Met overrompelende overmacht reed Max Verstappen (21) vorig jaar naar de zege in Mexico. Voor één race had hij de superauto waar hij al jaren van droomde. Die hoopt hij zondag opnieuw te hebben. In de ijle lucht op het Autódromo Hermanos Rodríguez gelden namelijk andere wetten.

De bolide van Max Verstappen tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van de VS, op 21 oktober Beeld EPA

De Nederlands-Chinese coureur ­Ho-Pin Tung (35) weet het als geen ander. Hij reed drie keer een race op het circuit en telkens werd hij er bij het traplopen al aan herinnerd dat er geen baan ter wereld hetzelfde is als die in Mexico-Stad.

‘Je komt meteen adem tekort en datzelfde geldt in feite ook voor de motoren’, zegt Tung over het circuit dat op 2.250 meter hoogte is gelegen, waardoor er een kwart minder zuurstof in de lucht zit dan op zeeniveau.

En zuurstof is essentieel voor de werking van een verbrandingsmotor. Minder zuurstof betekent namelijk lagere druk in de cilinders, met als gevolg dat er relatief weinig energie vrijkomt bij het verbrandingsproces. Volgens een stelregel onder technici neemt elke 100 hoogtemeters het prestatievermogen van een verbrandingsmotor met 1 procent af.

In de huidige Formule 1 wordt dat enigszins gecompenseerd door de turbo’s die in de krachtbronnen zijn geschroefd. Die blazen lucht sowieso al onder hoge druk de motoren in, waardoor de prestatie minder gevoelig is voor atmosferische druk. Het neemt niet weg dat de turbo’s harder moeten werken om in Mexico dezelfde hoeveelheid lucht in de motor te blazen als op zeeniveau, wat weer gevolgen heeft voor de motorafstelling.

Krachtbronnen

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner kunnen de Mercedessen en Ferrari’s – de auto’s die steevast sneller zijn dan die van Verstappen – in Mexico door al die factoren niet het uiterste persen uit hun krachtbronnen. ‘Zo wordt het vermogen minder bepalend. Vooral tijdens de kwalificatie. Dat hielp ons vorig jaar’, zei Horner deze week tegen racesite Motorsport-Total.

Verstappen greep toen op minder dan eentiende van een seconde naast de eerste startplek. In de race veroverde hij meteen de leiding. Uiteindelijk finishte hij twintig seconden voor de nummer twee, Valtteri Bottas.

Het was Verstappens dominantste zege in de Formule 1 tot nu toe en een van de zeldzame wedstrijden waarin hij niet werd gehinderd door het structurele gebrek aan kracht in zijn Renault-motor. Twee weken later finishte hij in Brazilië bijvoorbeeld weer kansloos als vijfde achter de Ferrari’s en Mercedessen, waarmee werd onderstreept hoe bepalend de unieke omstandigheden in Mexico waren voor zijn zege.

Ho-Pin Tung sluit niet uit dat Verstappen zondag net zo’n eclatante zege boekt als vorig jaar. Zondag reed de Nederlander in de VS van de achttiende naar de tweede plek. Die prestatie toonde volgens Tung dat Verstappens auto als het gaat om grip en bestuurbaarheid minstens net zo competitief is als een jaar geleden. ‘Of misschien wel een tandje beter’, zegt hij.

Daarnaast steekt Verstappen de afgelopen maanden in bloedvorm. Bij de zes races sinds de zomerstop stond hij vier keer op het podium. Met nog drie races op de kalender heeft hij zijn record voor podiumplaatsen in een seizoen al verbeterd naar acht.

‘Max heeft de storm overleefd’, stelde Red Bull-teambaas Horner donderdag in een interview op Motorsport.com, refererend aan Verstappens matige seizoenstart. In Mexico krijgt hij de kans zijn wederopstanding definitief te bekronen.