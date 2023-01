In de minst gepasseerde verdediging van de Premier League, die van Newcastle, is Sven Botman niet meer weg te denken

Sven Botman Beeld Getty

Terwijl het Nederlandse voetbal een winterslaap hield, werd er in de Premier League in de eerste week van het nieuwe jaar elke dag druk gevoetbald. Bij al het spektakel in de afgeladen stadions leek zich een troonswisseling te hebben voltrokken die gevolgen kan hebben voor Oranje. Op maandag gaf de 31-jarige Virgil van Dijk in de verloren wedstrijd tegen Brentford leiding aan een chaotische Liverpool-verdediging. Een dag later was de negen jaar jongere Sven Botman een van de pijlers van de Newcastle United-achterhoede die koploper Arsenal op 0-0 hield.

Met zijn collega’s Kieran Trippier, Fabian Schär en Dan Burn weerstond Botman de aanvalsgolven van de Gunners, die tot dan alle thuiswedstrijden hadden gewonnen. Zo groot was het vertrouwen van Botman dat hij de bal op een gegeven moment speels over het hoofd van de gevaarlijke dribbelaar Bukayo Saka richting Burn passte.

Botman heeft nog geen wedstrijd verloren in het zwart-wit gestreepte shirt van de club uit het noordoosten van Engeland die nu derde op de ranglijst staat. Bij de ene wedstrijd die Newcastle verloor, eind augustus met 2-1 bij Liverpool, zat Botman op de bank.

Niet meer weg te denken

In de eerste weken van dit seizoen had hij nog geen basisplek, maar inmiddels is Botman niet meer weg te denken uit de minst gepasseerde verdediging van de Premier League. Slechts elf doelpunten hebben The Magpies geïncasseerd in achttien wedstrijden. Het laatste tegendoelpunt dateert van 6 november, toen Romain Perraud namens Southampton kort voor tijd de eer redde bij een 1-4-nederlaag. Botman was ziek van de tegentreffer. De nul houden is heilig voor hem.

De 22-jarige centrale verdediger kwam in juli voor 42 miljoen euro van Lille naar Newcastle. Het liefst had hij de overstap een half jaar eerder gemaakt, maar de Franse club wilde hem niet voortijdig laten gaan. Botman, die in Noord-Frankrijk de bijnaam Robocop kreeg, speelde een seizoen eerder een belangrijke rol bij de verrassende verovering van de landstitel, gevolgd door de Super Cup. Maar voor Botman was Lille altijd een opstapje. Zijn droom was het altijd, zo beweert zijn broer Niels, om in de Premier League te spelen.

Toen Newcastle zich meldde, was hij vastbesloten. AC Milan toonde ook interesse, maar zelfs de charmes van technisch directeur Paolo Maldini deden hem niet van gedachten veranderen. Hij stond hoog op het verlanglijstje van Eddie Howe, de manager die door de Saoedische eigenaren was aangesteld om ervoor te zorgen dat Newcastle, waar elke thuiswedstrijd 52.000 toeschouwers zitten, weer kan meedoen om de landstitel. Dat was voor het laatst het geval in 1996, toen de club onder leiding van Kevin Keegan bijna kampioen werd.

Hockeyfamilie

Sven Adriaan Botman moest toen nog geboren worden in Badhoevedorp, waar hij opgroeide in een hockeyfamilie. Die sport bekoorde hem nooit. Hij schoot als kind liever een voetbal in het hockeydoel. De andere balsport waar hij van hield was tennis. Maar voetbal kreeg prioriteit. Botman begon bij Pancratius, op zijn 9de werd hij door Ajax gescout. Als jongeling keek hij op tegen Marco van Basten, indertijd een dorpsgenoot.

Bij de Ajax-jeugd kwam hij onder de de hoede van onder anderen Winston Bogarde. Met de jeugdcoach lag de tiener aanvankelijk regelmatig in de clinch, onder meer over zijn levenswijze. Daarna groeide het respect voor de aanpak van de oud-speler van Ajax en Chelsea. ‘Hij speelde een grote rol in mijn succes. Ik spreek nog steeds met hem,’ beweerde Botman enkele maanden geleden in een interview met The Daily Mail. Bij het Ajax van Erik ten Hag heeft hij echter geen seconde in de hoofdmacht gespeeld. Na een verhuurperiode bij Heerenveen koos hij voor het Franse avontuur.

Een van zijn eerste acties bij zijn Newcastle-debuut in juli tegen 1860 München was een fraaie pass op aanvaller Alain Saint-Maximin. Dat is een belangrijke reden waarom Howe hem heeft gehaald: zijn vermogen een zuivere pass te geven. Botmans devotie jegens zijn nieuwe club was zo groot dat hij bedankte voor Jong Oranje. Dat bondscoach Louis van Gaal de snelle linkspoot niet meenam naar Qatar zorgde voor verbazing in de Engelse pers. ‘Of de Hollandse verdediging is zo goed dat ze heel ver gaan komen’, schreef analist Craig Hope, ‘of de bondscoach is dom en koppig.’

Onder Ronald Koeman zullen er nieuwe kansen komen, ook al is de concurrentie groot.