In de maaiende beweging van Steven Berghuis zit alle frustratie van een mislukt seizoen verzameld

Dusan Tadic doet zijn aanvoerdersband af na weer een ontluisterende nederlaag, nu tegen FC Twente. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de maaiende klap van Steven Berghuis na afloop van FC Twente - Ajax (3-1), een stoot vooral in het luchtledige zoals te zien is op amateurbeelden, was alle frustratie op elk vlak samengebald. Berghuis, zo zei een getuige tegen de krant Tubantia, kwam op voor een supporter die Brian Brobbey racistisch bejegende. In die zin zou zijn woede te begrijpen zijn, hoewel eigenrichting vrijwel nooit de oplossing is.

Er waren ook andere verhalen; dat hij reageerde op beledigende woorden van omstanders jegens hemzelf, toen hij bij de spelersbus handtekeningen zette. Enfin, later op de avond betuigde de speler die vaker last heeft van onaanvaardbare erupties spijt en gaf Ajax hem een boete, zonder in te gaan op de precieze oorzaak van de uitbarsting.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Wat resteerde was de frustratie over een totaal mislukt seizoen van Ajax, besloten met een kansloze nederlaag bij een uitstekend FC Twente. Ajax eindigde als derde en is veroordeeld tot de voorronde van de Europa League, waar het zichzelf beschouwt als typisch voor de Champions League.

Op achterstand

Berghuis vertrok twee jaar geleden van Feyenoord naar Ajax, omdat daar alles beter zou zijn, om een nieuwe uitdaging te aanvaarden, om vast in de Champions League te spelen. Hij is nu op achterstand gezet met zijn club, door zijn vroegere werkgever nota bene, die destijds op meerdere gebieden zoekende was; Feyenoord dus. En ook PSV streefde Ajax voorbij.

Nu is Ajax zoekende. Het zegt iets over hoe snel de omstandigheden kunnen veranderen, door de komst of het vertrek van deze of gene. Berghuis verschafte Feyenoord met zijn transfer middelen om de opbouw van een elftal onder de nieuwe trainer Arne Slot deels te financieren, won zelf de titel met Ajax in zijn eerste seizoen en is nu diep gezonken in de tweede jaargang.

Vrijwel zeker voltrekt het beoogde herstel zich met een andere trainer dan John Heitinga. Heitinga stelde na het duel in Enschede dat hij het maximale uit de groep heeft gehaald. Als het spel sinds januari het maximale is voor Ajax, zijn er twee opties: of hijzelf is (nog) niet goed genoeg, of de spelersgroep is ondermaats. Het zal een combinatie van beide zijn.

Deze week duidelijkheid

Sneu is dat Heitinga nog steeds niet weet waaraan hij toe is en dat Ajax deze week duidelijkheid zal brengen over zijn positie. Ajax stelde de zoon van de club in januari aan als opvolger van Alfred Schreuder, in de hoop dat hij de kentering zou brengen. In dat geval had hij ongetwijfeld mogen blijven. Maar onder hem was het voetbal uiteindelijk niet beter, al had hij dan nooit een serie van zeven duels zonder zege, zoals Schreuder.

Geen of slechte opbouw, een lekke defensie, nauwelijks samenhang, geen evenwicht en weinig discipline, waartoe ook de klap van Berghuis gerekend mag worden. Over het voetbal van Ajax valt veel te zeggen. Het verval is groot, al hoort dat deels bij de golfbeweging in de sport. Bij Ajax is het verschil met voorgaande seizoenen alleen onaanvaardbaar groot.

Heitinga’s collega Ron Jans van het uitstekend voetballende FC Twente nam het trouwens op voor Ajax en de trainer. Hij hield een pleidooi voor de jonge, lerende oefenmeester (‘ik heb met hem te doen’), omdat hij op deze manier geen eerlijke kans kreeg, en Jans prees Ajax, als club die in duistere jaren voor het Nederlandse clubvoetbal een straaltje licht door de kieren naar de toekomst liet vallen.

Herbouw onder Mislintat

Intussen is de herbouw al begonnen, met de Duitser Sven Mislintat als technisch directeur. De eerste transfer is, naar het schijnt, middenvelder Branco van den Boomen van Toulouse, die een aantal jaren in de opleiding van Ajax vertoefde, al blijft de bevestiging van de club nog achterwege. Ajax zal fors selecteren, kopen en verkopen, waarbij het mogelijk miljoenen verlies zal maken. Dat had Heitinga al eerder gesteld: zo gaat dat soms ook in het bedrijfsleven, door je verlies te nemen.

Ajax heeft flink wat te evalueren en zal ook naar de top van het bedrijf kijken, waar is gebleken dat directeur Edwin van der Sar het zeker zonder zijn ruim een jaar geleden vertrokken collega Marc Overmars lastig heeft, als leider van een bedrijf met honderden werknemers. Ajax, dat dacht een voorsprong te nemen door een jarenlang verblijf in de Champions League en transfers voor miljoenen euro’s, is erin geslaagd binnen één seizoen af te dalen naar het tweede plan in de toch niet zo brede top van het Nederlandse voetbal.

Daarover zullen ze bij Ajax zo hun gedachten hebben, Berghuis incluis.