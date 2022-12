In de Argentijnse wijk van Doha zijn alle supporters in de ban van Messi

Argentijnse fans zijn doende met het avondmaal. Er is in een buitenwijk van Doha een schaap geslacht en het beest wordt vakkundig geroosterd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Lionel Messi hangt te wapperen uit de ramen, over drie verdiepingen en dan omlaag, geschilderd op een laken. De tekst: ‘Als jij maar weet dat ik van niemand op de wereld zoveel houd als van jou.’

In deze buitenwijk van Doha zijn overal spandoeken met afbeeldingen van Diego Maradona en Messi, de twee Argentijnse iconen van het voetbal. De een van de eeuwige voetbalvelden, de ander van het heden, van aanstaande zondag vooral, de dag van de finale van het WK in Qatar: Argentinië - Frankrijk. Messi is eindelijk omarmd en wordt bijna doodgeknuffeld door de Argentijnen.

Zoveel werk is besteed aan al die spandoeken, met van spiritualiteit doordrenkte teksten, met voortdurende verwijzingen naar de hemel, naar goddelijkheid. De ruim twee jaar geleden overleden Maradona kijkt vanuit de hemel naar beneden, met de mededeling dat hij Messi zal aanmoedigen. Op een ander banier, over Messi: ‘De meest menselijke onder de goden.’

Hier is de liefde en passie voor beiden verenigd, voor voetbal sowieso. Liefde van vrienden op reis die de Argentijnse cultuur meenemen naar het WK, de geur en kleur van thuis. Ze zijn met duizenden in Qatar. Voor alle fans is de keuze tussen de twee iconen als kiezen tussen twee kinderen. Supporters van River Plate, Independiente, Boca Juniors en tal van clubs van buiten de hoofdstad, in hun clubshirt, of in wit en blauw. Matias Polero, in blote bast: ‘Maradona had twee gezichten, in én buiten het veld. Messi is vooral voetballer.’

Kylian Mbappé

De druk op Messi is bijna onmenselijk en ook saillant. Hij strijdt met de Fransman Kylian Mbappé, ploeggenoot bij Paris SG nota bene, om de titel van topschutter (beide vijf doelpunten) en om de onderscheiding van beste voetballer van het WK.

Nog één wedstrijd winnen, zondag tegen Frankrijk, en Argentinië is wereldkampioen. Dan is de belofte vervuld, dan bereikt Messi wat Maradona lukte in 1986 in Mexico. Al zal Messi qua persoonlijkheid nooit kunnen tippen aan Maradona, wat titels aangaat staan ze dan gelijk. Dan zal het door financiële crises geteisterde Argentinië zwelgen in geluk.

Maradona was de jongen uit de sloppenwijk van Buenos Aires, de revolutionair die politiek en Fifa aanpakte, die opkwam voor de armen, die ten onder ging aan drugs. Messi is de op jonge leeftijd naar Spanje geëmigreerde, verlegen jongen, de miljardair die gaat waar het grote geld op hem wacht.

Op persconferenties in Qatar steekt hij op vlakke toon verhaaltjes af, alsof hij voordraagt uit het jaarverslag van een middelgrote onderneming. Hij was voor zijn doen ongekend fel na afloop van de kwartfinale tegen Nederland, vooral omdat bondscoach Louis van Gaal hem had getart door hem geen teamspeler te noemen. De Argentijnen vonden het heerlijk dat Messi eindelijk Maradoniaanse streken leverde.

In Barwa Barahat Al Janoub laait in elk geval het vuur van de barbecue op voor als over een paar uur vele supporters zich zullen verzamelen rond een schaap op een rooster. Ze bivakkeren in oneindig veel geschakelde appartementen, toevallig in wit met blauw geschilderd. Eindeloze rijen blokken met aanduidingen. Q, R, O, en dan een cijfer.

Stadion vol Messianen

Hier zitten vooral de Argentijnen. De woningen zijn speciaal voor het WK gebouwd, met nog onbekende bestemming voor daarna. Er zijn winkels, stalletjes met donuts, koffie, thee natuurlijk. Veel thee. Een groepje Colombianen flaneert door een straat, tussen de blokken. Voor wie ze zijn gekomen? Voor Messi.

Bij de barbecue drinken ze thee. Er klinkt muziek van Leo Mattioli, een overleden Argentijnse troubadour met romantische muziek als handelsmerk. Het vuurtje flakkert op de tonen van het melancholische Ne me resigno.

Het rooster met het schaap valt een keer met een klap om. Matias Polero zet het weer rechtop en pookt het vuur op. ‘Door hier te zijn halen we het maximale uit ons leven’, zegt hij. Hij is 33 jaar. Het is het derde WK voor de grondsteward van een Argentijnse vliegmaatschappij. Op een spandoek heeft hij Rusland 2018 doorgestreept. Dat was een mislukt toernooi. Daaronder staat Qatar 2022. Het einde is open.

