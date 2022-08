In de ploegentijdrit is het vanaf kilometer 0 alle hens aan dek

De wielerploeg van Jumbo-Visma oefent op de militaire vliegbasis Deelen. Beeld Jumbo-Visma

‘Het is bijna kunst.’ Waar menig profrenner gruwt van de discipline wegens het moeten doorstaan van ondraaglijke pijnen, zoekt hoofd performance Mathieu Heijboer van wielerploeg Jumbo-Visma naar woorden om zijn hartstochtelijke beleving van de ploegentijdrit te illustreren. ‘Het is surrealistisch, het is magisch, zo’n rij renners, allemaal in dezelfde kleding, allemaal in dezelfde houding, op hoge snelheid over de weg te zien zeilen.’

Vrijdag is het eindelijk weer eens zover, dit keer in de straten van Utrecht, 23,3 kilometer, met start en finish bij de Jaarbeurs, als de openingsetappe van de Vuelta. In de grote ronden staat het onderdeel maar weinig op het programma. De laatste keer was in 2019, ook in de Ronde van Spanje. Toen schoof de trein van Jumbo-Visma in kustplaats Torrevieja onderuit over een plas water, afkomstig uit een lekkend kinderbadje, honderden meters verderop. De Tour de France agendeerde de ploegentijdrit eerder dat jaar in Brussel. Jumbo-Visma was dit keer de sterkste.

Heijboer: ‘Het is moeilijk te zeggen waarom het weinig gebeurt. Misschien vinden organisaties dat de onderlinge verschillen te groot worden. Voor kleinere teams kan dat onrechtvaardig voelen. Zeker bij etappekoersen van een week is de impact groot.’

Het maakt zijn enthousiasme er niet minder op. ‘Er is geen onderdeel waarbij het hele team – renners, coaches, staf, mecaniciens – zo intensief is betrokken. Alles, álles moet kloppen.’ Heijboer vertelt over het kneden van een geoliede machine.

De voorbereiding

Ook zonder ploegentijdritten op de kalender besteedt Jumbo-Visma aandacht aan het specialisme. Op trainingskampen in de winter vertrekt er geregeld een groepje renners om in elkaars zog automatismen op te pikken. Het credo is om het tempo niet te laten zakken. Wie zich op gang moet trekken, verspeelt nodeloos energie. Er is aandacht voor de plek op de weg. Niet te dicht langs de kant, er moet ruimte zijn om zelf uit te sturen, zodat de anderen de bestaande lijn kunnen vasthouden. Mooi detail: alleen in de laatste positie een slok uit de bidon nemen. Zo voorkom je onverhoedse slingerbewegingen in de rij. Heijboer: ‘Het zijn vaste afspraken. Bij het beloftenteam werken we er al mee. Het voordeel is dat je nieuwkomers snel kunt inpassen.’

Voor het optreden in Utrecht is weinig getraind. De selectie kwam pas op het laatste moment rond, mede als gevolg van onzekerheid over de ernst van blessures. Dinsdag is nog gereden op de militaire vliegbasis Deelen. Voorafgaand aan de etappe zelf kunnen de acht wielrenners twee keer het parcours in Utrecht afleggen.

De volgorde

Volgens de wetten van de aerodynamica zou het eenvoudig zijn: de langste rijdt voorop, gevolgd door een aflopend rijtje met steeds kleinere renners. In de praktijk is de puzzel veel ingewikkelder, zegt Heijboer. Niemand kan in z’n eentje zo lang de kar trekken. En als de grootste achteraan sluit, fietst hij in de luwte van de dreumes van het team. Tel uit je winst.

Heijboer: ‘Je kijkt naar specifieke kenmerken. Het zijn niet alleen zwaardere renners die hard kunnen fietsen. Je hebt ijzersterke tijdrijders die klein van stuk zijn, zoals Remco Evenepoel of Primoz Roglic. Wie daarachter rijdt en er nogal bovenuit steekt, moet zich echt even opofferen. Dat betekent korter rijden aan kop. Of neem iemand als Mike Teunissen. Die is behoorlijk explosief. Hij is in staat het tempo aan kop wat op te voeren, zonder zichzelf meteen op te branden. Dan is het mooi als er achter hem een echte tijdrijder zit die de net wat hogere snelheid dan voor langere tijd aankan. Tony Martin was daar een kei in. Ik denk dat Rohan Dennis dat ook kan, al wordt het voor hem de eerste keer bij ons.’

De kopbeurt

Heijboer: ‘Ik zal nooit iemand de opdracht geven: jij rijdt 30 seconden op kop. Je hebt te maken met telkens wisselende omstandigheden: de wind, het parcours, de prestaties van de anderen. Hou je het 10 seconden vol? Prima. 40? Des te beter. Er zijn er meestal maar twee of drie die de langere beurten aankunnen. Dat is heel belangrijk. Het geeft rust in de groep en tijd voor herstel.

‘Het gevaar is dat een renner zich belangrijker voelt dan de rest. Dat hij maar blijft geven, terwijl zijn snelheid aan het teruglopen is. Als het goed is, valt zoiets meteen op, zeker bij degene die er pal achter zit. Er wordt heel wat geschreeuwd in zo’n groep. Wegwezen, jij! We leggen altijd uit dat dit niks te maken heeft met gezagsverhoudingen. Iedereen rijdt volledig in functie van het hele team.’

