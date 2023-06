In de oorlog tewerkgestelde oud-spits Appel krijgt erkenning KNVB

Bram Appel Beeld Nationaal Archief

In het bijzijn van de schrijvers van de biografie over Appel Het Kanon, Martijn Schwillens en Bob Thomassen, sprak voorzitter Just Spee van de KNVB in Zeist aardige, verzoenende woorden over Appel, wiens naam in het verleden geregeld in diskrediet is gebracht.

Appel was gedwongen tussen 1942 en 1945 in Duitsland te werken, voor de zogenoemde Arbeitseinsatz. De spits, die in zijn loopbaan meer dan 300 officiële doelpunten maakte voor een reeks van clubs in Nederland en daarbuiten, glorieerde intussen bij Hertha BSC. Na de oorlog kreeg hij verwijten van collaboratie met de Duitsers en wilde bestuurder en bondscoach Karel Lotsy niets met hem te maken hebben. Mede daarom bleef zijn interlandloopbaan beperkt tot twaalf wedstrijden, terwijl dat aantal vele malen hoger had kunnen zijn. Appel speelde tevens zeker negen keer voor het ‘verzwegen Oranje’, het Nederlands elftal van dwangarbeiders. Appel had door de affaire tot aan zijn dood een aversie tegen de KNVB, en met name tegen Lotsy, die in latere jaren zelf werd verdacht van heulen met de Duitsers.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Appel was wel een van de initiatiefnemers van de zogenoemde Watersnoodwedstrijd in 1953, tussen Frankrijk en Nederlandse profs die deels noodgedwongen waren uitgeweken naar het buitenland, omdat de KNVB profvoetbal had verboden. Ook daardoor speelden Appel en anderen veel minder interlands dan mogelijk was geweest. De wedstrijd was de aanzet tot de invoering van betaald voetbal in 1954, waarvan Appels toenmalige club Fortuna ‘54 een van de voorvechters was.

Toonaangevende rol

Spee: ‘Bram Appel heeft in zijn tijd als speler en trainer een toonaangevende rol gespeeld voor het Nederlandse voetbal.’ Spee prees hem als generatiegenoot van onder anderen Faas Wilkes, Abe Lenstra en Kees Rijvers. ‘Met de blik van vandaag vinden wij het bij de KNVB belangrijk om voetbalhelden als Bram Appel te eren voor hun rol, vanuit het oogpunt dat generaties van nu en de toekomst op de schouders staan van de generaties die hen voorgingen.’

Dochter Viviane, die vorige week het eerste exemplaar van de biografie ontving, toonde zich verheugd over het eerbetoon: ‘Rehabilitatie is er in verschillende vormen. Erkenning voor zijn betekenis voor het Nederlandse voetbal door de bond die hij vroeger verafschuwde, is meer waard dan een excuus.’