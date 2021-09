In de drukte op Zandvoort maakte winnende Verstappen enkel voor de koning een uitzondering

Max Verstappen wint de GP in Zandvoort. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Van start tot finish, 72 ronden lang, domineerde hij de race door de duinen. Zijn start vanaf de eerste plek was feilloos. Vervolgens poogde Mercedes met zo’n beetje alles uit het strategieboek Verstappen nog van zijn stuk te krijgen. Het lukte geen moment. De race verliep precies zoals Verstappen het graag wil: relatief saai, met hem soeverein aan kop.

Het oogde als een van zijn makkelijkere overwinningen. Maar direct bij zijn interview na de race, met het circuit nog in de mist vanwege de rook uit de vele oranje fakkels, begon Verstappen er al over. ‘De verwachtingen hier waren zó hoog, dat maakte het niet gemakkelijk.’

Drie dagen lang had Verstappen vooral zijn best gedaan om de race die puur en alleen vanwege hem bestaat, te benaderen alsof het er eentje was als alle anderen. Voor Verstappen draait alles om één ding: wereldkampioen worden. In zijn zenuwslopende titelgevecht met Lewis Hamilton, waarin ieder punt doorslaggevend kan zijn, heeft hij daar dit seizoen een uitgelezen mogelijkheid voor.

Listige baan

Verstappen aan de leiding op de Hunserug Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Wie vanuit dat perspectief Zandvoort ontdeed van de historie en het sentiment rond de rentree op de F1-kalender zag dan vooral een race die Verstappen moest winnen. Het bochtige Zandvoort lag zijn Red Bull-bolide op papier beter dan de Mercedes-auto. Op zo’n listige baan kan één seconde van concentratiegebrek alleen ook het raceweekeinde verpesten.

Hij zou niet de eerste coureur zijn die in zijn thuisrace ten onder zou gaan. Verstappens oud-teamgenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo stond nog nooit op het podium in ‘zijn’ Melbourne. Sterker: in de loop der jaren begon hij zijn thuisrace te verachten. ‘Het is gewoon te druk in dat weekeinde’, zei hij vorig jaar in een podcast. ‘Ik probeer iedereen te plezieren, maar vergeet mezelf.’

‘Maar hij deed daar ook heel veel mediadingen’, zei Verstappen zaterdag, geconfronteerd met die ervaringen van de Australiër. ‘Dat doen wij nu niet en dat had ik hier sowieso niet gedaan, ook als er geen covid was geweest. Dat weten ze ook wel van mij, ik sta daar best direct in. Het ligt er dus echt aan hoe je je hebt voorbereid.’

Er was goed over nagedacht hoe Verstappen zo min mogelijk afleiding te bezorgen. Zo pendelde hij het gehele weekeinde in een Red Bull-golfkarretje van het exclusieve gebied waar de teamgebouwen stonden naar het garagegebied, die in Zandvoort relatief ver uit elkaar lagen. Op die manier kon hij niet worden aangeklampt. Hij sliep nabij het circuit en legde de korte route naar de baan af achterop een scooter, met op zijn hoofd een geblindeerde helm.

Incognito

Omringd door tienduizenden die iets van hem wilden, lukte het hem niet om volledig incognito op het circuit te verblijven. Zo kreeg een aantal fans hem op de radar na de kwalificatie, toen hij een interview gaf aan het Britse Sky Sports. ‘Maxie, Maxieee!’, werd er aanhoudend geroepen vanaf de tribune, die uitkeek op de teamgebouwen. Het stopte pas nadat Verstappen kort had gezwaaid.

Enkel voor de koning week hij af van zijn routine. Een uur voor de race leidde hij hem met koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Ariane kort rond in de Red Bull-garage.

Jan Lammers, sportief directeur van de race, was onder de indruk van de kalmte waarmee Verstappen zijn thuisrace had benaderd. ‘Want potverdorie, zet die auto hier maar even op pole. En daarna in de race, met Hamilton zo dicht achter hem. Als je even op de verkeerd kant slaapt, ben je al de sjaak.’

Extra druk

Hij had gedurende het weekeinde wel enigszins wat extra druk bij de Nederlander bespeurd. Lammers: ‘Die fans zijn natuurlijk mooi, maar je ziet dat hij er pas na de race echt een beetje van kan genieten. Als hij straks de herhaling terugkijkt, zal hij het vast ook een mooie race vinden. Maar Max moet eerst die punten binnen hebben, voordat hij het kan vieren.’

Onderweg naar de zege in Zandvoort noteerde Verstappen een handvol mijlpalen. Zaterdag was hij de eerste Nederlander ooit die poleposition greep bij de Grand Prix op de duinenbaan. Zondag was hij vanzelfsprekend ook de eerste landgenoot die de race wist te winnen. Hij reed er Carel Godin de Beaufort en Gijs van Lennep mee uit de boeken, die voor hem de beste prestatie op Zandvoort deelden, met zesde plekken in respectievelijk 1962 en 1973.

Het was voor Verstappen allemaal bijvangst. De hoofdprijs voor hem was het heroveren van de leiding in de WK-stand. Hij heeft nu een voorsprong van drie punten op Hamilton, met nog negen races op de kalender. Daar kan hij ontspannen naartoe leven. De zwaarste race heeft hij sinds zondag achter de rug.