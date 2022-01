In alle vroegte raast zwemtalent Wesley van Elst weer dolgelukkig door het water

Technisch directeur van de KNZB André Cats deelde een noodkreet op sociale media. ‘Nieuw kabinet: stop dit alstublieft en sta binnensport voor jeugd met strakke hygiëne regels toe. Jeugd moet sporten!’ Beeld ANP

Het is vier voor half zeven op zaterdagochtend als Wesley van Elst voor het eerst in een maand vanaf het startblok in het water duikt. Hij is de eerste, nadat het kabinet vrijdagavond de regels voor de sport heeft verruimd.

Normaal traint het 16-jarige zwemtalent van VZC Veenendaal zo’n 15 uur per week. Tijdens de vele lockdowns waren er periodes dat Van Elst helemaal niet kon zwemmen. Soms was het maar drie kwartier. Soms kon het alleen in een koud buitenbad. Of het mocht alleen tussen 17.00 en 05.00 uur. Soms kon hij zich in de kleedkamer omkleden, dan moest het weer op de tribune. Met douchen, zonder douchen. Met anderhalve meter, zonder anderhalve meter.

Hoofdtrainer Harry Delno van VZC organiseerde in de afgelopen anderhalf jaar alternatieve trainingen in Veenendaal om de binding tussen de leden te behouden. Er waren online trainingen, fietsritten, speurtochten in het bos. Niet iedereen hield hij daarmee enthousiast. Er werden lidmaatschappen opgezegd. ‘Zwemmers houden vooral van zwemmen. En ouders doen hun kind nu liever op een buitensport, dan kunnen ze tenminste aan de gang blijven.’

Wesley bleef wel bij de club. Hij wil goed worden, vertelt hij met de afdruk van zijn zwembril nog rond de ogen. Het is de vraag hoe hij er nu voor staat. Hij verloor zijn watergevoel in de periodes dat hij niet kon trainen. ‘Het voelt altijd gek als je een tijd niet in het water ligt. Je hebt dan niet echt meer een goed gevoel van waar je je hand moet insteken. Je kunt het water niet meer pakken.’

Gevolgen pandemie

Trainer Delno, vader van topzwemster Marjolein Delno, vreest dat de coronapandemie gevolgen gaat hebben voor de nieuwe generatie topzwemmers. ‘De spoeling is al heel dun in Nederland. Je moet mazzel hebben dat er een keer een goede lichting tussen zit. Stel dat je nu vijf zwemmers hebt die de top halen, dan zijn dat er over een paar jaar misschien drie.’

Technisch directeur van zwembond KNZB André Cats slaakte vorige week, toen de binnensport nog op slot zat, een noodkreet op sociale media. Hij deelde een filmpje waarin jeugdzwemmers in een klein buitenbadje om 6 uur ’s ochtends zwommen bij een temperatuur rond het vriespunt. ‘Nieuw kabinet: stop dit alstublieft en sta binnensport voor jeugd met strakke hygiëne regels toe. Jeugd moet sporten!’, aldus Cats.

Veel jongeren zijn de afgelopen twee jaar bij hun sport afgehaakt. Sportkoepel NOCNSF liet onderzoek doen naar het beweeggedrag van Nederlanders in die periode. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn in de eerste lockdown, toen alle georganiseerde sport stillag, veel minder gaan sporten.

Daling sportbeoefening

In 2019, voor alle maatregelen, sportte 80 procent van de kinderen tussen de 5 en 12 jaar wekelijks. Dat aantal was in april 2020, toen alles dicht zat, nog maar 35 procent en was in november 2021, toen het weer een tijd open was, gestegen naar 73 procent. Van de kinderen tussen de 13 en 18 jaar sportte 75 procent voor de pandemie wekelijks. Dat aantal daalde naar 60 procent in april 2020 en nam een jaar later nog verder af naar 56 procent. In november vorig jaar steeg het weer tot 63 procent.

Nieuwe leden kwamen er in Veenendaal niet bij. Trainer Delno kon geen reclame maken voor de zwemsport. ‘Dat doe je normaal gesproken bij het diplomazwemmen, maar dat ging eerst niet door, en daarna mochten we niet bij zijn. Je hebt leden natuurlijk ook weinig te bieden als je niet mag trainen.’

Ook Wesley vond het moeilijk om actief te blijven toen ze niet konden zwemmen. Hij probeerde hard te lopen, maar dat vonden zijn knieën niet leuk. ‘Je bent dat als zwemmer niet gewend.’ Nee, laat hem maar door het water razen. Deze week weer. 05.30 uur in de ochtend. Net als vroeger.