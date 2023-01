In de modder van Zaltbommel is de droom over Parijs bij crosskampioen Pieterse nooit ver weg

Puck Pieterse, die de nationale titel zal pakken, probeert in een schuine afdaling overeind te blijven. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Puur toeval, zegt Ceylin del Carmen Alvarado over het podium van het NK veldrijden voor vrouwen, zondag in Zaltbommel. Puck Pieterse, die de nationale titel wint, nummer twee Alvarado en nummer drie Fem van Empel hebben allen olympische ambities. Ze gaan zich proberen te kwalificeren voor de Spelen van Parijs op de mountainbike.

Het kleine uur fietsen en lopen door modder die bijna tot de knieën komt, waar de felle, koude wind het water van de Waal over het parcours jaagt, doet volgens Alvarado in niets aan mountainbiken denken. ‘Dat is echt een heel andere sport dan wat we vandaag hebben gedaan, zeker met al dat lopen.’ Kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs zit al twee jaar in haar hoofd. ‘Ik wil het echt een kans geven. Het is niet onmogelijk.’

De ambities van Pieterse gaan nog iets verder. ‘Komend seizoen en het seizoen erop ligt mijn focus op het mountainbiken. Ik wil op het hoogste niveau in de top-10 rijden.’

Uitdaging naast veldrijden

Veldrijden is mondiaal een kleine, niet-olympische sport, veel kleiner dan mountainbiken. Tegelijkertijd is het veldrijden bij de vrouwen een vrijwel exclusief Nederlandse aangelegenheid. Het is niet verwonderlijk dat Pieterse, Alvarado en Van Empel een uitdaging zoeken naast het veldrijden. In beide disciplines krijgen ze met dezelfde bondscoach te maken: Gerben de Knegt.

Als iemand weet of veldrijden en mountainbiken te combineren is, dan is het wel de 47-jarige De Knegt. Hij is bondscoach voor de vrouwen én de mannen, veldrijders én mountainbikers. ‘Ik heb mijn hart verpand aan het veldrijden, maar ik voel me mountainbiker’, zegt hij. ‘Ik heb de eerste WK-medaille ooit voor Nederland gehaald in het mountainbiken, dat weet niemand.’ Hij doelt op de zilveren plak die hij dertig jaar geleden als junior won op het WK in Métabief, Frankrijk, een paar dagen voordat eliterijder Marcel Gerritsen de tweede voor Nederland pakte.

De Knegt stapte in 2000 over naar veldrijden, met een vijfde plaats op het WK van 2002 in het Belgische Zolder als internationaal hoogtepunt. ‘Van mountainbiken overstappen op veldrijden is makkelijker dan andersom’, weet De Knegt. Hij ziet het meteen als een mountainbiker zich aan de crossfiets waagt. Een paar tips zijn genoeg voor de aanpassing aan het veldrijden, en het surplus aan techniek doet de rest.

‘Van veldrijden naar mtb is ultiem moeilijk. Zet een ervaren veldrijder boven aan een twee meter hoge rots en zeg dat hij ervanaf moet springen. Dan breekt er wat.’ Wel ziet De Knegt de twee toch ‘totaal verschillende sporten’ naar elkaar toegroeien in wedstrijdduur en intensiteit. ‘Toen ik op de mountainbike reed, waren de wedstrijden 2 á 2,5 uur en daar ging ik altijd op kapot.’ Nu duurt een mtb-wedstrijd minder dan anderhalf uur, een veldrit ongeveer een uur. ‘Ook worden de klimmetjes korter in het mountainbiken. Dus de fysieke inspanningen lijken steeds meer op elkaar, maar technisch blijft mtb’en veel moeilijker.’

Intervals van vier minuten

Nationaal kampioen veldrijden Pieterse vindt de overstap technisch niet moeilijk. ‘Het verschil is dat je in het mountainbiken intervals hebt van vier minuten. Dan is het maximaal klimmen en dan hou je weer twee minuten je benen stil. Veldrijden is de hele tijd volle bak, maar ja, ook de helft korter. Uiteindelijk fiets je evenveel.’

Bij de mannen combineert alleen Mathieu van der Poel de twee disciplines. De Knegt begeleidde hem bij drie van zijn vier wereldtitels in het veld en was in Tokio zijn coach toen de alleskunner viel in de olympische mountainbikerace. Winnaar werd Tom Pidcock die het jaar erop wereldkampioen veldrijden zou worden.

De kans is klein dat veldrijden ooit olympisch wordt, mountainbiken is dat sinds 1996. ‘De combinatie is voor weinigen weggelegd’, weet de bondscoach veldrijden en mtb. Wel ziet De Knegt in de jeugdcategorieën van beide wielersporten ‘steeds meer overlap’. Temeer omdat veldrijden in de winter en mountainbiken in de zomer zich redelijk laten combineren.

Serieuze mtb-ambities vergen volgens de bondscoach wel een aanpassing van het normale seizoen in het veldrijden. ‘De training voor het cross-seizoen begint in augustus, maar de WK mountainbike zijn altijd in september.’ Dit jaar zijn de WK overigens ook in augustus; zij maken deel uit van de ‘super-WK’ in Glasgow waar in tien dagen de wereldkampioenschappen in alle wielerdisciplines worden afgewerkt, behalve het veldrijden.

Veldrijders die niet op jonge leeftijd ook op de mtb hebben gezeten kunnen olympisch succes vergeten. ‘Lucinda Brand bijvoorbeeld gaat dat technische nooit meer leren’, zegt De Knegt over de 33-jarige vrouw die op de weg en vooral in het veld een indrukwekkende erelijst bij elkaar fietste. ‘Ze zal het me niet kwalijk nemen dat ik dat zeg.’

Dat ligt anders voor Pieterse en Van Empel, beiden 20 jaar, die in de jeugd mountainbike-ervaring hebben opgedaan. Ze gaan volgens hun bondscoach hun jaar zo inrichten dat ze in mei op scherp staan voor het eerste kwalificatiemoment voor de Spelen van Parijs, volgend jaar. Alvarado (24), wereldkampioen veldrijden in 2020, heeft volgens De Knegt technisch wel een achterstand op Pieterse en Van Empel. ‘Ik heb nog veel te leren’, erkent Alvarado, ‘maar ik ben nog jong. Bijschaven kan altijd.’