. Met acht goals en drie assists heeft hij naam gemaakt in de eredivisie.

Vrienden uit het voetbal, spelers vooral, hadden hem lacherig verteld over AZ, club van data, statistieken en onderzoek. Rennen moest hij, voorspelden ze. Hij steekt de loftrompet over AZ. ‘Ons trainingscomplex in Wijdewormer is van topkwaliteit. Goede velden en kleedkamers, gezond voedsel. We hebben alle statistieken, van alle trainingen en wedstrijden. We weten altijd hoe ons lichaam ervoor staat.’

Of dat ook niet beangstigend is? ‘Nee. Wij leven van fysieke prestaties. Dan is het positief om zoveel mogelijk informatie over het lichaam te hebben. Balans in de heupen. Is het ene been sterker dan het andere? Misschien kun je dan blessures voorkomen. Mijn benen zijn hetzelfde, hoewel ik met links beter kan schieten. Maar met de rechtervoet zet ik kracht op de grond, als ik met links schiet. Dus moet mijn rechtervoet net zo sterk zijn.’

Jens Odgaard uit Hillerød, ten noorden van Kopenhagen, voetbalde altijd, al kwam hij uit een regio met veel handbal, met handballende ouders ook. ‘Mijn vader hoopte dat ik handbal zou proberen, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik was totaal verslaafd aan voetbal. Ik dacht alleen aan voetbal.’

Reusachtige tiener

Wanneer weet een jongen dat hij werkelijk een groot talent is? Toen hij als nog net 16-jarige het eerste elftal van Lyngby haalde, in een bekerduel. ‘Ik kreeg een goed contract, trainde mee met het eerste elftal en dacht: oké, nu is het voor het echt. Ik was al reusachtig als tiener. In mijn jonge jaren was ik veel groter dan anderen. Natuurlijk haalden ze mij wel in, qua groei. Maar over de gevolgen daarvan denk ik nooit zo na. I just do me. Ik weet dat als je lang bent het er soms een beetje onhandig uitziet, met die lange armen en benen. Maar voor mij is het gewoon natuurlijk. Dit is wie en hoe ik ben.’

Na een reis langs Internazionale, Heerenveen, Sassuolo, Lugano, Pescara en RKC was het voor Odgaard tijd voor een vast honk. Alleen op een kamer in Milaan, als 18-jarige, deerde hem overigens niet. ‘Dat was oké. Het was fijn om alleen te zijn. Ik leerde snel Italiaans, omdat ik het moest leren. Verder was het goeddeels hetzelfde als nu, met het verschil dat ik toen in Italië was en nu in Nederland ben.’

AZ kocht hem van Sassuolo, voor ruim 4 miljoen euro. ‘Ik wilde een club waarbij ik deel uitmaakte van een project, van een plan. Waar ik me rustig kon vestigen, met volledige concentratie op voetbal. Met kalmte.’ Rust in het hoofd, reuring op het veld. AZ staat voor intensiteit en dominantie. Met energiek spel staat de club tweede en speelt zaterdag tegen koploper Feyenoord, in de Kuip. ‘Iedereen heeft een kans’, beschouwt hij de titelkansen.

Zwabberend

Hij woont in Amsterdam met zijn nog studerende vriendin en is tevreden. ‘Mijn gewenning bij AZ is snel verlopen.’ In zijn schoten, zeker met links, zit een prettig soort agressie, een zwabberend effect ook dat menig doelman verrast, zoals bij de goal die hij als zijn mooiste van het seizoen beschouwt. Een pegel met links tegen NEC, van een meter of achttien. Jasper Cillessen zag een projectiel langsvliegen.

Want soms denk je bij Odgaard: was dat nou bedoeld als voorzet of als schot? Maar hij heeft al vaker vanuit rare hoeken gescoord, dus het zal wel de bedoeling zijn geweest. Apart was ook het winnende doelpunt tegen Ajax, toen de euforische viering even achterwege bleef, omdat hij dacht buitenspel te staan. ‘Ik zag dat doelpunt vanuit een hoek en ik dacht: hoe kan ik hier geen buitenspel staan? Maar Yuki (Sugawara, red.) kwam naar me toe en zei: nee, nee, het was geen buitenspel.’

Odgaard is snel populair geworden bij AZ, door zijn werklust en scorende vermogen. Hoe kijkt hij naar zichzelf, als hij beelden terugziet? Met een gulle lach: ‘Dat hangt af van de wedstrijd, of ik gelukkig ben met mezelf of niet. Als ik naar samenvattingen kijk, probeer ik niet te kritisch te zijn. Natuurlijk denk ik na over fouten en wat ik gedaan zou kunnen hebben, maar verder is dat het verleden en focus ik op de volgende wedstrijd. Als we eens verliezen, ga ik niet de hele week down zitten zijn. Mijn mindset is er eentje van positiviteit.’