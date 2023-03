In Borne weten ze één ding zeker: Mats Wieffer en Wout Weghorst hebben het helemaal zelf gedaan

Weghorst is prominent aanwezig in de kantine van NEO in Borne. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Hé jankbal, niet zo miepen, joh.’ De spits van amateurclub RKSV NEO uit Borne is boos op de verdediger van GRC uit Groningen die met een schreeuw is gaan liggen na een stevig duel. Op Sportpark ’t Wooldrik, nabij de snelwegen A35 en A1, wordt met passie gevoetbald.

Dat is in de geest van Wout Weghorst en Mats Wieffer die er beiden opgroeiden en momenteel deel uitmaken van de selectie van het Nederlands elftal. Spits Weghorst (30) speelde nog in het eerste van NEO (Nomen est omen) en komt sinds kort uit voor Manchester United, middenvelder Wieffer (23) was al op zijn twaalfde vertrokken naar FC Twente en is inmiddels basisspeler bij Feyenoord.

In de fraaie kantine, waar aan lange bruine tafels al vroeg bier wordt gedronken, hangen de shirts van Weghorst en Wieffer, net als in de bestuurskamer, met daarnaast een tricot van Niels Oude Kamphuis, die in 2001 eenmalig voor Oranje uitkwam.

Onvergelijkbaar vinden de aanwezige bestuursleden de drie spelers. Oude Kamphuis had het meeste talent, maar eigenlijk nooit de ambitie om zo ver te komen en ‘heel weinig op met westerlingen’. Weghorst ging juist ‘door roeien en ruiten’ om alsnog prof te worden, ook al hadden ze bij NEO weinig verwachtingen van hem. Wieffer is ook ‘een voetbaldier’, in de kern getalenteerder, maar minder expressief dan Weghorst. Hij lijkt meer op de gemiddelde inwoner van Borne, een dorp tussen Almelo en Hengelo dat zich graag voorstaat op zijn nuchterheid. Wieffer zal niet snel huilen na een doelpunt, zoals Weghorst soms doet. Of voor ‘bobo’ (dwaas) worden uitgemaakt door Messi.

Wout Weghorst bij Oranje. Beeld ANP

Weghorst en Wieffer komen allebei nog weleens de sleutel vragen van het complex om in de zomer door te trainen. Bas Spenkelink, verdediger van NEO en goede vriend van Wieffer, wijst naar veld 4 waar ze vroeger vaak voetbalden, en waar ook Weghorst haast maniakaal aan de slag ging om beter te worden, terwijl de rest van de ploeg al aan het bier zat. ‘We voetbalden de hele dag door. Op het schoolplein, in onze straat, hier op de club. Kijken bij het eerste, waar Wout toen in speelde, en dan in de rust zelf aan de slag. We waren toen allebei ook spits, trouwens.’

In een hoek

Weghorst komt nog wel eens kijken naar het eerste. Twee dagen na zijn twee treffers tegen Argentinië op het WK en aanvaring met Messi werd hij alweer aan de Twickelerblokweg gesignaleerd. ‘Hij staat dan in een hoek, petje of capuchon op. Hij verkiest de luwte,’ zegt voorzitter Edwin Zeevalkink.

Een wandbedekkende foto van Weghorst hangt in de kantine. NEO boerde goed door de transfers van Weghorst waarvan het steeds een percentage kreeg. Wieffer levert minder op bij een grote transfer, daar hij nooit voor de hoofdmacht heeft gespeeld. Maar ook de betrokkenheid bij diens carrière is groot. Op vrijdag werd in de kantine op een groot scherm, dat precies voor het hoofd van Weghorst hangt, gezamenlijk naar Nederland - Frankrijk gekeken. Weghorst viel in, de zieke Wieffer bleef op de bank. ‘Achteraf maar goed ook’, vindt bestuurslid Gerard Schwering gezien de afgang in Parijs (4-0).

Tussen de tweehonderd toeschouwers die naar NEO - GRC (eindstand 2-2) turen staat ook Frans Weghorst, de vader van Wout, achter zijn eigen reclamebord ‘Avia Weghorst’. Normaliter speelt een andere zoon, Twan, in de spits bij NEO, maar hij is op wereldreis. ‘Net als Wout ook lang, keihard werken en zijn goaltje meepikken’, analyseert Spekelink zijn ploeggenoot.

Mats Wieffer op de training van het Nederlands elftal. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Ze kennen elkaar allemaal van haver tot gort. Bij NEO geldt het adagium: born in Borne. In het eerste elftal spelen alleen maar spelers uit het dorp. De vergelijking met Athletic Bilbao, de Baskische club waar alleen Basken in het eerste mogen spelen, dringt zich op.

Niet betaald

Er wordt niet betaald aan spelers, ook al is NEO de laatste jaren opgeklommen naar de eerste klasse waar het bovenin meedraait. Zeevalkink: ‘Dat is bewust beleid. We willen geen clubhoppers. Zo weten de talenten dat ze echt een kans gaan krijgen. En de spelers in het eerste voelen een verbinding met de club en helpen talenten als die aanhaken. Ze trainen de jeugd, dat speelt op hoog niveau. Er is veel saamhorigheid. Niemand die zich meer voelt dan een ander.’

De toeschouwers staan deze zondagmiddag niet te popelen om een enthousiaste tv-verslaggever van SBS te woord te staan, ze willen ook niet met hun naam in de krant. ‘Iedereen is bang om over te komen als een praatjesmaker’, vertelt de zus van een eerste-elftalspeler.

Bestuurslid Gerard Schwering: ‘Niemand zal hier claimen een aandeel te hebben in het succes van Wout en Mats. Dat zou ook belachelijk zijn. Die jongens hebben het zelf gedaan. Mats is nog bijna verpest bij FC Twente. Wout heeft overal scepsis moeten overwinnen. Ook hier had echt niemand voorspeld dat hij bij Manchester United terecht zou komen. Ja, als toeschouwer.’