In de Formule E is alles elektronisch, behalve de coureur

Zondag 23 april. Klimaatactivisten demonstreren op het circuit op het oude vliegveld Tempelhof, dat speciaal voor de E-Prix van Berlijn is uitgezet. Beeld Andreas Gora/ Picture Alliance

Elektrische racewagens zijn zeker geen stille auto’s. Wel klinkt een Formule E-bolide totaal anders dan de geluiden die de Red Bull van Max Verstappen in de Formule 1 produceert, blijkt op de racebaan die voor de E-Prix van Berlijn is uitgezet op het voormalige vliegveld Tempelhof.

Op de enorme vlakte van betonnen platen voor de megalomane, oude vertrek- en aankomsthal, gebouwd op last van Hitler in de jaren dertig, stonden tot 2008 de vliegtuigen passagiers in en uit te laten. Genoeg ruimte om een tijdelijk 2,4 kilometer lang rondje te bouwen. Over de volle lengte van het circuit zijn aan weerszijden anderhalve meter hoge muren neergezet, met daarop een drie meter hoog hekwerk.

De muren weerkaatsen de unieke geluiden van de elektrische bolides. Op de lange rechte stukken, waar de auto’s hun topsnelheid van ruim 300 kilometer per uur bereiken, klinken ze door de luchtverplaatsing als straaljagers. Als ze volle bak remmen voor een haarspeldbocht gaat het geluid van hoog naar laag, alsof een heel computersysteem wordt uitgezet.

Door de vooroorlogse betonplaten, kiezels gevangen in cement, hebben de banden het zwaar in elke langzame bocht. Dat klinkt vertrouwd: ouderwets piepend rubber dat het dreigt te begeven. Nieuw is dan weer het geluid als de elektrische raceauto de bocht uit accelereert, op weg naar zijn topsnelheid. Een harde, zoemende fluittoon met een steeds hogere frequentie, te hoog uiteindelijk voor het menselijk oor.

Zwerm ruimteschepen

Een Formule E-race met 22 deelnemers in volledig identieke auto’s klinkt al met al als een scène uit Star Wars, waarbij een zwerm ruimteschepen een vijandelijke planeet aanvalt.

Is dit de toekomst van het autoracen? Gaat Formule E de fossiele Formule 1 vervangen als wegberijder voor de auto-industrie? Per slot mogen in de EU vanaf 2035 geen benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht. ‘Alles wat wij nu hier aan het doen zijn’, voorspelt Robin Frijns, de enige Nederlandse Formule E-coureur, ‘de software die we gebruiken, de systemen die ik aan boord heb, dat gaat over twee tot vijf jaar op de normale weg komen.’

Het F1-circus kan een voorbeeld nemen aan de veel gemoedelijker elektrische raceklasse, blijkt in Berlijn. Trots is de Formule E op het predicaat dat het in 2020 ontving als eerste en enige klimaatneutrale tak van sport in de wereld.

Per saldo nul CO2-uitstoot bereikte de Formule E onder meer door elke race naar het publiek te brengen, in plaats van andersom. De races zijn op stratencircuits in grote steden zoals Kaapstad, Sao Paulo, Jakarta, Londen en Rome. In Berlijn zijn 40 duizend toeschouwers.

De Formule E-aanpak kan de Formule 1 inspireren, zegt Formule E-coureur Frijns, maar hij gelooft niet dat de elektrische tak van autosport de fossiele gaat vervangen. Daarvoor zijn de verschillen eenvoudigweg te groot.

Lastig sturen

De 31-jarige Limburger reed in zo’n beetje elk type raceauto, ook, als testrijder, in de Formule 1. ‘Maar Formule E is veruit de moeilijkste klasse.’ Fysiek is het lastiger dan wat hij ooit heeft gedaan. ‘Deze auto stuurt gewoon gigantisch zwaar’, legt hij uit.

Waar Verstappen en Nyck de Vries (in 2021 wereldkampioen in de elektrische raceklasse) in de Formule 1 rijden op gladde slicks (tenzij het regent), gebruikt de Formule E harde profielbanden. Zeker op het ‘kiezelbeton’ van de Tempelhof, de enige race die in alle negen Formule E-seizoenen is gereden, kost het kracht om de 800 kilo zware elektrische auto de bocht om te krijgen.

Ook de mentale belasting van een Formule E-coureur is met niets te vergelijken, vertelt Frijns. ‘Omdat je met zo ontzettend veel dingen rekening moet houden.’ Kort gezegd komt die complexiteit neer op één uniek en allesbepalend aspect van elektrisch racen: batterijverbruik.

Wie in een race te veel energie uit zijn accu haalt, wordt gediskwalificeerd. Anderzijds wil geen coureur de race eindigen met een energieoverschot. Winnen is alleen weggelegd voor diegenen die finishen met hooguit 0,1 procent energie in de ‘tank’.

Daardoor verloopt een Formule E-race compleet anders dan wat bijvoorbeeld zondag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe te zien zal zijn als Max Verstappen de leiding probeert te houden in het Formule 1-kampioenschap.

