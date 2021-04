In de Kuip schreeuwen ze het hardst. 6.500 Feyenoord-fans maken lawaai voor 50.000

Steven Berghuis van Feyenoord krijgt rood. Beeld ANP

Het kwam Oussama Tannane met die lege maag door de ramadan eigenlijk wel goed uit dat er weer publiek was in De Kuip. De ogen van Vitesse-spelbepaler lichten op na afloop van Feyenoord-Vitesse (0-0). ‘Geweldig, jajaja, geweldig, geweldig. Ook al schelden ze ons uit; geweldig. Je wil mensen horen schreeuwen, dat geeft energie. Daarvoor ben ik voetballer geworden, ik wil de mensen vermaken. Ik heb dit zo gemist, man.’

Verheffend was het duel niet, eerder een grote worsteling. En toch was het een zoveel aangenamere middag dan al die zondagen zonder of met een plukje op de tong bijtend publiek in de Kuip.

Slechts 6500 fans waren er, maar het klonk soms of er 50.000 waren. Dat ligt deels aan het fanatisme van die 6500, allen verstokte seizoenkaarthouders die zich voelden als koeien die weer voor het eerst het weiland op mochten, na een lange winter in de stal. Van de hoofdsponsor kregen ze een bamischijf, speaker Peter Houtman had een welkomstliedje (‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!’) bedacht.

‘Hier schreeuwen ze het hardst, schelden ze het meest’, zegt Tannane, die ook in Frankrijk en Spanje speelde.

Verhuisangst

Hoe dat komt? Vergeleken met andere grote stadions zijn er geen grote, aparte constructiedelen en ‘gaten’ in de ovaal, maar het komt vooral doordat de tweede ring als het ware boven de lage tribunes hangt waardoor het geluid gaat resoneren. Het verklaart deels de verhuisangst onder veel fans naar een nieuw onderkomen, ook al zou dat de club uiteindelijk meer geld moeten opleveren.

Toekomstmuziek. In het hier en nu vecht Feyenoord slechts om rechtstreekse toelating tot de voorronde van de Conference League. De nummer 5 moet de play offs in. Voor Vitesse is plek 4 een prijs, voor Feyenoord een must. Met de remise behoudt Vitesse de beste papieren doordat het twee punten meer heeft.

Toch baalden de Arnhemmers het hardst, ze kregen de beste kansen, ze stonden inclusief blessuretijd 21 minuten met een man meer op het veld doordat Steven Berghuis zich weer eens verloor, ditmaal in een harde tackle op Vitesse-back Wittek. De aanwezige fans toonden zich weinig veroordelend richting de aanvoerder die daarvoor geestdriftig voetbalde, die met een gelukzalig gezicht bleef klappen toen hij voor het eerst het veld betrad. Net als Tannane voelt hij zich zoveel meer opgeladen met publiek erbij. Maar als het dan niet loopt, vermengt zijn fanatisme zich soms met frustratie; een dodelijke cocktail.

Feyenoord holde zichzelf vooral voor rust vaak voorbij, met belachelijk veel balverlies op het middenveld. Veel energie moest daardoor worden verbruikt om de rap omschakelende Vitesse-spelers te achterhalen. Na rust, toen het even wat meer kansen kreeg, ontbrak de concentratie bij de afronding, niet in de laatste plaats bij Berghuis. Net als in de bekerkwartfinale tegen Heerenveen, eveneens een cruciale wedstrijd voor Feyenoord, verloor de aanvoerder zijn zelfbeheersing. Feyenoord-coach Advocaat verzuchtend: ‘Hij zal het toch eens moeten leren.’

Pluimen

Advocaat was teleurgesteld in het resultaat, niet in de werklust van zijn ploeg, die hij kwalitatief niet al te hoog inschat. Hij had verder pluimen voor het publiek, doelman Justin Bijlow die Feyenoord meermaals op de been en het concrete spel van Vitesse: ‘ze draaien en maken meteen diepte, dat was moeilijk voor ons.’

Het kan niet als een verrassing zijn gekomen. Vitesse speelt al het hele seizoen zo. De gehuurde spitsen Openda en Broja, enorme talenten, zijn er geknipt voor, maar vooral de eerste mist al het hele seizoen teveel grote kansen. Tannane, die Openda tweemaal vrij voor Bijlow zette, had desondanks genoten.

‘Als het hier weer vol zit, weet je helemaal niet wat je meemaakt. Al dacht ik toen ik hoorde dat ze juist tegen ons weer mochten komen: shit, man, dit gaat Feyenoord helpen. Misschien doordat het de eerste keer was, wilden de Feyenoordspelers zich geforceerd bewijzen. Maar dat komt ook door ons. Eigenlijk hebben alle topclubs het tegen ons moeilijk.’

Een week eerder verloor Vitesse nog op het nippertje de bekerfinale van Ajax in een lege Kuip. Tannane: ‘Knap dat we ons mentaal zo snel konden oprichten. Het is een bijzonder jaar, wij geven alles voor elkaar, het past perfect in elkaar. Dan moeten we het ook afmaken en Feyenoord voorblijven. Dat verdient Vitesse.’

Hij verbaast zichzelf dit seizoen, Tannane. Niet zozeer door zijn dominante spel, dat zat er altijd wel in. Wel dat hem dat juist lukt in een qua entourage vrij doods seizoen. ‘Ach iedereen doet het top, ook de wissels.’

Hij heeft nog een contract voor een jaar, en hoopt op een mooie transfer. ‘Na zo’n seizoen denk ik dat ook ik wat moois verdien.’