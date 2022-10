In de rij voor een handtekening: ‘Felice Albers is de allerbeste hockeyster, dat zegt mijn moeder net’

Een jonge hockeyster krijgt woensdag les van Felice Albers. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Diep in haar hart had Felice Albers niets liever gewild dan zelf deelnemen aan verschillende hockeyclinics tijdens de Oranje-fandag op de velden van hockeyclub DMHC in Dordrecht. ‘Toen ik hier het veld opliep, zei ik al tegen een ploeggenootje: eigenlijk zou ik zelf wel willen meedoen aan alle oefenvormen’, vertelt Albers in een korte pauze op het hoofdveld. ‘Gewoon lekker hockeyen, tips krijgen van toppers en plezier maken. Vroeger deed ik zelf ook altijd mee aan zulke clinics, fantastisch’, zegt de enthousiaste international, die begin oktober na een verkiezing van de mondiale hockeybond FIH werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

Ruim tien jaar sinds de nu 22-jarige Albers technische hoogstandjes leerde van haar idool Naomi van As, staat ze zelf als een van de toppers op het veld om hockeymeisjes de beginselen van het spel bij te brengen. Voor het eerst sinds 2019 houdt hockeybond KNHB samen met sponsor Rabobank deze woensdag weer een fandag. In de ochtend verzorgen internationals van het Nederlands vrouwenteam clinics aan 350 meiden, in de middag zijn hun mannelijke collega’s aan de beurt voor evenveel jongens.

Tot haar grote vreugde is Albers (32 interlands, 16 goals) ingedeeld bij de oefenvorm dribbelen. ‘Dribbelen en acties maken is het mooiste wat er is’, zegt de rechtsmidden van Amsterdam tegen elf aandachtig luisterende meisjes. ‘We gaan op tempo om de pionnetjes heen dribbelen en dan proberen te scoren met de backhand.’

Handtekening

Als de eerste sessie ten einde is – na fanatieke aanmoedigingen van de regerend olympisch kampioen – blijken de meiden nog energie over te hebben voor een sprintje. Naar hun oranje Rabo-tasjes aan de zijkant van het veld, welteverstaan. Met viltstiften, ballen en posters van de Nederlands hockeysters in de hand rennen ze terug naar Albers voor een handtekening.

Niet alle meiden zijn op de hoogte van haar recente onderscheiding. ‘Felice is de beste hockeyster van de wereld’, fluistert de 10-jarige Loreen uit Oldenzaal tegen haar vriendinnetje Evelien, en ze laat de handtekening op haar hockeybal zien. ‘Echt waar?!’, reageert Evelien. ‘Ja, dat heeft mijn moeder net gezegd’, zegt Loreen. ‘O, dan moet ik van haar zeker een handtekening hebben’, zegt Evelien en ze sluit snel aan in de allengs groeiende rij.

Als de lange Albers (1.82 meter) opkijkt van haar gekrabbel en ziet dat een nieuwe groepje kinderen dat aan de dribbeloefening moet beginnen direct een handtekening wil scoren, grijpt ze resoluut in. ‘Meiden, we gaan eerst even lekker hockeyen, en als we klaar zijn krijgt iedereen een handtekening.’

Onwerkelijk

Haar nieuwe status als rijzende ster van het Nederlandse hockey is nog even wennen voor Albers, die het qua populariteit in Dordrecht nog wel moet afleggen tegen spits Frédérique Matla. Na haar uitverkiezing als beste speelster ter wereld merkte Albers op en langs de velden de toegenomen aandacht rond haar persoon. ‘Ik heb heel veel mediaverzoeken gekregen en na wedstrijden met mijn club Amsterdam kwamen opeens veel kinderen op mij af.’

Toch voelt het nog altijd wat onwerkelijk als iemand zegt: Felice Albers, de beste hockeyster ter wereld. ‘De eerste twee weken zat ik echt op een roze wolk. Ik had totaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik vond het al een eer dat ik überhaupt was genomineerd’, zegt de bescheiden Albers. ‘Inmiddels begint het langzaam in te dalen omdat ik er vaak aan herinnerd word.’

De verkiezing van de FIH bestond uit stemmen van deskundigen (40 procent) en fans, media en bonden (ieder 20 procent). De geboren Amstelveense liet onder meer haar landgenote Matla en de Argentijnse Maria José Granatto achter zich.

Spring-in-’t-veld

Albers is een hockeyster die praat zoals ze speelt: als een onbevangen spring-in-’t-veld die veel plezier uitstraalt. Binnen de lijnen maakt ze indruk met haar ongekende snelheid, creativiteit en acties op de rechterflank. In enkele jaren tijd heeft Albers een indrukwekkend palmares vergaard. Ze won met het Nederlands team de Europese titel (2021) en wereldtitel (2022) en vorig jaar behaalde ze een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Met haar club Amsterdam werd ze dit voorjaar bovendien Europees kampioen.

Na haar individuele onderscheiding rijst de vraag: wat heeft Felice Albers op 22-jarige leeftijd nog te wensen? ‘Nog genoeg hoor’, laat de dochter van voetbalmakelaar Guido Albers weten. ‘Na alle aandacht wordt het nu tijd om me weer te focussen op het hockey. Ik wil verder groeien en meer volwassen worden in mijn spel. Ik kijk uit naar het EK van volgend jaar in Duitsland, en natuurlijk naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Onder onze nieuwe bondscoach Paul van Ass zijn we aan een mooi, nieuw traject begonnen.’

De eerste weken onder Van Ass bevallen heel goed, zegt Albers. ‘Paul brengt nieuwe energie en is een heel aardige man. Zijn motto is: een blije hockeyer is een goede hockeyer. Daar sta ik helemaal achter.’