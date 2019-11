In de Duitse schaatswereld wordt een trumpiaanse putsch van Claudia Pechstein gevreesd

De Duitse schaatsster Claudia Pechstein met haar vriend Matthias Große. Zij wil dat hij voorzitter van de Duitse bond wordt. Beeld BSR Agency

De verhouding tussen vijfvoudig olympisch schaatskampioen Claudia Pechstein en de Duitse schaatsbond was vanwege een slepende dopingcontroverse al grondig verziekt, maar nu lijkt een nieuw dieptepunt in de maak. Ze heeft haar geliefde Matthias Große, een heetgebakerde ex-militair die ze haar ‘bodyguard‘ noemt, voorgedragen als nieuwe voorzitter van de schaatsbond.

Vorige week donderdag trad de Duitse bondsvoorzitter Stephanie Teeuwen onverwacht af. ‘In mijn optiek kan maar één iemand de nieuwe voorzitter worden’, meldde Pechstein vlak daarna op haar Facebookpagina. Ze noemde haar partner. Große bevestigde deze week zijn ambitie tegenover televisiezender ZDF. Hij is de enige die zich voor de functie heeft gemeld.

Große was aanvankelijk een fan die uit medelijden op de bres sprong voor Pechstein, toen zij in 2009 in een dopingzaak met de internationale schaatsbond ISU verwikkeld raakte en twee jaar geschorst werd. Sinds enkele jaren is hij ook haar levensgezel. Het is een imponerende man, die tijdens wedstrijden met wapperende jaspanden rond de baan loopt, luidkeels zijn ‘Claudi’ aanmoedigend.

De 52-jarige Große genoot als DDR-burger zijn opleiding aan de militair-politieke hogeschool in Minsk. Hij hoopte het tot Sovjet-generaal te schoppen, maar ging na de val van het communisme in zaken. Hij werd projectontwikkelaar.

In 2012 kwam hij in het nieuws toen een vakantiewoning van hem en Pechstein werd doorzocht door de politie, die onderzoek deed naar de handel en wandel van de Hells Angels. Er werd niets gevonden en beiden golden niet als verdachte. De connectie met de motorbende bleef wel aan hem kleven.

Dat Große niet met zich laat sollen, ervoer Harm Kuipers. De Nederlander was als lid van de medische commissie van de ISU betrokken bij de dopingschorsing van Pechstein. Dat nam Große hem niet in dank af. ‘Met jou reken ik nog wel af’, beet hij Kuipers in 2016 toe. De oud-wereldkampioen allround voelde zich dusdanig bedreigd dat hij aangifte deed.

Afgelopen week haalde Große bij de ZDF uit naar de bondsbestuurders en -begeleiding, met name de Nederlandse bondscoach Erik Bouwman. Als reactie hierop besloot de DESG om Große, die altijd met Pechstein meereisde, niet toe te laten bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk. Pechstein, die met de Poolse selectie traint, doet dit weekeinde mee aan de 3 kilometer.

Bouwman, die Pechstein eerder dit jaar uit de nationale selectie zette, is de afgelopen jaren bezig geweest om in Duitsland een overzichtelijke structuur op te zetten om de doorstroming vanuit de jeugd beter te maken. Een aanpak zoals Pechstein en Große dat voor ogen hebben, past daar totaal niet bij, meent hij. De 46-jarige coach wil verder aan de hele kwestie niet te veel gedachten wijden. ‘Ik kan het niet serieus nemen. Het is alsof ik mijn eigen vriendin zou voordragen. Dat kan gewoon niet.’

Pechstein behaalde afgelopen weekeinde bij de Duitse kampioenschappen haar derde nationale titel. Ze won de 5 kilometer, maar ze was op die afstand ook de enige deelneemster. Daags tevoren had ze ook goud op de 3 kilometer veroverd. In Minsk keurde de zevenvoudig olympisch deelnemer Bouwman donderdag geen blik waardig toen die het ijs afstapte. Pechstein is met 9 medailles na Ireen Wüst de meest gelauwerde olympische schaatsster.

Duitsland kampt al jaren met een gebrek aan aanwas van jong talent. Als er zich al langeafstandsspecialisten aandienden, dan botsten zij onherroepelijk op Pechstein en niet alleen sportief. Ze duldt geen tegenspraak. In haar schaduw zijn de afgelopen jaren opkomende talenten tegengewerkt en verpieterd. Onder meer Stephanie Beckert, die in 2010 olympisch zilver op de 3 en 5 kilometer pakte, kreeg van haar oudere rivaal vaak de wind van voren. De 31-jarige stopte afgelopen zomer met topsport.

Het bondsvoorzitterschap is in Duitsland geen erebaantje, maar de machtigste positie binnen de bond. De huidige bestuurders vrezen Große en een Pechstein-putsch. Zij hebben daarom laten weten voorlopig geen verkiezing te organiseren en ondertussen andere kandidaten te zoeken. Ook de atletenvereniging heeft zich al tegen Großes kandidatuur uitgesproken.

Große presenteert zich als de realist, die in ronkend trumpiaans taalgebruik tegen de schaatsbobo’s ingaat. Volgens hem zal de lijn van het huidige bondsbestuur en bondscoach het einde van het Duitse schaatsen inluiden. Volgens Bouwman is het andersom. Als Große aan het roer zou komen zou dat juist desastreus zijn.

De Nederlander erkent de problemen van het Duitse schaatsen. ‘Het niveau heeft nu zijn dieptepunt bereikt’, zegt hij. Maar de voortekenen voor een betere toekomst zijn gunstig. ‘Vorig jaar hadden we voor het eerst in zo’n 20 jaar een wereldkampioen bij de junioren. We zijn in de organisatie met groep gemotiveerde mensen goed bezig, maar het heeft tijd nodig.’