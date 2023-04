In de heuvels van Boston blijkt machtige marathonman Kipchoge ook maar een mens van vlees en bloed

Eliud Kipchoge heeft het maandag moeilijk in Boston. Beeld Getty Images via AFP

Het was niet de vraag óf hij zou winnen, maar in welke tijd. Voor het eerst waagde de machtige Eliud Kipchoge (38) zich maandag aan de marathon van Boston, een klassieker die nog ontbrak op het indrukwekkende palmares van de Keniaanse wereldrecordhouder. Het beruchte, heuvelachtige parcours zou mogelijk een uitdaging vormen, maar aan de grootste aller tijden durfde niemand te twijfelen.

Enorm was daarom de ontzetting toen hij als zesde over de finish kwam. Kipchoge eindigde met een tijd van 2.09.23, bijna drieënhalve minuut na de Keniaanse winnaar Evans Chebet. Die prolongeerde zijn titel in Boston.

Met grote plannen kwam Kipchoge naar de VS, waar hij voor het eerst in negen jaar te bewonderen viel. In 2014 won hij in Chicago één van de grote zes marathons, de zogeheten ‘majors’. Ook Tokio, Berlijn en Londen konden in het afgelopen decennium worden afgevinkt. Alleen Boston en New York resteren op de verlanglijst van de Keniaan. Hij wil de eerste worden die het complete zestal op zijn naam schrijft.

Na dertig kilometer afhaken

In de regen van Boston moest Kipchoge na dertig kilometer afhaken. Toeschouwers wreven zich eens goed in de ogen. Dit was de man die vijftien van zijn zeventien marathons had gewonnen, die in september, in Berlijn, nog een halve minuut van zijn eigen wereldrecord had afgelopen (2.01.09). De tweevoudig en regerend olympisch kampioen.

De heuvels van Boston ontmaskerden hem als een mens van vlees en bloed. Het was voor het eerst sinds 2020, toen hij in Londen een inzinking kende en als achtste eindigde. Daarvoor bleef hij zeven jaar lang ongeslagen. Ook erna verloor hij niet.

Sinds hij in 2013 zijn eerste marathon liep, beperkte Kipchoge zich voornamelijk tot vlakke parcours, zoals die in Londen en Berlijn. De stokoude, klassieke marathon van Boston, die maandag zijn 127ste editie kende, had hij tot nu toe gemeden. Het parcours, één rechte streep van Hoptinkon naar Boston, staat bekend om zijn flinke hoogteverschillen.

De eerste 25 kilometer gaan grotendeels bergaf. ‘Dat maakt het heel pittig, en een beetje onvoorspelbaar’, sprak Kipchoge’s manager Jos Hermens voorafgaand aan de marathon. ‘Je loopt een beetje te remmen. Dat gaat enorm in je dijbenen zitten.’ Pas met enige ervaring op zak worden atleten van Hermens’ NN Running Team losgelaten op het uitdagende parcours.

Lokale route

In Kenia bereidde Kipchoge zich de afgelopen maanden voor op een lokale route die door de atleten uit zijn trainingsgroep ‘Boston’ wordt genoemd. Heuvelachtig dus. De wereldrecordhouder liep het stuk eenmaal per week, maar op het moment suprême mocht het niet baten.

De kopgroep van zeven was begonnen aan het klimwerk van de Newton Hills, vier heuvels op rij, toen Kipchoge de aansluiting verloor. Bij een drinkpost graaide de Keniaan mis toen hij een bidon wilde pakken. Gabriel Geay uit Tanzania versnelde met grote stappen, Kipchoge moest passen. Het zal veel van zijn medelopers hebben verbaasd, al had winnaar Chebet zich naar eigen zeggen niet al te druk gemaakt om zijn illustere landgenoot. ‘Eliud was geen bedreiging’, sprak de Keniaan.

Kipchoge had in Boston zijn zinnen gezet op het opvallend scherpe parcoursrecord van 2.03.02: de lopers hadden in die race het zeldzame geluk dat ze de hele race de wind in de rug hadden. Ook Chebet (2.05.54) beet zich maandag stuk op de tijd.

Gekomen om te verbinden

De deelname van Kipchoge in Boston viel samen met de herdenking van de bomaanslagen van tien jaar geleden. Twee explosies bij de finish van de marathon kostten toen drie mensen het leven. Honderden anderen raakten gewond. De Keniaanse wereldrecordhouder was gekomen om te verbinden, verklaarde hij vooraf.

Een andere drijfveer om naar Boston te komen: de Spelen van Parijs van volgend jaar. Ook daar zal het parcours op en neer gaan. In de Franse hoofdstad wil Kipchoge zich tot drievoudig olympisch kampioen kronen. Het zijn doelen die alleen Kipchoge zich kan stellen. De beste is hij al, in zijn nadagen kan hij de mythe slechts vergroten.

In Boston liep zijn poging tot geschiedschrijving een zeldzame deuk op. Om het zestal ‘majors’ te voltooien zal hij de heuvels van de noordoostelijke stad minstens nog een keer moeten trotseren. Ook in New York moet hij zijn opwachting nog maken. Of hij daar in het najaar van de partij is, moet nog blijken.