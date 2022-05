In de cols moeten lossen is voor Chris Froome een kwestie van beleefdheid

Telkens wanneer de cameraman op de motor geloste renners in beeld bracht, bleef die toch wat langer hangen bij Chris Froome. Froome waggelde als in zijn beste jaren. Tijdens de Ronde van Romandië werd hij vaak in beeld ‘bevroren’: dit is wat er overblijft van een viervoudige Tourwinnaar die (sinds juni 2019) met platen en schroeven bij elkaar wordt gehouden.

In stilistisch opzicht is er geen verschil met de Froome van voor het ongeluk. Maar als kijker zit je toch met de vraag: wat gaat er om in dat hoofd? Een kennis van me denkt dat er weinig omgaat in het hoofd van Froome. Froome denkt: nog een paar jaar vangen (vijf miljoen per jaar, naar verluid) - het is wat de gek er voor geeft - en dan chillend de riante eeuwigheid tegemoet. Een kat in de zak kochten ze twee jaar geleden bij de ploeg Israel Start-Up Nation die intussen Israel-Premier Tech heet. Geld zat daar, kennelijk. Cynisch wil mijn kennis zich niet noemen, wel realistisch. Dat de realiteit cynisch is, is niet zíjn schuld.

Ik noem mezelf ook geen cynicus. De realiteit mag dan cynisch zijn, de sportrealiteit is in zijn symboolkracht eerder koddig en bombastisch. Ik vermoed dat ze bij Ineos, de opvolger van Team Sky waar Chris Froome in een soort van petrischaaltje werd opgekweekt tot meervoudig rondenwinnaar, de röntgenfoto’s van na het ongeval zo goed bestudeerd hadden dat het geen moeite kostte afscheid van hem te nemen.

Goed, ik zie het icoon Froome lossen van de eersten in het gebergte van Romandië. Ik kan me hem al een paar jaar niet anders voorstellen dan iemand die lost van de eersten terwijl hij het frame in twee stukken probeert te breken. Ik denk aan röntgenfoto’s, en ik denk aan: geld. Vijf miljoen voor een figurant is zwaar betaald.

Bij de ploeg ventileert men nu dat hij een waardevolle mentor kan zijn voor de jongere renners. In de koers zie ik er niets van terug. Ik zie iemand die genoeg heeft aan zichzelf.

Wat gaat er om in het hoofd van Froome als ik hem zie touwtrekken in de cols. Ik zie iemand opbranden die, zoals hij het deed uitschijnen in talloze interviews, nog heilig in gelooft in een vijfde tourzege waarmee hij zich in een illuster rijtje van superkampioenen kan scharen. In eerste instantie denk ik, die jongen moet geholpen worden.

Maar als ik zijn probleem nader beschouw, zie ik dat het allemaal een kwestie van beleefdheid is. Froome is de vleesgeworden beleefdheid. Op alle dopingbeschuldigingen in het roemruchte Sky-tijdperk reageerde hij met: beleefdheid. Het lossen in de cols is een kwestie van beleefdheid. Zoals het incasseren van vijf miljoen per jaar een kwestie van beleefdheid is. Het zou hoogst onbeleefd zijn nee te zeggen tegen zulk een bedrag.