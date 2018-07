In de minimaatschappij van het Belgische nationale team doen ze het samen: Redtogether

Foto REUTERS

Gedoe tussen Vlamingen en Walen, onduidelijkheid over taal? Vergeet het. De voertaal van België op de training is tegenwoordig Engels, gesproken door een bondscoach uit Spanje met een mooie, gepolijste versie van het accent van Manuel uit Fawlty Towers.

Maar dat is niet alles. Assistent-trainer Thierry Henry, twintig jaar geleden wereldkampioen met Frankrijk, praat Frans met Waalse spelers. Onderling spreken met elkaar in hun eigen taal. Vlaams. Frans. Sommige Belgen zijn taalvirtuozen. Verdediger Vincent Kompany en spits Romelu Lukaku bijvoorbeeld spreken vier, vijf talen. Bij aanvoerder Eden Hazard daarentegen valt op dat hij vrij matig Engels spreekt, hoewel hij al jaren bij Chelsea voetbalt.

Alles kan, veel mag. Bondscoach Roberto Martínez, de vriendelijkheid zelve, geeft immer hoog op van de veelzijdigheid en veelkleurigheid van zijn selectie, samen te vatten onder één kleur: Redtogether, zoals ook achter de hashtag staat waarmee België tracht de wereld te veroveren.

Sport is een minimaatschappij, met één flagrant voordeel ten opzichte van de wereld buiten de sportploeg: sporters streven normaliter hetzelfde doel na, in dit geval de wereldtitel. Dat maakt het samenleven iets gemakkelijker. Gewenning doet de rest, de intensieve omgang met elkaar in een vreemd land, zes weken of langer op elkaars lip. Ze hebben geen keuze.

Verdediger Jan Vertonghen zei het mooi, vorige week na de simpele zege op Tunesië: ‘Het thema ras en religie speelt niet bij ons. Dat is in het verleden misschien een issue geweest, maar wij zijn een generatie die openstaat voor elkaar, die elkaar accepteert zoals het hoort. Het is tof om dingen te ontdekken. Onze Belgische samenleving is zo multicultureel. Jongeren zijn gewend aan dat karakter. Wij vormen een goede groep die met elkaar en door elkaar leeft. Daar genieten we van.’

Indirect verwijst Vertonghen naar één van de bijzondere aspecten van sport. Op het veld van eer telt vooral talent, als het goed is tenminste. In de reguliere samenleving zijn jeugdigen met buitenlandse wortels soms ontevreden, over discriminatie of over gebrek aan kansen op de werkvloer. Ze voelen zich daardoor onwelkom in een land, zelfs als dat hun geboorteland is.

Maar de talentvolle voetballer vindt zijn weg. Menig voetballer zegt zelfs te zijn ontsnapt aan een onveilig milieu met discriminatie door de top te bereiken als sporter. Of, zoals Martínez onlangs zei in de Volkskrant: ‘Voetbal is een wereldtaal. De saamhorigheid die een Rode Duivel teweegbrengt, is ongelooflijk. Hun samenzijn werkt inspirerend voor het land.’

Op die opmerking valt ook iets af te dingen. Ja, de Rode Duivel kan inspireren, maar dan toch vooral als het goed gaat met het elftal. Nu gaat het goed, nu België vrijdag in Kazan de kwartfinale van het WK speelt tegen Brazilië, vooraf gezien als de favoriet. Het is, zoals Vincent Kompany deze week zei, de ‘belangrijkste afspraak voor deze generatie.’

Kompany is geen aanvoerder meer, mede vanwege blessures, maar hij is nog steeds de morele leider van de ploeg. Hij, van een Congolese vader en een Belgische moeder, is een Bounty, zoals ze ook in België zeggen: donker van buiten, wit van binnen.

Kompany is een verbinder. Hij zou politicus kunnen zijn, hoewel hij meermaals aangaf nooit de politiek in te gaan. Hij praat meestal verstandig en interessant. Vier jaar geleden, in de aanloop naar het WK in Brazilië, zei hij dat zo tegen de Volkskrant, op de vraag of hij zich een nieuwe Belg voelt: ‘Ik houd niet van die term. Het impliceert een soort goedkeuring. Alsof je geslaagd bent in het Belg zijn. Je bent Belg als je de Belgische nationaliteit hebt. Belg zijn is geen persoonlijkheidskenmerk.’

Maar ook hij ontkent niet hoe ingrijpend de samenleving is veranderd, hoe veelkleuriger die is geworden. Ook dat is te zien aan de ploeg. Bij de vorige ontmoeting met Brazilië, in 2002, bestond de opstelling uit voetballers als De Vlieger, Van Kerckhoven, Goor, Wilmots, Simons en Van Buyten. Mpenza was de enige ‘vreemde’ naam in de selectie, geboren in Kinshasa. Ook de vaders van Kompany en Lukaku zijn geboren in Congo. Maar hun zoons zijn opgegroeid in België. Ze zijn Belg. Geen Nieuwe Belg. Gewoon Belg.

In de selectie van de Spanjaard Martínez zitten christenen en moslims, zeven donkere spelers, de zoon van Kosovaarse vluchtelingen (Januzaj) en jongens met Marokkaanse wortels. Mertens maakte de eerste goal voor België dit WK, Lukaku is topscorer, Courtois ving de bal na de hoekschop van Japan in blessuretijd en zette de laatste aanval op via De Bruyne en Meunier. Chadli scoorde. Ze doen het met zijn allen. Redtogether.