In China doen de vrouwen het vaak beter dan de mannen, en niet alleen op de Spelen

Op het Chinese internet doet een geslaagde cartoon de ronde. Je ziet er twee pictogrammen die normaal op toiletdeuren hangen, een man en een vrouw. Maar de man is het bolletje van zijn hoofd kwijt, en dat ligt als een bal aan de voeten van de vrouw, die ook een kroon op haar hoofd heeft en een beker in haar hand. ‘Nieuwe markering voor toiletten’, heeft iemand eronder geschreven.

De cartoon verwijst naar een spetterende Chinese sportoverwinning van afgelopen weekend. Niet op de Winterspelen, maar in het vrouwenvoetbal, op de Asian Cup in Mumbai. De ‘stalen rozen’, zoals de Chinese voetbalvrouwen worden genoemd, wonnen er op spectaculaire wijze de finale: bij de rust stonden ze twee doelpunten achter, in de laatste vijf minuten kwamen ze voor. Met 3-2 tegen een sterk Zuid-Korea werden ze voor het eerst in zestien jaar kampioen.

De overwinning van de voetbalvrouwen smaakt zoet, vooral na de recente debacles van de mannenploeg. Vorige week leed die een beschamende nederlaag tegen hekkensluiter Vietnam, waarmee de mannen definitief zijn uitgeschakeld voor het WK in Qatar. De vrouwen plaatsten zich wel voor hun WK. Op internet reageerden veel fans dat de mannen in Vietnam mochten blijven. De enige nationale voetbalploeg van China, zo klonk het, is de vrouwenploeg.

Vrouwelijke sporters doen het in China vaak beter dan mannelijke, ook op de Olympische Spelen. Op alle Zomerspelen samen sinds 1984, het jaar waarin China na ruim dertig jaar boycot weer deelnam aan de Spelen, wonnen 218 Chinese vrouwen een gouden medaille, tegenover 151 mannen. Op de Winterspelen is de kloof nog groter: 40 medailles voor de vrouwen, 16 voor de mannen.

De reden voor de vrouwelijke dominantie is voor een deel politiek. In een verlangen om zoveel mogelijk gouden medailles te winnen, investeerde de Chinese overheid begin jaren negentig zwaar in minder competitieve sporten, waarin ze de achterstand met westerse landen makkelijker kon overbruggen. Vrouwensport viel bij uitstek in die categorie. Uit het Chinese tijdschrift The Paper: 100 miljoen investeren in vrouwenduiken levert meer op dan 100 miljoen investeren in mannenvoetbal.

Chinese internetters noemen nog een andere reden: China is nog steeds een patriarchale maatschappij, waarin jongetjes vaak wat meer worden gepamperd, terwijl meisjes harder voor hun positie moeten vechten. Daar houden sommige meiden een strijdlust aan over die hun goed uitkomt in competities. ‘In vergelijking met mannen hebben ze veel meer doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid’, aldus een blogger op het populaire NetEase-platform.

Dat geeft een extra lading aan de zege van de Chinese vrouwenploeg, tot ver buiten de sport. De Chinese Communistische Partij legt steeds meer de nadruk op traditionele familiewaarden: vrouwen moeten trouwen, kinderen baren en niet zeuren als ze slachtoffer worden van huiselijk geweld. De Chinese MeToo-beweging is een vroege dood gestorven: de zaak van tennisster Peng Shuai komt niet door de censuur heen, en ngo’s voor vrouwenrechten wordt het zwijgen opgelegd en worden vervolgd.

Te midden van dat toenemend mannelijk chauvinisme doet het velen deugd om vast te stellen: de eer van de natie werd toch maar mooi door de vrouwen gered.

Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.