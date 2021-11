In Boekel zijn ze het kleine menneke op de crossmotor niet vergeten

Oranje rook wolkt door café Tielemans in het Brabantse Boekel, thuishaven van wereldkampioen Jeffrey Herlings. Beeld Rob Gollin

Helemaal gerust zijn ze er woensdag niet op, de bezoekers van café Tielemans in Boekel, Noord-Brabant. Geen twijfel: Jeffrey Herlings is de snelste van het hele spul. Op papier dan. In de praktijk wil hij de laatste tijd wel eens van zijn KTM tuimelen. De start is een ander probleem. Hij is zwaarder dan de meeste van zijn concurrenten.

Even voor de middag druppelen ze de bruine kroeg binnen. Een enkeling draagt een shirt met nummer 84. Eigenaresse Thea Tielemans plaatst de eerste pilsjes op de toog. De tv staat op de livestream vanuit Mantova, waar zich in twee manches de zinderende ontknoping van het wereldkampioenschap in de koningsklasse van de motorcross, de MXGP, zal afspelen. Op de tafel in de keuken staat alvast een doos met oranje rookbommen. Thea serveert spaghetti. Ze aasde op Moretti, Italiaans bier. Dat lukte net niet.

12.15 uur. Eerste manche. Romain Febvre 661 punten, Herlings 658

Boekel is de thuishaven van Herlings. De ouderlijke woning stond vlak bij de crossbaan Bezuidenhout. Zijn ouders - vader Peter crosste ook - hadden ook nog een circuitje in de tuin aangelegd. In het café verdringen getuigenissen over zijn vroege talent elkaar. Jeffrey kon eerder motorrijden dan fietsen. Het fietscrossbaantje in het dorp legde hij af op zijn Yamaha PW50.

Op Bezuidenhout vloog hij als klein menneke met een machientje van 65 cc over de Tafelberg, een platte bult met een lengte van 23 meter. Meteen vanaf het rennerskwartier het gas open. Dat presteerde menig ervaren coureur niet met een 500 cc. Jaimy Broens (33) crosste er zelf ook vaak. ‘Dan ging ik voor mijn gevoel redelijk hard de bocht door en knalde hij er buitenom langs. Hij was toen 11 of 12.’

In Boekel klopt het hart van de cross. In de jaren zestig en zeventig kwamen hier 40 duizend toeschouwers naar wedstrijden, zegt Thea. Er stonden ooit 285 inwoners met een startbewijs geregistreerd. Het is minder geworden na klachten van ‘stadse mensen’ over geluidsoverlast. Voorbij is de passie niet. Neem de strandrace in Scheveningen, 2018. Uit Boekel kwamen de meeste deelnemers, 23. Dat zegt veel, toch?

Een blik op het scherm leert dat Herlings in de eerste heat alles onder controle heeft. Als hij de Fransman na negen minuten passeert, is de conclusie snel getrokken: hij is weg. Jaimy Broens: ‘Hij gaat niet tot het uiterste. Pas als hij de rug kromt, weet je dat er iets gaat gebeuren.’ Herlings wint, Febvre is tweede.

15.10 uur. Tweede manche. Febvre 683 punten, Herlings 683

Het gaat in Tielemans ook over zijn bezetenheid. Op het baantje bij het huis stopte hij pas als de benzine op was. Op de lagere school maakte hij geregeld amok, in de hoop dat hij uit de les werd gestuurd. Dan kon ‘ie tenminste weer de motor op. Wel reed hij even langs de lokalen, gassend op zijn Kawasaki. Kijk jongens, hier doe ik het voor. Hij verkondigde toen al dat er slechts twee vakken van belang waren: Engels (de voertaal in het racecircuit) en rekenen (om de inkomsten bij te houden). Dat heb je nodig als toekomstig wereldkampioen.

Arrogant? Supporters aarzelen. Thea zegt: ‘Een beetje arrogantie mag.’ Ton van der Elzen, lid van motorclub De Vlammers, kent hem van maiscrossen die hij organiseert, wedstrijden over stoppelvelden, na de oogst. ‘Zelfverzekerd is hij zeker. Maar zo is hij ook: hij rijdt soms gewoon met ons mee.’ Ad Janssen is bevriend met vader Peter. ‘Het is meer verlegenheid, denk ik. Jeffrey is lichtjes mensenschuw.’

Veel zien ze hem niet in Boekel. Hij woont verderop, in een landhuis in Oploo. Hij heeft er een zwembad laten aanleggen. In een garage staan zijn trofeeën. Eten doet hij meestal bij zijn moeder. Er is weinig tijd voor sociale contacten. Alles staat in het teken van de sport. Zijn vriend Maurice van den Broek betitelt hem als ‘een beetje een huismus’. ‘Meestal gaat hij na een wedstrijd snel naar huis en vertrekt zo laat mogelijk voor de volgende.’ In de tussentijd traint hij, nog wel eens op Bezuidenhout, wat vaker op een baan in het dorpje De Mortel. Daar ligt loodzwaar zand. Daar wordt hij beter van.

In Mantova, leert de livestream, is de spanning snel weg. Twee keer juicht het café. Om 15.15 uur is er euforie: Herlings steekt zijn concurrent binnendoor voorbij. Om 15.20 uur klinkt hoongelach: Febvre trekt zijn motor in de achtervolging onderuit.

15.45 uur. Herlings 708 punten, Febvre 703.

Oranje rook wolkt door het café, op het plein buiten, over de weg. Een bezoeker grijpt een motor en laat de achterband langdurig roken op het fietspad. Het lijkt er even op dat hij met het verschroeiende rubber een J op de tegels wil achterlaten. Dat is niet het geval. ‘Ben je gek! Dit is een burnout.’ In Boekel weten ze dat rook een veel passender eerbetoon aan de nieuwe wereldkampioen op de crossmotor is dan een letter op het plaveisel.