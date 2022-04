In de schaduw van Van der Poel werd Van Baarle verrassend tweede in de Ronde van Vlaanderen

Dylan van Baarle (l) tijdens de Ronde van Vlaanderen. Beeld Getty Images

Dylan van Baarle zorgde zondag, enigszins in de schaduw van Mathieu van der Poel, voor een opsteker voor het Nederlandse wielrennen door tweede te worden in een wielerklassieker waarin hij niet als kopman was gestart. Eigenlijk had Tom Pidcock een resultaat moeten boeken voor Team Ineos in de 106de Ronde van Vlaanderen, maar ploeggenoot Van Baarle plaatste zijn aanval vroeger dan de Brit, die daardoor moest afwachten hoe lang de Nederlander het vol zou houden.

Ineos was zondag in de finale van de koers vooraan goed vertegenwoordigd met drie man. De kunst is om zo’n numeriek voordeel uit te spelen door met steeds een renner aan te vallen, waarna de ploeggenoten de benen stil kunnen houden. Niemand maakt immers jacht maakt op een renner met hetzelfde tenue. Zodra de eerste aanvaller van een ploeg is bijgehaald, kan de tweede fris beginnen aan zijn aanvalspoging.

Het verschil was alleen dat Pidcock (22) zijn tweede Ronde van Vlaanderen reed en de 29-jarige Van Baarle nummer negen en precies wist hoe hij deze ging aanpakken. ‘Al vier, vijf jaar’, zo vertelde de geboren Voorburger tegen de NOS, ‘val ik op dezelfde plek aan: vlak voor de Koppenberg, als iedereen nog bezig is een goede positie te zoeken.’

Aanklampen bij de topfavorieten

Op die kasseienklim, bijna 10 procent steil, op 48 kilometer van het einde, kwam Van Baarle alleen op kop met Fred Wright, van Bahrain-Victorious. Hij slaagde er daarna in voldoende energie over te houden om aan te kunnen klampen toen de topfavorieten Van der Poel en Tadej Pogacar in gezelschap van Valentin Madouas zich ruim tien kilometer verder bij hem en Wright voegden.

Weer 20 kilometer verder gingen Van der Poel en Pogacar ervandoor. ‘De sleutel is om dan rustig te blijven, anders ontplof je’, legde Van Baarle naderhand uit. De 22-jarige Wright had zich wel opgeblazen en Van Baarle dacht met Madouas de strijd aan te gaan voor de derde plek.

Totdat ze aankwamen in de finishstraat en iets zagen dat Van Baarle bekend voorkwam. ‘De afgelopen twee jaar was er ook een bijna-surplace in de laatste kilometer.’ Van der Poel en Pogacar wilden geen van beiden de sprint openen en stonden op 300 meter van de streep bijna stil. ‘Wij kwamen er heel snel aan’, was het verhaal van Van Baarle na afloop, ‘en opeens was ik niet voor de derde plek aan het sprinten, maar voor de overwinning. Al was Mathieu simpelweg te snel.’

Een zeldzaamheid

Het zorgde wel voor een zeldzaamheid: voor het eerst sinds 1981 stonden twee Nederlanders op het podium van de Ronde. Het waren er 41 jaar geleden zelfs drie: Hennie Kuiper, Frits Pirard en Jan Raas. In 1983 won Leo van Vliet Gent-Wevelgem en had Raas naast zich op het podium. In 1985 werd Teun van Vliet tweede achter Milaan-Sanremo-winnaar Kuiper. De laatste keer dat twee Nederlanders top-3 finishten in een klassieker was 1990, toen de vader van de winnaar van zondag, Adrie van der Poel, de Amstel Gold Race won en Jelle Nijdam derde werd.

Van Baarle haalt, sinds hij in 2014 prof werd, juist in de Vlaamse kasseienklassiekers zijn beste resultaten. De man met de volgens zijn collega’s mooiste zit van het peloton bevestigde dat vorig jaar door Dwars door Vlaanderen te winnen. In januari vertelde hij de Volkskrant over zijn wintertraining. ‘Ik wil voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers en de Tour top zijn en daar ben ik eigenlijk vanaf begin november mee bezig.’ Zo deed hij dat vorig seizoen met als resultaat ‘Dwars’ en een tweede plaats op het WK op de weg in Leuven. ‘Alles wat we de winter daarvoor hadden gedaan, kwam er helemaal uit.’

Dus deed Van Baarle afgelopen winter precies hetzelfde en werd zondag tweede achter een volgens hem ‘fenomenale’ Van der Poel. ‘Maar van mij mag het over twee weken in Parijs-Roubaix andersom zijn.’ Voor het zover is treffen de twee WK-slapies elkaar zondag in de Amstel Gold Race.