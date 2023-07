In de ochtend een powerpointpresentatie en ’s avonds krijgen de renners huiswerk mee

Tadej Pogacar komt na de bespreking uit de bus. Beeld ANP / EPA

Wielrennen is ook vergaderen. Alle ploegen bespreken wat af voor de start in de bus, hun vergaderzaal. De voorbespreking is het moment van de waarheid voor elke ploegleider, de voorzitter. Hij gaat voor in de bus staan, trekt het projectiescherm bij de voorruit naar beneden en begint zijn presentatie ten overstaan van zijn acht renners, ieder met een tablet op schoot.

Soms is dat een powerpoint, meestal gebruikt hij een computerprogramma dat speciaal voor wielerploegen is gemaakt en waar ze vrijwel allemaal gebruik van maken. Dit Veloviewer toont in detail de route van de dag die voorligt, inclusief lastige rotondes, onoverzichtelijke bochten, gemeen-steile klimpassages en verraderlijke wegversmallingen. Desgewenst kunnen de hindernissen in beeld worden getoond met het streetview van Google.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Elke ploeg voegt zijn eigen markeringen toe aan de kaart van Veloviewer. Denk aan de plekken onderweg waar de renners bidons of etenszakjes krijgen uitgereikt. Maar ook punten op de route waar actie wordt verwacht, of een ploeg zelf iets kan ondernemen. Bijvoorbeeld als bij het verlaten van een dorpje het peloton opeens in een open vlakte harde wind schuin van voren krijgt en er waaiers kunnen ontstaan.

De gedetailleerde briefing voor een koers is iets van de laatste pakweg vijftien jaar. Oud-renner en gangmaker Bram Tankink haalde in deze krant herinneringen op van voor die tijd. ‘De ploegleider vroeg: hoe goed ben jij vandaag? Nou, ik voel me wel goed, zei ik dan. Goed, dan trek jij vandaag de sprint aan.’

Voltooid verleden tijd

Tactische voorbespreking? ‘In de koers besloten we op basis van het koersverloop wat we moesten doen.’ Het is voltooid verleden tijd. ‘Op grond van alle trainingsdata van iedere renner zet de ploegleider ze neer als pionnen die niet meer hoeven na te denken.’

Daar is de ploegleider van DSM-Firmenich, Matt Winston, het pertinent mee oneens. Hij wil per se input van zijn renners tijdens de half uur durende voorbespreking. ‘Of je nu een ploeg vormt in een bedrijf, in het leger of in een sport: de beste teams zijn altijd die waarbij alle leden iets inbrengen.’

Een renner bijvoorbeeld die de omgeving van de route van de dag toevallig goed kent, kan zijn ploeggenoten waarschuwen voor gevaren, maar ook suggesties geven voor een tactische meesterzet.

Winston verwacht van zijn mannen wel dat ze hun huiswerk maken. Dat ze voor het slapen gaan Veloviewer op hun tablet bekijken en het parcours van de volgende dag scannen op strategische kansen en infrastructurele bedreigingen.

Beter tussen de oren

De ploegleider heeft een goede reden ‘huiswerk’ op te geven. Wanneer een renner zelf een belangrijk punt op de route ontdekt en zijn collega’s daarvoor waarschuwt, zit dit beter tussen de oren dan wanneer dat van een niet-renner komt.

Dat komt vooral van pas op punten waar de weg van breed naar smal gaat. Het is zaak daar ruim van tevoren op te anticiperen, want een wegversmalling kan tegelijk een bedreiging en een kans zijn. De ploeg die zijn zaakjes voor elkaar heeft, zit vooraan, blijft uit de problemen en kan een aanval doen. Wie wacht totdat het hele peloton vooraan probeert te zitten, zadelt zichzelf op met achterstand en het risico van valpartijen.

Gaat het onverhoopt mis, dan is er één ding dat ploegleider Winston heeft geleerd: nooit meteen na de etappe evalueren. ‘Dan gieren de emoties nog door de renners’, weet hij, ‘evalueren doen we dus altijd de volgende dag. Daar beginnen we de voorbespreking mee.’