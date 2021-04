In de Formule 1 is iedereen bezig met de strijd tussen Hamilton en Verstappen, behalve Verstappen zelf

Max Verstappen (rechts) is in een spannende strijd verwikkeld met Lewis Hamitlon in de GP Imola. Beeld Getty Images

In een seizoen waarin hij voor het eerst serieus om de titel lijkt te kunnen strijden, leeft Verstappen vooral in het hier en nu. ‘Ik probeer er elk weekeinde het beste uit te halen.’

Ondertussen is de rest van de racerij voornamelijk bezig met het ontluikende titanenduel waar de koningsklasse al jaren op wacht: die tussen zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton en de 23-jarige Verstappen, die wordt gezien als zijn gedoodverfde opvolger. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was twee weken geleden in Imola de beste. Het verschil tussen de twee op de WK-ranglijst is één puntje in het voordeel van Hamilton.

Voor de Formule 1 zelf is het na twee races geen vraag meer om welke coureurs het in de nog 21 resterende races dit seizoen draait. Het officiële Twitteraccount van de koningsklasse trapte maandag de week richting de GP van Portugal op zondag af via een soort filmposter met daarop de beeltenissen van Verstappen, Hamilton en de tekst ‘Ronde 3'. Ruim 50.000 Twitteraars liketen het bericht.

Propaganda

Verstappen had het stukje Formule 1-propaganda ook gezien, zei hij donderdag in een videogesprek met de Nederlandse pers vanaf het circuit in Portimão. ‘Het is natuurlijk logisch dat ze dat doen’, zei hij over de sport die sinds 2014 enkel Mercedes-coureurs wereldtitels zag winnen.

‘Voor mij maakt het alleen geen verschil. Ik hoop gewoon dat we het hele jaar competitief zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Als dat constant tot gevechten leidt, is dat prima. Maar ik ben daar niet zo mee bezig.’

Dat er van buitenaf wordt gefocust op de tweestrijd met Hamilton leidt hem allesbehalve af. Zo liep Verstappen twee weken geleden na de kwalificatie in Imola bij het passeren tegen Hamilton op. Het werd onder meer in Italiaanse media uitgelegd als een schouderduw. Verstappen: ‘Ik dacht dat ik genoeg ruimte had om door te lopen en hij deed net zijn pak goed, ofzo. Ik zie daar totaal niks achter.’

RB16B

Het zijn randzaken waar hij zo min mogelijk tijd aan wil besteden. Voor hem telt enkel de volgende race en hoe hij daar optimaal kan presteren in een auto die als het goed is steeds beter wordt.

In Portugal heeft Red Bull zijn RB16B ook weer van verbeteringen voorzien. Verstappen wilde weinig kwijt over die updates. ‘Maar we hopen natuurlijk wel weer wat sneller te gaan.’

Die voortdurende ontwikkeling is essentieel in de strijd om de titel, weet hij. Verstappen rekent zich in het langste F1-seizoen ooit nog lang niet rijk in de strijd met Mercedes. Ook omdat hij met eigen ogen zag hoe de Duitsers in 2017 en 2018 in de strijd met Ferrari toonden prima in staat te zijn om met een in eerste instantie langzamere auto alsnog de titel te pakken.

‘En ik denk dat het overal nog wel beter kan en moet’, stelde Verstappen. ‘Elke race moeten we gewoon wat meer tijd vinden in onze auto.’