In de mistige Spaanse bergen grijpt de jeugd de macht in de Vuelta

Leeggereden passeert Remco Evenepoel in de leiderstrui de finishlijn op Les Praeres. Wederom heeft het Belgische talent tijdwinst geboekt op zijn concurrenten. Beeld Belga

‘Natuurlijk is het geweldig leuk om met een toptalent als Remco samen te mogen rijden’, laat Quick-Step-knecht Louis Vervaeke door het aanwezige legertje wielerjournalisten optekenen, wanneer hij het heeft over ploegmaat annex wonderkind Remco Evenepoel (22).

Maar al lachend geeft Vervaeke ook toe dat het zijn mindere kanten heeft, nadat zijn kopman in de zesde etappe op donderdag de leiderstrui in de Vuelta heeft bemachtigd. ‘Ik reed hard op kop, maar Remco vroeg telkens of ik niet sneller kon’, vertelt Vervaeke aan de camera’s van Wielerflits. Tegenover de Belgische pers zegt ploeggenoot Ilan van Wilder hetzelfde. Voor Evenepoel kan het momenteel niet hard genoeg gaan.

Het is een les die wereldkampioen Julian Alaphilippe goed heeft begrepen. Waar de Franse alleskunner normaal gesproken in meerdere etappes de favoriet voor ritwinst zou zijn, cijfert hij zich deze Vuelta weg voor zijn jonge kopman. Hij beseft dat de tijd rijp is voor een machtsovername van Evenepoel in een grote ronde, waar dat in de Giro d’Italia van vorig jaar nog zichtbaar niet het geval was.

Overmacht

En dus zien we in de laatste kilometer voorafgaand aan Les Praeres, de loeisteile slotklim (3,9 kilometer à 12,9 procent) van de negende etappe van zondag, Alaphilippe als een soort sprintaandrijver op kop sleuren.

Een paar minuten later blijkt waarom. Nog binnen de eerste klimkilometer heeft Evenepoel al zijn concurrenten gelost. Voor de tweede keer in vier dagen kan topfavoriet Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hem niet volgen. En in tegenstelling tot de beklimming van de Pico del Jano van donderdag kan Movistar-kopman Enric Mas ditmaal niet mee in het Belgische beulstempo.

Hoewel Evenepoel zelfs op de stroken met stijgingspercentages boven de 20 procent niet van zijn zadel komt, en steevast in zijn lage, aerodynamische houding blijft doortrappen, pakt de Belg op zondag wederom bijna een minuut op Roglic. Het verschil met de Sloveen in het algemeen klassement is al 1 minuut 53. Op Mas wint hij 1 minuut 12 – een voorsprong die specialist Evenepoel minstens lijkt te gaan verdubbelen in de aanstaande tijdrit op dinsdag.

Voor de Belgische wielerhoop is het nu een kwestie van volhouden. Een flinke opgave voor een 22-jarige renner, met nog een rits loodzware bergritten voor de boeg.

Spaanse hoop

Maar in de eerste Vuelta-week op Spaans grondgebied maakt niet alleen Evenepoel indruk. Na jarenlang wachten op een waardig opvolger van de populaire Alberto Contador, heeft Spanje plots niet één, maar twee toptalenten voor het klimwerk in huis.

Achter Evenepoel, Mas en Roglic staat momenteel Carlos Rodriguez vierde in het algemeen klassement. Hoewel de 21-jarige klimmer in de sportkranten van zijn thuisland vrijwel wekelijks richting Spaans wielerbastion Movistar wordt geschreven, komt Rodriguez uit voor Team Ineos.

Bij die Britse formatie zijn de grote kanonnen voor het klassement, voormalig Giro-winnaars Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart, niet meer bovenin het klassement te vinden. Ook Pavel Sivakov lijkt niet om een podiumplek mee te zullen doen. En dus is nu de piepjonge Rodriguez de aangewezen man in het klassement. Opmerkelijk, want nog geen drie jaar geleden reed hij nog voor de ontwikkelingsploeg van Contador.

Maar vlak achter Rodriguez in het klassement staat het Spaanse klimtalent waar het meest van wordt verwacht. Want na zijn eerste week in een grote ronde staat Juan Ayuso (19) doodleuk in de top-5. Een zo'n jong talent in het profwielrennen is al een noviteit, laat staan een tiener die bergop meekomt met de allerbesten. Niet voor niets heeft UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, Ayuso tot 2028 vastgelegd. De ploeg weet dat het goud in handen heeft.

Prijsvraagwinnaar

Maar tussen al dit aanstormend talent was er ook nog plaats voor een waar wielersprookje, in de eerste bergritten van de Vuelta. Zowel op donderdag als op zaterdag kwam de Australische Jay Vine (26) solo aan als ritwinnaar in de dichte Asturische mist.

Dat Vine zulke successen boekt, mag een wonder heten. Te midden van de coronapandemie verdiende hij een profcontract bij de Belgische wielerploeg Alpecin-Deceuninck, door te imponeren in de Zwift Academy-competitie. Op een fietstrainer bleek hij prof-waardige wattages weg te kunnen trappen in zijn woonkamer. Vine en zijn echtgenote verkochten hun Australische huis, verhuisden naar Girona en twee jaar later staat hij plots te boek als een van de gevaarlijkste rittenkapers in het peloton.

Of het nu Evenepoel, Ayuso, Rodriguez of Vine is, deze editie van de Vuelta is van de nieuwe generatie.