De bochten

Degene die voorop rijdt, zal in de bocht altijd de ideale lijn kiezen. Passeren heeft geen zin. Het leidt tot het maken van meer meters en het verlies van samenhang in de groep achtervolgers. Vanuit de volgauto geeft de coach voortdurend aan wat de acht verderop te wachten staat. Nog 200 meter, scherpe bocht naar links. Zo kan de renner op kop tijdig de afweging maken om zich op het rechte stuk te laten aflossen of de draai toch nog maar even mee te nemen. Die verantwoordelijkheid laat Heijboer doorgaans volledig aan het team.

Het bochtige parcours in Utrecht leidt mogelijk tot een ander scenario. Heijboer: ‘Zeker vanaf 1,8 tot aan 3 kilometer is het draaien en keren, we weten ook nog niet precies hoe het zit met vluchtheuvels en middenbermen. Dat is te lang om één iemand het werk te laten doen. Het kan zijn dat we toch een verplichte wissel afspreken.’

Het materiaal

Er is geen ontkomen aan: ook de mindere tijdrijder die in etappekoersen het niet zo nauw neemt in de race tegen de klok omdat het voor hem weinig op het spel staat, moet nu tot in de puntjes verzorgd aan de start verschijnen. Sepp Kuss kon het zich in de laatste tijdrit van de Tour de France nog veroorloven om zonder overschoenen te vertrekken, in Utrecht is zoiets uitgesloten, verzekert Heijboer. Waar mecaniciens toen elk boutje nog maar eens natrokken op de fietsen van geletruidrager Jonas Vingegaard en groenetruidrager Wout van Aert, verdienen nu alle acht fietsen een dergelijke behandeling. De coach: ‘Je bent zo sterk als je zwakste schakel.’

De strategie

Is het volle bak, vanaf het vertrek van het startpodium? Heijboer: ‘Het staat met koeienletters op de weg geschreven: vanaf kilometer 0 is het alle hens aan dek. Er is geen uitweg meer.’ In Brussel, in 2019, zag hij dat drie renners na 200 meter en een bocht al voluit moesten sprinten om de anderen bij te benen. Hij keek tevreden vanuit de auto toe. ‘Een vlekkeloze uitvoering is ook niet goed. Dit bewees dat de ploeg meteen op de limiet zat. Lossen en alleen over de finish komen, hoort erbij. Het is juist geen goed teken als je tot op het laatst met z’n achten samen blijft .’

De weerzin van veel renners tegen het onderdeel is hem bekend. ‘Het blijft vreselijk afzien. Maar aan de andere kant: als je dat niet kunt opbrengen, heb je de verkeerde sport gekozen.’ Hij wijst liever op de prijs die de winnende ploeg te wachten staat. Niet eens zozeer het geld. Tijdwinst voor Roglic zou mooi zijn. Maar vooral dit telt: de versterking van de teamgeest. ‘Het is de ervaring dat je dit samen hebt klaargespeeld. Die euforie laat zich in het wielrennen met niets vergelijken.’

Kan drievoudig Vueltawinnaar Roglic zich nog een keer opladen? De Vuelta, die vanaf vrijdag drie dagen in Nederland wordt verreden, kent nauwelijks uitgesproken topfavorieten nu tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar bij nader inzien toch maar verstek laat gaan. Zelfs de winnaar van de drie afgelopen edities steekt er niet als vanzelf bovenuit. Primoz Roglic (32) van Jumbo-Visma heeft zich niet optimaal kunnen voorbereiden. Hij heeft nog altijd last van zijn rug, de naweeën van een wervelbreuk na zijn val in de kasseienetappe van de Tour de France. Tegen zijn gewoonte in, is hij niet op hoogtestage geweest. Nadat hij in Frankrijk voor de tweede achtereenvolgende keer uitviel, is de vraag of hij zich wel mentaal kan opladen voor een wedstrijd die hij al drie keer heeft gewonnen. ‘Ik ben er klaar voor’, verzekerde hij donderdag. Olympisch kampioen Richard Carapaz (29) zal gebrand zijn op revanche, nadat hij in de Giro de roze trui in de voorlaatste etappe verspeelde aan Jai Hindley. De Brit Simon Yates (30) kan altijd wel uit de voeten op een parcours met explosieve klimmen, maar kampt vaak met glorieuze inzinkingen. De lichting achter deze generatie is zeker zo interessant. De al eerder genoemde Hindley (26) heeft sinds zijn tweede zege in Italië alleen maar aan zelfvertrouwen gewonnen. Wilco Kelderman staat hem bij. João Almeida (24) kan bij het ontbreken van ploeggenoot Pogacar proberen uit diens schaduw te treden. Met zicht op het podium verliet hij de Giro na een positieve coronatest. Het loont de moeite nog jongere renners in de gaten te houden. Wat kan Remco Evenepoel (22) nu echt in een grote ronde, na een mislukte deelname in Italië vorig jaar? Over zijn klasse kan geen misverstand bestaan, na het machtsvertoon in Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián. Nederlanders zullen vooral uitkijken naar Thymen Arensman (22), die voor het eerst in zijn loopbaan voor DSM kopman in een ronde van drie weken zal zijn. Als vrijbuiter heeft hij al twee Vuelta’s achter de rug.