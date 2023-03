In de Republiek Dordrecht zwaait niemand met witte zakdoekjes

Vanaf komende week kan op de site van Helden, een tijdschrifttitel die mij altijd enorm irriteert, worden gestemd op het sportboek van het jaar. Ten onrechte ontbreekt op de lijst Krommedijk Kronieken van Elisa Kuster, een jubileumboek over de Nederlandse club met vermoedelijk het minste aanzien, FC Dordrecht.

Op de voorspelbare lijst van de tien genomineerde boeken staan onder meer De nieuwe eeuw van Ajax van Menno de Galan, Ten Hag van Maarten Meijer, Leven met Louis van Willem Vissers en Lourdes aan de Maas van Michel van Egmond en Martijn Krabbendam. Het waren voor de jury voorspelbare inkoppertjes, boeken gericht op het grote publiek.

Er is ook weer een boek over Andy van der Meijde verschenen, deze keer van de hand van Eddy van der Ley. Van der Meijde wordt een ‘media-ondernemer’ genoemd en is volgens de auteur uitgegroeid tot een ‘heus A-merk’. In zulke tijden leven wij. FC Dordrecht is allesbehalve een A-merk. Juist dat maakt de club zo aantrekkelijk, voor wie het wil zien.

Aan FC Dordrecht zijn de perversiteiten van het moderne voetbalkapitalisme volledig voorbijgegaan. Geen Rus of sjeik haalt het in zijn hoofd om een cent in deze club te stoppen. Dordrecht is opvulsel in de Keuken Kampioen Divisie. Namaaksupporters, ruim vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena, heeft FC Dordrecht niet, vanwege een gebrek aan successen.

Hoogst zelden wordt een overwinning geboekt en het geldgebrek is permanent. Bij Dordrecht zwaait nooit iemand met een witte zakdoek, want dan kunnen ze wel aan de gang blijven.

Het stadion aan de Krommedijk ‘hangt van noodoplossingen aan elkaar’, zoals Elisa Kuster in haar boek schrijft. Stoelen zijn eerder in een bioscoop of concertzaal gebruikt, containers zijn omgebouwd tot wc of drankhok. Het is mistroostig, vindt ze, maar ook bewonderenswaardig.

Kuster liet me tien jaar geleden Dordrecht zien, de stad, voor een rubriek in de krant die Daar zouden we ’ns heen moeten heette. Het was een gok. Alleen wie dringende redenen had om de stad te bezoeken, ging toen nog naar Dordrecht, maar het pakte goed uit.

Mijn gids was klein en tenger en had in Nijmegen film- en theaterwetenschappen gestudeerd. Op het eerste gezicht was het moeilijk te geloven dat deze vrouw alle wedstrijden van FC Dordrecht bezoekt, ook de uitwedstrijden op maandagavond tegen pakweg MVV of Almere City, in weer en wind, vaak met een gegarandeerde nederlaag op zak en in het gezelschap van een curieus groepje bierdrinkende mannen.

Ze vertelde dat ze de toeschouwers bij thuiswedstrijden vrijwel allemaal kent. Voor de gelegenheid had ze tijdens de rondleiding een dertig jaar oud trainingsjack van DS’79 aangetrokken, de naam van de club in de jaren tachtig. In de gang van haar huis hing een foto van Johan Cruijff in een DS-shirt. Hij voetbalde op zijn 33ste drie wedstrijden voor de club.

Haar jeugd speelde zich in het stadion af, haar vader Gerard voetbalde bij DFC, de voorloper van FC Dordrecht. Als een van haar jeugdhelden naar haar zwaaide, Kees Koudstaal of stratenmaker Jaap van der Wiel, was ze intens gelukkig. Ze was tien en ging nooit meer weg.

Krommedijk Kronieken, een uitgave van de voetbalnostalgici van Staantribune, gaat over werkelijke clubliefde; over zelfspot, lachen om de misère, vergeefse hoop en een krakkemikkig stadionnetje dat de ‘Tempel der Beschaving’ wordt genoemd. In de subtitel, ‘50 jaar om- en afzien bij FC Dordrecht’, ligt de nadruk op het tweede werkwoord. Toch wordt er volop genoten.

Een van de kleurrijkste supporters reageert elke wedstrijd op de moord in het rampjaar 1672 op Johan en Cornelis de Witt, de broers die Willem III van Oranje het leven zuur maakten. Steevast roept hij op de tribune luidkeels de Republiek Dordrecht uit. Wie het leest, is verkocht.

Krommedijk Kronieken: *****