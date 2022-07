In de race naar de F1-wereldtitel is meesterstrateeg Hannah Schmitz van cruciaal belang

Red Bull-strateeg Hannah Schmitz. Beeld ANP

Na de prestigieuze Grand Prix van Monaco, die eind mei voor de derde keer in vier jaar tijd werd gewonnen door een coureur van Red Bull, sprak Helmut Marko amper over zijn rijders. Voor zo’n beetje elke camera noemde de topman binnen Max Verstappens Formule 1-team de naam van Hannah Schmitz.

Zij was degene die tijdens een lastige race vol regen en ontregelende situaties ‘rustig bleef en op het juiste moment het juiste besluit nam’, zei Marko glunderend. Verstappen finishte daardoor voor zijn snellere Ferrari-rivaal Charles Leclerc. Het toont het aandeel van Schmitz in de flinke voorsprong van Verstappen in de WK-stand (63 punten) die hij al voor de Formule 1-zomerstop, die na de race komende zondag in Hongarije begint, heeft opgebouwd.

Het was niet de eerste keer dat Schmitz werd genoemd. In 2019 mocht de Britse na een overwinning in Brazilië al eens met Verstappen naar het podium. Een spontaan besluit van het team, omdat Schmitz het in de slotfase van die race aandurfde Verstappen als raceleider een pitstop te laten maken. Daarmee stond hij de leiding tijdelijk af, maar deze stap bleek achteraf cruciaal voor de overwinning.

Beslissend bij tegenslag en chaos

Dit zijn de wedstrijden waarin Schmitz zich kan onderscheiden. Ze komt in beeld bij tegenslag of als het chaotisch wordt, en beslist op dat soort momenten over zaken als overcut (een positie winnen door later dan een ander te stoppen), undercut (positiewinst door een extra vroege pitstop) en pitstop window (het gunstigste moment om te wisselen van bandensoort).

Red Bull-strateeg Hannah Schmitz (links) na een champagnedouche op het podium na de Grand Prix van Brazilië in 2019, met F1-coureurs Pierre Gasly en Max Verstappen (rechts). Beeld ANP / PA Images / Alamy - Sport

Daarbij krijgt Schmitz hulp van tientallen collega's in de Red Bull-fabriek in het Engelse Milton Keynes, die de race live meekijken in een zaal die lijkt op de ruimte waarin NASA missies overziet.

Zij maken voortdurend berekeningen, simuleren het raceverloop met complexe software en houden oog op de 150 sensoren in Verstappens auto. Ook kijken en luisteren ze live mee met de andere coureurs. Ze bestoken Schmitz, die aan de pitmuur op een krukje naast teambaas Christian Horner zit, met een nagenoeg oneindige stroom aan informatie.

Handpalmen plat op het bureau

Geregeld moet Schmitz improviseren. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat Verstappens banden sneller slijten dan gesimuleerd, de concurrentie sneller is dan verwacht of de race wordt ontregeld door regen of een crash. Tijd om na te denken heeft ze dan amper; besluiten moeten binnen seconden worden genomen, anders is het mogelijke voordeel alweer verdwenen.

Op de site van Red Bull zei Schmitz vorige maand dat ze op dat soort momenten haar handpalmen plat op het bureau aan de pitmuur legt. ‘Iemand tipte me eens dat je dan duidelijker en dwingender overkomt als je iets zegt.’ Het duurt gemiddeld twintig seconden voordat ze weet of ze het juiste besluit heeft genomen. ‘Dat lijkt heel kort, maar in een race voelt het soms als een eeuwigheid.’

Als klein meisje had de Britse al een voorliefde voor auto’s en techniek. Ze behaalde haar master werktuigbouwkunde aan de prestigieuze universiteit van Cambridge, waarna ze in 2009 als stagiair begon bij Red Bull.

Mannenbolwerk

Langzaam klom ze op in de pikorde. Als vrouw was dat niet altijd even gemakkelijk, zegt ze. ‘Ik denk dat er veel mensen zijn die in eerste instantie niet denken dat je geschikt bent voor deze baan. Als strateeg moet je veel mensen zeggen wat ze moeten doen en ze moeten ook naar je luisteren, dus het gaat om het creëren van vertrouwen. Helaas was dat als vrouw lastiger.’

De Formule 1 is van oudsher een mannenbolwerk. Lella Lombardi was in 1976 de laatste vrouw die een Formule 1-race reed en bij de renstallen domineren nog altijd de mannelijke monteurs, technici en teambazen.

Het Amerikaanse ESPN deed vorig jaar onderzoek naar het aantal vrouwen in de Formule 1. Veelzeggend was dat slechts vijf van de tien teams openheid van zaken wilden geven. Mercedes meldde 117 vrouwen in dienst te hebben op een personeelsbestand van zo’n duizend mensen. Daarvan werkten de meesten in de fabriek; in het vaste, 65-koppige team dat afreist naar circuits zaten vier vrouwen. McLaren en Haas overlegden soortgelijke cijfers.

Voorbeeld

Vrouwen op cruciale posities, zoals Schmitz bij Red Bull, zijn nog zeldzamer. Schmitz – moeder met twee kinderen – hoopt daarom een voorbeeld te zijn voor anderen. ‘Want ik heb inmiddels het respect verdiend en ik hoop dat jonge vrouwen die in deze sport willen werken daardoor zien dat het kan.’

Een van die vrouwen is aspirant-racestrateeg en datawetenschapper Claudia Sulsters (27). Ze schreef een scriptie over racestrategieën in de Formule 1 en liep stage als data-analist bij Van Amersfoort Racing, het team waar Verstappen een seizoen voor reed in de Formule 3. Momenteel werkt ze onder meer aan projecten in de Amsterdamse haven, maar wil ooit in de koningsklasse werken.

Ze bewondert Hannah Schmitz om haar aanvallende stijl, los van haar vrouw-zijn in de sport. Ze vindt het dan ook te ver gaan om haar om die reden een rolmodel te noemen. ‘We hebben namelijk echt verschillende achtergronden. Ik kom vanuit de toegepaste wiskunde en was niet als klein meisje al bezig met auto’s. Ik zal eerst wat meer ervaring in de autosport moeten opdoen in lagere raceklassen, waar het net iets minder complex is.’

Ze bewandelt haar eigen pad naar de Formule 1, die met elke strategische meesterzet van Schmitz voor haar een beetje meer geëffend wordt.