Een andere supporter, Gaston Didier Lardet, vindt het mooi dat een groot deel van de wereld achter Argentinië staat. Vrijwel alle migranten zijn voor Argentinië. Als Messi een Fransman was geweest, waren ze voor Frankrijk geweest. Stadions zaten dit WK vol Messianen.

Twee supporters van Argentinië eren de twee voetbaliconen: Lionel Messi en Diego Maradona.

Lardet: ‘Het is best vreemd dat we zoveel steun krijgen van supporters uit India of Bangladesh. Ze weten afgezien van Messi echt helemaal niets van het Argentijnse voetbal of van welke speler dan ook. Maar als je in Argentinië vraagt Bangladesh op de kaart aan te wijzen, weten wij dat ook niet. Het maakt ook niet uit. Wij zijn allemaal soldaten van Messi. We zitten zondag allemaal op dezelfde boot. Als de boot aanmeert, hoort Messi met de wereldbeker te staan.’

Lardet werkt als pr-man voor een lithium-mijn in Australië. Hij vertrok in 2019 uit Argentinië. Het reizen en de verdiensten elders bevielen hem zo goed dat hij weg is gebleven. Hij heeft gespaard voor het WK, dat hem ongeveer 10 duizend euro kost. Evelyn Milagros Galiano (23), –‘Milagros betekent wonder’ – is een van de weinige vrouwen in het gezelschap rond de barbecue. Ze besloot twee jaar geleden op een mooie dag dat ze naar het WK wilde, vooral om bij het afscheid van Messi te zijn.

Dure grap

Ze werkt in een hotel in Andorra en ook zij spaarde voor het WK. Ze geeft naar schatting 8 duizend euro uit. ‘Mijn tijd bij het WK is nog veel mooier dan ik me had voorgesteld.’ Twee gestrande mannen slapen inmiddels bij haar op de kamer in de cluster, ver buiten de stad, aan de rand van de woestijn. Hier kunnen ze slapen voor ongeveer 40 euro per nacht per persoon. De kamer is wel gedeeld Dat is wat anders dan de exorbitante prijzen voor hotelkamers in het centrum. De matrassen zijn matig en het is geen Sheraton, maar ze voelen zich hier al thuis met zijn allen.

Lardet: ‘Als we niet winnen, zou dat voor al die Argentijnen die hun auto hebben verkocht om hier te kunnen zijn, of die een extra lening hebben afgesloten, eigenlijk erger zijn dan voor Messi zelf.’ Lardet laat in de telefoon zijn kaartje voor de finale zien. Ruim een week geleden, tijdens de strafschoppenserie van de kwartfinale tegen Nederland, stond hij achter het doel aan de overkant van de reeks en draaide hij weg van het veld. ‘Ik knielde op mijn stoel. Ik wilde het niet zien. Ik zou het vanzelf horen.’ Toen Lautaro Martinez scoorde, voelde hij een zeldzaam geluk opwellen.

Nee, hij hoeft nu even niets te weten over de duistere kanten van Messi. Belastingontduiking? Nou, als dat al is gebeurd, komt dat door zijn vader, drijvende kracht van het imperium. Lardet heeft niet het idee dat Messi precies weet wat hij verdient.

Messi als middel van ‘sportswashing’ dan, van het oppoetsen van het imago van regimes, als speler van Paris SG ook, eigendom van Qatar? Als alomtegenwoordig in reclames, op tv? Als uithangbord van de kandidatuur van onder meer Saoedi-Arabië voor het WK van 2030? Qatar gebruikt het voetbal immers als uithangbord om het land een ander imago te bezorgen.

Lardet hoort de kritiek aan. Het zal allemaal wel, maar hij en al zijn vrienden kunnen er ook niets aan doen dat de laatste kans van Messi op de wereldtitel zich voordoet in Qatar. Bovendien: beseffen wij wel wat er loos is in het land van het volgende WK, de samenwerking tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada? Daklozen, institutioneel racisme, een drugsoorlog in Mexico met jaarlijks duizenden slachtoffers?

Lardet (33) is van na Maradona. Van hem heeft hij thuis op video alles gezien, elke beschikbare goal. Hij weet dat Messi, wat hij ook doet, in bepaald opzicht nooit beter kan zijn dan Maradona. ‘Maradona is een legende. Hij zit dichtbij God. Hij was het bewijs dat je vanuit het totale niets je dromen kunt waarmaken. Messi is gewoon de beste voetballer, de afgezant van puur talent en opoffering. Als Messi zondag ontwaakt in het besef dat hij Messi is, komt het allemaal goed.’