190 inhaalacties

Zo rijden in de ruim veertig rondjes over de Tempelhof alle auto’s van start tot finish in een lang lint vlak achter elkaar. Ergens is dat logisch met 22 uiterlijk dezelfde auto’s; alleen de aandrijflijn – motor, versnellingsbak, wielen – verschilt.

Het gevolg daarvan had coureur Frijns aangekondigd: elektrisch racen is volstrekt onvoorspelbaar. Bijna de helft van de coureurs kan winnen, ook iemand die op plek 9 is gestart. ‘Dat is het aantrekkelijke aan Formule E’, zegt Frijns. ‘Ik zie een auto van Haas niet winnen als die eens van P9 start in een Formule 1-race.’

De volgorde verandert voortdurend in Berlijn: er zijn liefst 190 inhaalacties in amper een uur racen. Op het smalle pseudo-stratencircuit op het oude vliegveld gaat dat vaak mis en wordt regelmatig een voorvleugel weggetikt. Maar de schade moet wel heel erg zijn om daarvoor de pit in te duiken. Pitstops zijn in de Formule E sowieso zeldzaam; er worden geen banden gewisseld.

Hard remmen loont

In Berlijn verandert de koppositie een recordaantal keren: acht coureurs wisselen 23 keer van de eerste plek. Dat heeft alles te maken met energiebesparing. De koploper verbruikt het meest van zijn accu. Sterker: wie de hele race voorop ligt, vangt alle wind en haalt de finish niet. Het spelletje is om alleen in de laatste ronde eerste te liggen. Het sparen van de batterij zorgt dus voor een complex tactisch steekspel. Temeer omdat tijdens de race ook energie wordt opgewekt bij het remmen.

Zou een Formule E-race gaan over een 100 kilometer rechte weg zonder bochten, dan komt elke auto niet verder dan 60 kilometer. De coureurs moeten veel en hard remmen op het Tempelhof-circuit, want daarmee laden ze de accu op. Onderweg komt er zo 40 procent energie bij.

En dan is er nog de zogenoemde attack mode: iedere coureur is verplicht elke race 4 minuten met extra vermogen rond te rijden. Op te halen in bocht 6 waar, ter herinnering aan de Berlijnse Luchtbrug eind jaren veertig, toen de Sovjet Unie de toegang tot West-Berlijn blokkeerde, een Amerikaans vliegtuig (Skymaster) staat geparkeerd.

Wie die bocht ruim neemt krijgt tijdelijk extra vermogen, maar raakt wel ongeveer vijf plekken kwijt aan de auto’s die de binnenbocht nemen. Het geeft elk team en iedere coureur hoofdbrekens om voor die verplichte attack mode het juiste moment te bepalen.

Complexe IT-systemen

Elke Formule E-coureur heeft in een race nogal wat op zijn bord: niet te veel, maar ook niet te weinig energie verbruiken, dus niet aldoor vooraan rijden, voldoende energie genereren met remmen en slim de attack mode inzetten. Dat kan het menselijk brein niet aan, zegt Olivier Paris.

De Fransman werkt voor IT-bedrijf Hewlett-Packard Enterprise (HPE) en leidt de samenwerking van zijn werkgever met het Formule E-team van Maserati-MSG. HPE verzorgt voor dat team de complexe IT-systemen waarmee met behulp van een ongehoorde hoeveelheid data in de race het energieverbruik wordt geoptimaliseerd. ‘Data zijn het nieuwe goud’, zegt Paris. Ook voor de Formule 1, de koningsklasse wil immers steeds minder fossiel worden.

In de Formule 1, legt Frijns uit, bepaalt het minimaliseren van luchtweerstand dankzij het ontwerp van de auto, het verschil tussen winnen en verliezen. ‘Bij ons zijn alle auto’s hetzelfde aan de buitenkant.’ Het onderscheid in de Formule E, zegt de coureur van het Spaanse elektrische automerk Cupra, zit hem daardoor in de software, die de voortdurende datastroom naar de auto in goede banen moet leiden. ‘Ik rij eigenlijk een computer.’ Jammer genoeg, zegt Frijns, is dat dit jaar geen beste computer. ‘De auto is gewoon slecht. Het loopt niet.’

Een robot aan het stuur?

Er is, vergoelijkt Paris van HPE, dan ook zo ontzettend veel van invloed op het energieverbruik met over elk aspect zo ontzettend veel data. ‘Data over het weer, de vorige race, het kwalificatierondje, de banden, de temperatuur van de accu, enzovoort.’ Stop al die data in een computer en er komt een enorm aantal strategieën uit die de Formule E-coureur kan aanwenden om zijn energiegebruik te optimaliseren.

Een robot in de cockpit zou dat allemaal kunnen verwerken. Het is onmenselijk, zegt data-man Paris met een lach, om dat tijdens een race te vragen van een team van engineers, laat staan van de coureur die vecht voor zijn plek. De gulden middenweg is dat het team in de garage zoveel mogelijk data verwerkt en op grond daarvan advies geeft aan de coureur om iets te veranderen. ‘Soms volgt hij dat advies’, weet Paris, ‘en soms niet.’

Hoe dat voelt voor een coureur in de volle actie van een race? ‘Mijn auto wordt bestuurd door software’, zegt Frijns. ‘Maar uiteindelijk houd ik het stuur vast.’