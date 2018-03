In café Batavia Amsterdam schaken ze zonder vrees en met oplossingen die gewone stervelingen niet snel zien

De schaakrubriek van onze medewerker Gert Ligterink is verhuisd van de bijlage Sir Edmund naar de actuele sportpagina in het zaterdagkatern.

Toch dwalen mijn ogen steeds af naar de partij van de oudste deelnemer. Vaak heb ik in deze rubriek geschreven over mijn waardering voor schakers die het spel spelen zoals ik het nooit heb gedurfd. Ze vrezen niets en niemand en ze kiezen oplossingen waaraan gewone stervelingen niet snel zouden denken. Openingsvoorbereiding heeft tegen hen weinig zin. Vaak staat na een zet of acht een stelling op het bord die nooit eerder is vertoond.



Manuel Bosboom (55) staat hoog in die lijst van onvoorspelbare en - het hoort er helaas bij - wisselvallige schakers. In zes van de tien partijen heeft zijn eigenzinnige spel succes. Helaas wordt hij in de andere vier te vaak het slachtoffer van diezelfde originaliteit. Zo gaat het ook in Amsterdam. Twee fraaie overwinningen compenseerden slechts de nederlagen die Bosboom leed in twee andere partijen. Vooral de door hemzelf over zich afgeroepen aframmeling door de Spanjaard Santos Ruiz deed pijn.