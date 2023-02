In Ahoy valt voor Russische tennisser Medvedev alles op zijn plek

Daniil Medvedev heeft een backhand gespeeld en zet zich meteen in beweging richting het midden van de baan. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Voor de 27-jarige Rus, die woonachtig is in Monaco, betekende de overwinning zijn eerste succes na een moeizame periode. De US Open-winnaar van 2021 werd een jaar geleden voor het eerst de nummer één van de wereld. Daarmee doorbrak hij de hegemonie van de grote vier. Het was de eerste keer in achttien jaar dat een andere tennisser dan Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic of Andy Murray de wereldranglijst aanvoerde.

Toch kende Medvedev, die als nummer elf van de wereld in Rotterdam begon, een teleurstellend seizoen, inclusief een maand herstel na een rugoperatie. Zijn resultaten vielen tegen en vier dagen voordat hij de lijstaanvoerder werd, brak in Oekraïne de oorlog uit. Daardoor waren Russische en Belarussische tennissers niet welkom op Wimbledon, dat de honderdste verjaardag van het centre court vierde. De Britten wilden niet dat een lid van het koninklijk huis de prijs aan een Rus of Belarus zou uitreiken. Medvedev liet vrij snel na het uitbreken van de oorlog weten dat hij vrede wilde.

‘Het is moeilijk om een reden aan te wijzen voor mijn mindere seizoen’, zei hij na zijn overwinning op Sinner. ‘Ik hoorde van andere spelers dat het niet eenvoudig is om de nummer één van de wereld te zijn, al dacht ik geen last te hebben van die druk. Maar misschien heb ik er onbewust toch mee te maken gehad. De verwachtingen zijn anders als je de nummer één bent.’

Tijdens de jubileumeditie van de ABN Amro Open sloeg Medvedev zich onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander naar zijn eerste ATP-titel van het seizoen. Tijdens de prijsuitreiking bleef de koning op de tribune, toen Medvedev de bokaal uit handen van ABN Amro-topman Robert Swaak in ontvangst nam. ‘Ik heb er nog geen moment bij stilgestaan en het is helemaal geen item geweest’, antwoordde toernooidirecteur Richard Krajicek op de vraag hoe hij het vond dat het toernooi met Medvedev een Russische winnaar kreeg. ‘Volgens mij is het goed dat iedereen kan meedoen, ook daar is sport voor bedoeld.’

Het is nog niet duidelijk of Russische en Belarussische tennissers deze zomer mogen meedoen aan Wimbledon. De druk op het besluit van de All England Club, de organisatie van Wimbledon, neemt toe nu het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van plan is de huidige boycot van Russische en Belarussische sporters op te heffen en ze onder de neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

In Rotterdam toonde Medvedev met zijn atypische manier van tennissen weer iets van zijn oude vorm. De verdediger pur sang, die bekendstaat om zijn harde en vlakke ballen over het net, kroop als vanouds meters achter de baseline. Daar voelt hij zich het prettigst om de ballen met zijn 1.98 meter lange lijf oneindig terug te brengen. Hoe langer de rally duurt, hoe beter Medvedev wordt.

De Rus stond al vier keer in de finale van een grandslamtoernooi. Even zo vaak was hardcourt de ondergrond (twee keer Australian Open en twee keer US Open). Anderhalf jaar geleden won hij in New York zijn enige grandslamtitel. Medvedev wordt nog altijd als een van de voorlopers gezien van de nieuwe generatie tennissers waartoe ook Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en Casper Ruud behoren.

Groeibriljant Sinner

Met Sinner trof hij een van de nieuwste groeibriljanten in het tennis. De 21-jarige tengere Italiaan is een echte hardhitter, maar kon het hoge tempo van Medvedev niet bijbenen. Het was alsof zijn keel steeds een stukje verder werd dichtgeknepen. Terwijl de onvermoeibare Medvedev is gezegend met een extra zuurstoftank oogde Sinner steeds vermoeider. De Italiaan won vorige week zijn zevende ATP-titel in Montpellier, maar hing uitgeput voorover op zijn racket toen hij in de derde set na een lange rally werd gebroken.

Sinner, die zaterdagavond in de halve finale van Tallon Griekspoor had gewonnen, probeerde de Russische muur vanaf het begin vakkundig te slechten. Hij bouwde de punten rustig op, om het spel met zijn vernietigende forehand te versnellen of een korte bal te spelen. Met zijn rake klappen onderstreepte het magere talent nog maar eens over enorm veel kracht te beschikken, al lukte het hem ook in zijn vijfde ontmoeting met Medvedev niet om de Rus te verslaan.

Door zijn zege in Rotterdam keert Medvedev terug in de toptien. ‘Ik kwam hier zonder veel vertrouwen naartoe en ook de trainingen verliepen slecht de eerste dagen’, zei Medvedev, die vorige maand op de Australian Open al in de derde ronde werd uitgeschakeld. ‘Ik ben blij dat ik mijn vorm heb hervonden en hier iets op zijn plek is gevallen. Dat is ook het mooie aan tennis.’