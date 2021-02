In de race van de revanches laat Krol zich niet gek maken

Thomas Krol schreeuwt het uit nadat hij de 1500 meter heeft gewonnen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Krol was een hoopje ellende geweest na de 1.000 meter. Hij had tot tweemaal toe bewogen in de starthouding, een fatale overtreding. Direct erna was hij al berouwvol geweest en na het bekijken van de beelden was dat zo gebleven. Hij was terecht gediskwalificeerd, oordeelde hij.

Om zijn gedachten te verzetten had hij na het debacle op de kilometer in zijn hotelkamer deel drie van de filmtrilogie Lord of the Rings aangezet. ‘Die moest ik nog afkijken.’ Zo probeerde hij het bitter niet te proeven. ‘Je wil even iets doms met je hoofd doen. Niet nadenken.’

Ook had coach Jac Orie op hem in gepraat. ‘Hij heeft het er direct bij me ingeramd: shit happens. Het is gebeurd. Morgen rijd je ze er allemaal af.’ Hij had het zich ingeprent.

Vrienden

Zondagochtend had Kai Verbij hem begeleid in de warming-up. De twee zijn behalve ploeggenoten ook goede vrienden. Verbij had de kilometer gewonnen. In 1.08,05 was hij wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov en Lauren Dubreuil te snel af geweest. Naast de vreugde om die prestatie had Verbij ook medelijden met Krol gevoeld en zich direct voorgenomen om hem bij te staan.

De enige pleister op de wonde zou een herhaling van de WK van 2019 zijn, meende Verbij. Toen won hij ook de 1.000 meter en werd Krol wereldkampioen op de 1.500 meter. Dat scenario werd opnieuw werkelijkheid. Niet alleen door de hulp van Verbij, die niet uitkwam op de 1.500 meter, maar ook door de verbetenheid van Krol. ‘Ik was getergd, kwaad op mezelf en gebrand om vandaag iets te laten zien.’

Zonder zichzelf op te fokken reed Krol zijn rit en dook onder de tijd die Nuis, als eerste van de drie Nederlanders op het ijs, had genoteerd: 1.44,11. Zo snel was Nuis deze winter nog niet geweest en hij juichte toen hij over de streep kwam. En samen met Krol had hij, afgaand op de tijden van de vrouwen, van tevoren ingeschat dat 1.44,10 de winnende tijd zou zijn.

Rommelig seizoen

Nuis kende een rommelig seizoen, waarin hij moest herstellen van een coronabesmetting, op de NK sprint zijn eigen ploeggenoot Ronald Mulder hinderde en werd gediskwalificeerd en bij het kwalificatietoernooi zichzelf op de 1.000 meter uitschakelde na een bijna-val.

Dat hij nu op de belangrijkste wedstrijd van het jaar zijn beste race reed, deed Nuis deugd. En hoewel hij liever gezegevierd had, kon hij vrede hebben met zijn zilveren medaille. Die nog steeds voelde als revanche. ‘Ik heb hier wel wat rechtgezet. Ik heb gepiekt op het juiste moment, maar de piek was niet hoog genoeg om Krol van de titel te houden.’

Voor Roest bracht de 1.500 meter geen verlossing na de teleurstellende 5 kilometer van donderdag. Hij was de enige die Krol dit seizoen op de koningsafstand had verslagen, tijdens het WK-kwalificatietoernooi. ‘Ik wist dat ik op een goede dag Thomas kan verslaan. Dus ik ging er met vertrouwen in’, blikte hij bedrukt terug. ‘Maar na een goede opening was mijn eerste volle ronde niet snel genoeg en dat kan ik me tegen Thomas niet permitteren.’

Klaar mee

Meer dan de derde tijd (1.45,49) zat er niet in. En aan de 10 kilometer beleefde Roest een paar uur later nog minder plezier. Ver achter Nils van der Poel eindigde Roest als zevende. ‘Gelukkig zit het erop’, verzuchtte hij na afloop. ‘Na zo’n weekend ben ik er wel klaar mee.’

Een jaar voor de Winterspelen staat Krol er goed voor. De diskwalificatie op de kilometer is het enige smetje op zijn winter. ‘Ik denk dat je wel kunt stellen dat ik de middenafstanden gedomineerd heb. Ik ben ongelooflijk blij met mijn niveau dit jaar. Ik rijd supertijden ook op mindere dagen. Dat biedt heel veel perspectief voor volgend jaar.’

Hij heeft nu twee wereldtitels achter zijn naam, maar de Spelen haalde de 28-jarige Krol nog niet. Drie jaar geleden belandde hij door het aanwijzen van de geblesseerde Verbij buiten de olympische selectie. Vier jaar eerder kwam hij 0,06 seconde tekort voor een olympisch ticket op de kilometer in Sotsji. Dat moet volgende winter op weg naar Beijing echt anders. ‘Ik ga eerst een hele zomer trainen en moet me dan nog zien te plaatsen. Dat is lastig zat’, weet hij.

Dat doet niets af aan Krols ambitie. ‘Ik wil olympisch goud winnen, dat is geen geheim.’